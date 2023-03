‘Magaly Tv: La firme’ EN VIVO ampay de Jossmery Toledo con jugador de la selección peruana

Vanessa López terminó salidas con Jean Deza porque futbolista regresó con su ex: “Ella le va a aguantar todo” La expareja de ‘Tomate’ Barraza declaró a las cámaras de Magaly Medina que le puso punto final a la amistad especial que tenía con el futbolista.

Vanessa López revela que terminó su amistad con Jean Deza. | Magaly Tv: La firme.

Vanessa López le puso fin a las salidas que mantenía con Jean Deza, luego que el mismo futbolista le dijera que no puede olvidar a su expareja Gabriela Lava. De acuerdo a un informe de ‘Magaly TV: La Firme’ de la noche del 14 de marzo, la expareja de Carlos ‘Tomate’ Barraza se habría dado cuenta de que el futbolista de Cienciano no dejaba de intentar de regresar con su ex.