Bienvenido julio 2023: Usuarios inundan las redes sociales con divertidos memes

Llegó julio con los memes más divertidos que recorren las redes. Foto: Composición Infobae

Miles de usuarios de las diferentes plataformas han mostrado que cuando se trata de humor la creatividad brota. Así, el mes de julio ha llegado con una cantidad impresionante de memes que ya anticipaban el inicio del mes blanquirrojo con particulares memes que ya se han vuelto bastante populares y hasta tradicionales.

Te puede interesar: Julio Iglesias arrasa con los mejores memes virales por el inicio del nuevo mes

El protagonista de estos divertidos videos e imágenes es nada más y nada menos que el cantante Julio Iglesias, ícono de generaciones anteriores, cuya popularidad ha llegado hasta nuestros días debido a su nombre, que ya empezaba a sonar con fuerza a inicios de junio.

En los memes que hoy ya inundan internet se aprecia al cantante español en diferentes situaciones, todas acompañadas con textos relacionados al mes con el que comparte nombre.

Estos son los mejores memes de julio

Fuente: Twitter

Fuente: Twitter

Fuente: Twitter

Fuente: Twitter

Fuente: Twitter

Fuente: Twitter

Fuente: Twitter

Fuente: Twitter

Fuente: Twitter

Fuente: Twitter

Foto: Twitter

Foto: Twitter

Foto: Twitter

Foto: Twitter

Foto: Twitter

Foto: Twitter

Foto: Twitter

¿Quién es Julio Iglesias?

Aunque hemos visto su rostro en los miles de memes que han circulado casi desde inicios de junio, es probable que muchos no sepan realmente quién es Julio Iglesias.

Julio José Iglesias de la Cueva es un cantante y compositor español que nació el 23 de septiembre de 1943 en la ciudad de Madrid, España.

Cantante Julio Iglesias. Foto: Andina

Es uno de los exponentes más reconocidos de la música romántica en español, pero antes de ello, fue un reconocido deportista cuya carrera se vio frustrada por un accidente de tránsito. Tras ello, quedó paralítico durante un año y medio, tiempo en el cual aprendió a tocar la guitarra a modo de terapia.

Te puede interesar: A menos de 24 horas del inicio del nuevo mes, explotaron los mejores memes de Julio Iglesias

Con el pasar del tiempo se recuperó y se inició en el mundo de la música. Su talento no pasó desapercibido y en 1968, tras ganar un premio en un festival de música firmó un contrato que catapultaría su carrera musical. Los años no han pasado en vano e Iglesias ha acumulado éxito tras éxito, incluso ostenta una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Su paso por el Real Madrid

Un dato interesante sobre la vida de Julio Iglesias es su faceta como deportista. Durante su juventud fue un futbolista muy talentoso y, mientras estudiaba derecho en el Colegio Mayor de San Pablo, esperando algún día ser diplomático, llegó a fichar en el Juvenil B del Real Madrid, uno de los equipos filiales del equipo profesional.

Su carrera como futuro arquero del plantel se vio frustrada tras un accidente de tránsito cuando tenía tan solo 20 años.

¿Julio Iglesias publicará su autobiografía?

Hace algunos meses, el cantante sorprendió a sus seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram, anunciando que ya está escribiendo sus memorias, una noticia que entusiasmó a sus fans.

Te puede interesar: A Julio Iglesias los memes con su cara le parecen divertidos: “No sé quién empezó con eso”

“Por fin estoy empezando a escribir mis memorias ojalá que no pare, y sin darme cuenta voy poco a poco llenándome de nostalgias siempre me digo que la nostalgia es un poco dar marcha atrás, sin embargo sin dar marcha atrás no puedes escribir tu vida. Quiero con fuerza que estas memorias les hagan reír y llorar, las dos emociones juntas son en realidad la propia vida.”

Foto: Captura Instagram oficial Julio Iglesias

El mensaje, acompañado de un clip de la famosa canción “Farolero”, acumuló miles de “me gusta” y comentarios llenos de buena vibra. Asimismo, dentro de su comunicado el cantante se refirió a la canción que acompañaba al post:

“Cuando escucho esta canción sonrío y me lleno de recuerdos, qué gran suerte es conocer los dos sentimientos para aprender a vivir.”

Canciones más populares de Julio Iglesias

La música trasciende al tiempo, así que, si eres de los que disfruta escuchar buenas canciones sin importar la época a la que pertenecen, te dejamos una lista con las canciones más recordadas del intérprete español.

Con La Misma Piedra

La nave del olvido

La carretera II

La carretera

Que no se rompa la noche

De niña a mujer

Farolero

¿Julio Iglesias tiene un Récord Guinness?

Sin duda, esta leyenda de la música romántica tiene muchas historias que contar. Una de ellas es el premio Guinness que le fue otorgado en el año 2013. ¿El motivo? Su importante trayectoria, que se hizo acreedora de este reconocimiento ya que ha vendido más de 300 millones de álbumes, convirtiéndolo en el artista latino más reconocido.

El divo español recibió el premio Récord Guinness durante una ceremonia en Beijing.

¿Quién es la esposa de Julio Iglesias?

El cantante español actualmente está casado con Miranda Rijnsburger, una exmodelo holandesa con quien contrajo nupcias en el año 2010 en una ceremonia intima realizada en Marbella. Sin embargo, su historia data de 1991, cuando ambos se conocieron y enamoraron casi a primera vista. Por supuesto, el carisma y la conocida naturaleza seductora de Iglesias atrajo a la modelo que para ese entonces tenía tan solo 25 años.

Hoy es madre de cinco hijos con el aristas. La pareja ha logrado consolidar su relación que ya lleva más de tres décadas. Asimismo, Rijnsburger mantiene una belleza, elegancia y carisma únicos a sus ahora 57 años.