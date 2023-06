Incendio en Gamarra: once unidades de bomberos atienden siniestro en almacén de La Victoria

Desesperación de vecinos y comerciantes por incendio en Gamarra. Canal N

Un incendio se registró en horas de la tarde de este viernes 9 de junio en el emporio textil de Gamarra, en La Victoria. Hasta el momento, siete unidades de bomberos se acercaron a la zona para atender la emergencia. Según las primeras indagaciones, se trata de una fábrica de pinturas la que habría sufrido el siniestro.

En la zona se vivió un ambiente de tensión, ya que mucha gente pasa diariamente por esta zona. Muy cerca de allí, hay muchas galerías donde hay cientos de comercios. Esto ocurrió en la cuadra 3 de la avenida Aviación, según reportó la misma página del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Hasta allí llegaron once unidades de emergencia.

Algunos comerciantes, al ver que sus pertenencias estaban en riesgo, intentaron ingresar al lugar por las viviendas aledañas, poniendo en riesgo su integridad. Las fuerzas del orden intentaban dispersar a las personas que obstaculizaban las labores.

Incendio en Gamarra: alerta en La Victoria. Twitter

Uno de los problemas que son bastante recurrentes en estos casos, es la falta de líneas de agua en la zona. Incluso se convirtió en la queja de los vecinos, que pedían a viva voz que las autoridades puedan ocuparse del suministro del líquido elemento. El humo se expande por varias cuadras e incluso en los distritos aledaños se puede ver grandes señales de humo.

Los bomberos presentes reportaron brevemente que ya se viene controlando el fuego dentro del local, y que aparentemente no hay heridos. Sin embargo, se refirió que no hay hidrantes cerca, por lo que requerirán camiones cisterna. A su vez se comunicaron con Sedapal, ya que no hay volumen de agua.

Fernando Vega, coordinador de las juntas vecinales, señaló que la parte baja era utilizada por recicladores y arriba hay una veintena de perros guardados, incluso más, que ya fueron rescatados. También hay viviendas, es un predio multifamiliar, dijo a canal N.

Representante de los bomberos da más detalles del incendio en Gamarra. Canal N

