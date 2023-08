Christian Domínguez envía una carta legal a ‘Metiche’ debido a sus acusaciones de infidelidad

Christian Domínguez cumple su promesa y manda carta notarial a Metiche. (Composición: Infobae)

El cantante de cumbia Christian Domínguez cumplió su promesa y mandó carta notarial al conductor de ‘Préndete’ Kurt Villavicencio, mejor conocido como el popular ‘Metiche’ por haber insinuado una presunta infidelidad por parte del artista hacia su pareja Pamela Franco. Ante ello, el comunicador se mostró sorprendido al recibir el documento que le da un plazo de 24 horas para rectificarse.

Te puede interesar: Magaly Medina arremete contra Metiche por difundir rumores de infidelidad de Christian Domínguez

Vale recalcar que, este documento legal fue enviado, pese a que un día después de lo mencionado, se retractó por el mismo canal, señalando que no tenía pruebas y que solo compartía su opinión. “El día de ayer toda la prensa me llamó a preguntarme, diciendo que yo había asegurado que Christian Domínguez ya engañaba a Pamela Franco, me rectifico en eso. Yo lo que he querido decir es que los programas de espectáculos en Perú deberían seguir a Christian Domínguez para confirmar si la engaña o no, porque yo no creo que haya cambiado”, dijo el comunicador en el programa ‘Préndete’.

Es por ello, que hoy 8 de agosto Christian Domínguez decidió comentar en su programa ‘América Hoy’ que no era la primera ocasión en la que enfrentaba acusaciones difamatorias de esta naturaleza. Debido a esto, esta vez decidió tomar medidas legales y envió una comunicación legal al presentador de televisión de Panamericana Televisión, insistiendo en la necesidad de una retractación en un día.

Metiche no teme a carta notarial de Christian Domínguez.

En ese momento, la producción de ‘Préndete‘recibió la carta notarial y la encargada de darle lectura fue la conductora Karla Tarazona: “Exige que proceda con la rectificación de manera clara, precisa y concreta, y pida disculpas, en el mismo horario, a través del programa ‘Préndete’ dentro de las 24 horas después de recibir el presente documento”, fueron las palabras de Karla, leyendo el documento.

Te puede interesar: Jennifer Barrantes fue destituida del Miss Perú Mundo y hace denuncia contra la organización: “No me parece justo”

En todo momento, el popular ‘Metiche‘ se mostraba asombrado del documento y no podía ocultarlo, pues se sacaba los lentes en varias oportunidades y también el sombrero (característicos de su personaje), mientras Karla seguía leyendo. Luego de ello, Kurt mostró un semblante más serio al conocido.

“Ok, voy a revisar con el abogado y mañana miércoles le responde a Christian Domínguez lo que él está pidiendo, por qué tengo 24 horas”, fueron las declaraciones del conductor, una vez finalizada la lectura por parte de su compañera.