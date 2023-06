Natalie Vértiz, la modelo rechazada en realitys de modelaje que ahora es una cotizada embajadora de grandes marcas de la moda

Natalie Vértiz en Brasil. Instagram

Natalie Vértiz es una reconocida modelo que destaca en importantes pasarelas, como la Semana de la Moda de Nueva York, entre otras. Marcas prestigiosas como Dolce & Gabbana, Rosa Clará y recientemente Carolina Herrera la han vestido con sus elegantes prendas, y ella las muestra en sus redes sociales.

La exreina de belleza afirmó que todo lo que ha logrado en su carrera profesional ha sido resultado de mucho trabajo, esfuerzo y constancia. “Nada es fácil ni se logra de la noche a la mañana, se requiere trabajar con dedicación, esfuerzo y perseverancia. Es importante tener claras las metas y saber hacia dónde se quiere llegar”, expresó en su canal de YouTube.

A los cinco años, Natalie Vértiz se mudó con su familia a Estados Unidos, donde completó sus estudios básicos y de secundaria antes de buscar una carrera como modelo. A sus 31 años, la peruana recuerda que durante esa etapa sufrió acoso escolar debido a su altura, ya que los niños la veían como diferente al ser más alta que ellos.

“Siempre tuve esta gran inseguridad. Cuando tenía nueve años, no me daba cuenta de que era alta, pero al entrar a la secundaria me di cuenta de que lo era. En algún momento sufrí acoso escolar, ya que recuerdo que un chico me llamó ‘jirafa’”, compartió en su plataforma.

Sin embargo, el amor y apoyo de su madre la ayudaron a desarrollar una personalidad fuerte y a no permitir que los comentarios negativos sobre su físico la afectaran. Por el contrario, aprendió a ver el lado positivo de las cosas.

Experiencia en realitys de modelaje en Estados Unidos

Después de completar sus estudios, Natalie Vértiz empezó a trabajar como mesera a los 18 años. Sin embargo, su abuela, a quien llamaba cariñosamente ‘Mamá Lucha’, tenía otros planes para ella. La animó y la acompañó a su primer casting para el concurso ‘Belleza Latina’.

“‘Mamá Lucha’ me llevó al casting a las cinco de la mañana, fue mi primer contacto con el mundo del modelaje... Finalmente, me vieron alrededor de la una de la tarde y fui aceptada”, relató.

Sin embargo, debido a su escasa experiencia, recibió críticas negativas y fue eliminada del concurso. No obstante, posteriormente le informaron sobre un casting para un reality show llamado ‘Model Latina’, que buscaba a jóvenes latinas que habían crecido en Estados Unidos.

“Me fui a vivir a Nueva York durante un mes junto a otras doce chicas latinas que tenían experiencia en el modelaje, mientras que yo no sabía absolutamente nada. Veía a mis amigas posar maravillosamente y yo estaba perdida”, comentó.

A pesar de ello, logró llegar a ser cuarta finalista en el reality, donde aprendió mucho sobre cómo posar, conocer sus ángulos y, sobre todo, controlar su temperamento que, en parte, se debía a su juventud.

“Tenía cierta arrogancia propia de una adolescente, y ese programa me sirvió enormemente, ya que confirmó que esto era lo que realmente quería hacer y a lo que quería dedicarme”, añadió.

Después de enfrentar esos rechazos, Natalie Vértiz no se dio por vencida y, a los 19 años, decidió participar en el certamen ‘Miss Perú Universo 2011′.

“Sentí que era una ganadora y mi mentalidad cambió. Realmente creía en mí misma y siempre pensaba que sería la chica que se llevaría la corona. El día en que gané el título de Miss Perú superó mis expectativas y me di cuenta de que mis sueños podían hacerse realidad”, relató.

Después de cumplir con sus compromisos como reina de belleza, se trasladó a Nueva York y fue contratada por una agencia de modelaje. Allí tuvo la oportunidad de desfilar en eventos como el Miami Fashion Week y el Colombia Fashion Week.

Yaco Eskenazi, el amor de su vida

Al regresar a su país, Natalie Vértiz participó en el programa de competencia Esto es Guerra, donde conoció al amor de su vida, Yaco Eskenazi, con quien ahora tiene dos hermosos hijos.

En una conversación con Infobae Perú, la modelo dijo que hubo aspectos fundamentales que han mantenido su matrimonio a flote.

“Para mí, la base siempre es la comunicación, el respeto y comprender que cada uno es un universo aparte. A veces las personas desean que su pareja se adapte completamente a ellos, pero eso es irreal, porque cada persona tiene metas y pensamientos diferentes. Por lo tanto, es importante respetar eso y no dar por sentado todo”, expresó.

Embajadora peruana de Carolina Herrera

En septiembre de 2022, Natalie Vértiz recibió una invitación de la casa de moda Herrera para asistir al New York Fashion Week, donde tuvo la oportunidad de relacionarse con la reconocida diseñadora de moda Carolina Herrera.

A partir de ese momento, se convirtió en parte de la familia de esta prestigiosa marca, lo que llevó a que la llamaran a principios de junio para vivir la experiencia de la presentación de la Colección Resort 2024, que se realizó por primera vez en Brasil.

“Tengo la oportunidad de formar parte de este gran paso para la marca y también representar a mi país como embajadora peruana. Es un verdadero honor y un orgullo para mí. Siempre trato de promover a mi país en la medida de lo posible durante estos viajes internacionales, de estar a la altura de las demás invitadas. Realmente, esto es un sueño hecho realidad para mí”, manifestó.

La talentosa modelo peruana participó en diversos eventos donde deslumbró luciendo distintas prendas de la marca, capturando la atención de todos. Durante estos eventos, también tuvo la oportunidad de presentar la nueva fragancia de la marca, Good Girl Blush, cuyo distintivo es su botella en forma de zapato de mujer. Natalie fue una destacada embajadora de esta fragancia, mostrando su elegancia y encanto al representarla.

Además, en el transcurso de su experiencia, tuvo el privilegio de conocer personalmente a Wes Gordon, uno de los principales diseñadores y creadores de la colección. Este encuentro fue una experiencia enriquecedora para Natalie, ya que pudo compartir ideas y recibir directamente la inspiración detrás de la creación de las prendas que lució con tanta gracia y estilo.

Esta experiencia cercana con Gordon y la oportunidad de lucir las creaciones de Carolina Herrera refuerzan aún más el estatus de Natalie Vértiz como una destacada modelo en la industria de la moda internacional.

La peruana compartió que se encuentra en un momento muy positivo en su carrera y reconoce que todo lo que ha logrado hasta ahora es el resultado de su arduo trabajo y de haber manifestado sus deseos al universo.

“Desde el inicio de mi carrera en el mundo del modelaje, siempre supe que quería lograr cosas grandes. Pero es importante manifestar y pedir al universo todo lo que deseas. Soy una persona que reza mucho, y cuando finalmente se materializan mis sueños, siento que se ha cumplido un sueño hecho realidad. Creo firmemente que todo se logra con esfuerzo y disciplina”, complementó.

Su enfoque en la perseverancia y la determinación refleja su mentalidad positiva y su creencia en el poder de las aspiraciones personales. Las cualidades de Natalie Vértiz han sido fundamentales en su trayectoria profesional y continúan impulsándola hacia nuevos logros en su carrera.