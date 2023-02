Cristiano Ronaldo y André Carrillo: Padre de la ‘Culebra’ reveló qué le dijo ‘CR7′ a su hijo y cómo lo trató

Alex Carrillo, padre del futbolista André Carrillo del Al Hilal, reveló los detalles del encuentro de su hijo con Cristiano Ronaldo en el partido de las estrellas en Arabia Saudita ante PSG del pasado 19 de enero.

El atacante portugués y el mediocampista peruano compartieron equipo y vestuario en el combinado de figuras del Al Hilal y Al Nassr, que enfrentó al cuadro parisino de Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé en el amistoso entre PSG vs Riyadh All Star.

El padre de André Carrillo dio a conocer una conversación entre la ‘Culebra’ y ‘CR7′. Además, contó cuál fue la impresión de su hijo al tratar con el astro portugués.

“Me comentó que Cristiano Ronaldo le dijo ‘¡Ah, tú tienes acá varios años!” (risas). Me dijo que es un tipo sencillo, un tipazo, super sencillo”, aseguró Alex Carrillo en declaraciones al programa ‘Todas las voces del fútbol’ de radio Sound Play.

Alex Carrillo señaló que André se animó a acercar a sus hijos con Cristiano Ronaldo para que compartieran un momento con el futbolista de Al Nassr. Además, aprovechó en ponderar a las figuras que militan en la liga árabe.

“Incluso me comentó que en esos días llevó a sus hijos, mis nietos, y se tomaron fotos con Cristiano Ronaldo. Pero no solamente está Cristiano Ronaldo, está Luíz Gustavo (Al Nassr) que jugó en Alemania, Gustavo Cuéllar de Flamengo y la selección de Colombia y Cristian Tello (Al Fateh) que estaba en la selección de España”, aseguró.

André Carrillo y Cristiano Ronaldo entrenaron juntos en el equipo de las estrellas de Arabia Saudita

André Carrillo en la final del Mundial de Clubes

Al Hilal con André Carrillo disputará la final del Mundial de Clubes ante Real Madrid el próximo sábado 11 de febrero. El cuadro de la Liga de Arabia Saudita eliminó en semifinales a Flamengo de Brasil.

El papá de Carrillo reveló que su hijo, André, disputó el partido ante Flamengo lesionado y que tuvo que infiltrarse para ser parte del triunfo 3-2 ante el ‘Mengao’.

“Nos comunicamos todos los días. Si no lo saben o alguno no lo sepa, él (Carrillo) jugó lesionado contra Flamengo e inclusive lo llegaron a infiltrar. Además, el entrenador siempre lo pone de volante más adelante, pero está vez más retrasado. Me pareció que fue para que el equipo tenga mayor dominio de balón, eso es lo que hemos percibido”, afirmó Alex Carrillo.

André Carrillo salió lesionado en el duelo Al Hilal vs Al Ahly de la primera ronda del Mundial de Clubes

Con miras a la final ante Real Madrid, el padre de la ‘Culebra’ manifestó que el jugador de Alianza Lima sigue lesionado y espera que se recupere para ser parte del equipo inicialista del Al Hilal ante el cuadro español.

“Todavía sigue lesionado, no está entrenando normalmente, no ha entrenado con todos sus compañeros. Está haciendo terapia y esperando con ansias el partido del sábado. Todo puede pasar en este mundo. Esperemos una gran sorpresa ese día”, aseguró.

El padre de Carrillo también explicó por qué André fue suplente en el partido debut de Al Hilal ante Wydad AC que se definió por penales y la lesión que sufrió tras ingresar a los 82 minutos de juego.

“En el primer partido salió lesionado y se dobló el tobillo izquierdo. Además, fue suplente porque estuvo enfermo, justo un día antes se recuperó, estuvo con gripe y fiebre. Un día antes se recuperó a medias, pero todavía tenía malestar, por eso es que fue suplente. No entrenó cuatro o cinco días. Ingresó y se lesionó, pensábamos que era una lesión más grave. Nos asustamos. Luego de la resonancia magnética, no había nada roto. Lo han apurado porque lo necesitaban por eso es que arrancó contra Flamengo”, manifestó.

Alex Carrillo informó que el volante de Al Hilal está “está haciendo ejercicios en el hotel, que no involucre el tobillo y esperemos que llegue de la mejor manera al día sábado”.