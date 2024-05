La condena que podría recibir el golfista Scottie Scheffler, N°1 del mundo, por arrastrar a un policía con su auto

Detuvieron al número 1 del mundo en golf, Scottie Scheffler. Crédito: @JeffDarlington

El golfista Scottie Scheffler, N° 1 del mundo, fue noticia el viernes pasado por ser detenido en Valhalla (Kentucky), según precisaron reportes de prensa de los Estados Unidos, en medio de un confuso episodio al tratar de evadir las órdenes de un policía que controlaba la circulación luego de un accidente de tránsito ocurrido en la zona. La información sobre el episodio fue creciendo en las últimas horas y se conocieron dos detalles que empeoran la situación, tanto del agente que procedió al arresto como del deportista.

El norteamericano de 27 años será procesado en cuatro cargos en una vista preliminar en Louisville el próximo 3 de junio por la mañana. Las acusaciones formuladas serán daños criminales de tercer grado, conducción temeraria, desobediencia a las señales de tráfico de un agente vial y un delito grave de agresión en segundo grado a un agente de policía. La información brindada por el diario The Guardian es profundizada por el sitio especializado golf.com, ya que Scheffler se expone en la última infracción a una sentencia de 5 a 10 años de prisión si los fiscales consideran que “causó intencionalmente daños graves a otra persona o que lo hizo sin motivo, lo que significa que cometió un acto con imprudente desprecio por otra persona”.

El incidente tuvo lugar en las horas previas a la segunda jornada del Campeonato de la PGA, que se desarrolló en el Valhalla Golf Club. Luego de ser llevado a la cárcel y ser fotografiado con un mono naranja, fue liberado a las 8:40 de la mañana y, poco más de una hora después, ya estaba preparado para continuar con el torneo, en el que terminó empatado en el octavo puesto.

Este jueves, se conoció el formulario que precisó la detención a cargo del policía Bryan Gillis: “Mientras dirigía el tráfico frente a la Puerta 1, el personal de la PGA impidió que un autobús entrara en la Puerta 1. Observé un vehículo que circulaba en sentido contrario a la dirección de la PGA. Observé que un vehículo que circulaba por los carriles contrarios se dirigía hacia mí. Detuve al conductor y le advertí de que no podía continuar debido al autobús. Exigió que le dejara pasar y siguió adelante en contra de mis indicaciones. El conductor me arrastró y me derribó. Entonces procedí a detener al conductor”. El guardia sufrió “dolor, hinchazón y abrasiones” en la muñeca y la rodilla izquierda y fue hospitalizado.

Scottie Scheffler ganó cuatro titulos en 2024 (Crédito: Jon Durr-USA TODAY Sports)

Sin embargo, Gillis no salió indemne de su accionar porque el departamento de policía metropolitana de Louisville (LMPD, por sus siglas en inglés) tomó “medidas correctivas” contra él por incumplir los mandamientos de la fuerza. Así lo aseguró la jefa de Policía, Jacquelyn Gwinn-Villaroel, en una conferencia de prensa: “El detective Gillis no tenía su cámara corporal operativamente lista como lo requiere nuestra política. Estaba realizando una acción policial, tal como se define en nuestra política. Además, en el apartado 4.31.7 se establece que los miembros mantendrán sus cámaras corporales en constante estado de disponibilidad operativa”.

“El detective Gillis debería haber encendido su cámara corporal, pero no lo hizo. Su omisión es una violación de la política del LMPD sobre uniformes y equipos. Entendemos la gravedad de no haber captado esta interacción, por lo que nuestro agente ha recibido una medida correctiva por esta violación de la política”, afirmó Gwinn-Villaroel. El alcalde de Louisville, Craig Greenberg, manifestó que las autoridades no poseen imágenes de video con la interacción inicial de Gillis con Scheffler. No se precisó cuál es el castigo aplicado, aunque el policía fue aconsejado por su supervisor y la violación se anotó en su expediente personal.

El caos vehicular se había originado por el fallecimiento de un ciudadano local, John Mills, quien fue atropellado por un autobús en las afueras del campo de golf. Scottie Scheffler no estuvo involucrado en el deceso, sino que quedó atrapado en un embotellamiento de tránsito alrededor de Valhalla. En su descargo, el ganador de cuatro títulos en 2024 manifestó: “Esta mañana procedí como me indicaron los policías. Era una situación caótica, lo cual era entendible, considerando el trágico accidente que había ocurrido previamente. Hubo un gran malentendido en cuanto a lo que pensé que me estaban pidiendo hacer”. “Nunca tuve la intención de ignorar cualquiera de las instrucciones. Tengo la esperanza de dejar esto a un lado y centrarme en el mundo del golf”, se defendió.

Al cierre de la segunda jornada del certamen, el deportista dio detalles de su calvario en la cárcel: “Estaba temblando, diría que en shock y con miedo”. “He empezado el día haciendo estiramientos en la celda”, explicó.