El Gran Chef Famosos EN VIVO: minuto a minuto del repechaje de hoy jueves 20 de julio

¿Quién fue el último eliminado de ‘El Gran Chef Famosos‘?

Natalia Salas no convenció el paladar del exigente jurado, quienes coincidieron en que la actriz no logró una buena cocción de su salsa, lo que provocó que ellos no disfrutaran de este plato.

“Qué pena chicos. La verdad que no me quería ir. He hecho lo mejor que he podido, estoy muy contenta de haber estado aquí, de haberlos conocido y de demostrarme que se puede. Quiero que sepan en sus casas que después de cualquier mala noticia, si se puede (...) Ha sido una experiencia muy bonita, he aprendido un montón y estoy sorprendida de haber llegado hasta acá. Todo es posible si tenemos ganas”, expresó antes de abandonar el set.