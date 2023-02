Florcita Polo olvidó a Néstor Villanueva y reveló que está saliendo con nuevo galán: “Es muy detallista”

Florcita Polo volvió a encontrar el amor. | Magaly Tv: La firme.

Florcita Polo dejó en el pasado sus sentimientos por Néstor Villanueva y ahora se están dando una nueva oportunidad en el amor. Este 23 de febrero, el programa de Magaly Medina reveló que la hija de Susy Díaz está saliendo con un nuevo galán, quien fue identificado como Luiggi Yarasca Martínez.

La animadora conversó con las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ para contar más detalles de cómo es su relación con el hombre que pretende conquistar su corazón. Como se recuerda, Flor Polo se divorció del padre de sus hijos en noviembre del 2022. Pese a su largo matrimonio y tormentosa separación, indicó que no le cerraría las puertas a la posibilidad de volver a enamorarse.

Por ello, un reportero del espacio televisivo entrevistó a Florcita Polo para conocer quién es Luiggi Yarasca Martínez. La hija de Augusto Polo Campos señaló que se encuentra muy feliz con la persona que está saliendo y no dudó en llenarlo de halagos.

“Estoy tranquila y bien. Estoy divorciada y yo tengo derecho a rehacer mi vida, merezco ser feliz y que me amen y me quieran. Es una persona muy buena, detallista, cariñoso y atento”, dijo.

Asimismo, Flor Polo reveló que ya conoce a algunos miembros de la familia de su nueva pareja. “Fuimos a la casa de su hermana y soy muy querida por su familia. No fue en uno de mis eventos, fue en una reunión familiar. Me caen súper bien y solo digo que estamos conociéndonos. Solo el tiempo lo dirá”.

Según el informe, los rumores de una posible nueva relación entre ambos personajes llegaron hace algunos días, cuando recibieron vídeos y fotografías de Flor con Luiggi pasando tiempo juntos en diferentes ocasiones. En las imágenes se puede ver a los dos dándose muestras de cariño durante un concierto, una fiesta, restaurantes y en la playa.

Florcita Polo da detalles de su nuevo galán. (Capptura)

Por otro lado, también conversaron con Susy Díaz, quien desconocía que su primogénita estaba saliendo con otro hombre. “Yo no sabía que estaban haciendo el afinamiento. Flor no me cuenta nada de sus cosas. Yo le he dicho que tengo una casa con piscina de mil metros para que sus hijos jueguen y no me tenga de nana a mí”.

Magaly Medina le pide tener cuidado a Florcita Polo

Tras ver el informe, Magaly Medina le pidió a Florcita Polo que tenga cuidado con el hombre con quien se está metiendo. Y es que, en la información que difundieron, señalan que Luiggi Yarasca Martínez es un emprendedor de 33 años que conoció a Flor Polo cuando la contrató para una activación. Según la Sunat, no tiene registrado alguna propiedad como casa o carro y es padre soltero.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que en 2020 fue detenido por faltarle el respeto y golpear a miembros de la Policía Nacional. En junio del mismo año, también fue llevado a la comisaria tras encontrar sustancias ilícitas en su poder. Pero eso no es todo, en 2021 nuevamente tuvo problemas con las autoridades por manejar en aparente estado de ebriedad.

“Su nuevo enamorado no nos da buena espina. Nos han dicho algunas cosas que todavía nos falta investigar, pero Florcita, ten mucho cuidado. Por dejarte entusiasmar a la primera, mira todo lo que pasaste con Néstor Villanueva. Con este tipo, investígalo mejor (...) Yo creo que Florcita debería ponerse un poquito más mosca y comenzar a averiguar en el entorno de él de dónde proviene, a qué se dedica... A Florcita la conocemos hace tanto tiempo que nos preocupa su estabilidad emocional”, dijo la popular ‘Urraca’ del nuevo galán de Flor.