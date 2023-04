Capítulo 73 de ‘AFHS’: El accidente de Jimmy y Claudia Llanos expresa su odio contra Diego Montalbán

Jimmy despierta, pero no puede levantarse. Los Gonzales se preocupan y prefieren no moverlo por temor a que se haya roto algo. Al ver que la ambulancia no aparece, ponen a Jimmy en una tabla de planchar y lo amarran con una soga. Joel tiene la idea de llevarlo en su carro hasta el hospital. Tras darse cuenta de que no entra en el asiento trasero, lo pone en el techo.