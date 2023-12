Sebastián Britos confirmó su fichaje por Universitario y lanzó dardo a Alianza Lima y Sporting Cristal: “Elegí al más popular de Perú”

Sebastián Britos es nuevo jugador de Universitario - Créditos: Difusión

Universitario de Deportes ya tiene arquero para afrontar la temporada 2024. Este miércoles, se pudo conocer que el uruguayo Sebastián Britos tiene todo acordado con el cuadro ‘crema’ y podría sumarse a los trabajos de pretemporada en los próximos días.

“Ya está todo arreglado con Universitario, se puede decir que soy el nuevo arquero, sí. Universitario se contactó conmigo previo a las finales, traté de manejarlo con mesura por lo que nos estábamos jugando”, sostuvo en diálogo con ‘Sport 890′.

Asimismo, reveló que su sueño siempre fue jugar por un equipo grande. “Es algo importante esto para mí, sobre todo por la edad. Yo quería jugar en un equipo grande, hace tiempo tenía ese deseo. Quería tener ese desafío de ver si estoy capacitado para estar en un grande”.

Posterior a ello, aprovechó en mandarle una indirecta a Alianza Lima y Sporting Cristal. “No quiero faltarle el respeto a la gente de Alianza ni Cristal, pero voy al equipo más popular de Perú. Es un mundo nuevo para mi, ir a un equipo grande y tener esa posibilidad”.

No obstante, reconoció que le hubiese gustado la idea de escuchar la propuesta de Nacional. “No sé si realmente estuve cerca de Nacional. No iniciaron ninguna negociación. Me enteré que llegué a ser prioridad, pero no pasó nada. Me hubiese gustado escuchar a Nacional, pero no se pudo lamentablemente”.

Noticia en desarrollo...