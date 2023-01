Fernando Díaz: “Siempre he tratado de, periodísticamente hablando, no arruinarle la vida a nadie”

Fernando Díaz brindó entrevista a Infobae.

Después de un par de horas de espera me tocó sentarme frente a Fernando Díaz, un colega de más de 20 años de trayectoria y hoy conductor de ‘Arriba Mi Gente’. Era mi primera entrevista en el día, pero varias para él. Le pregunto: “¿Ya estás cansado?”, con una gran sonrisa me dice que no. Es mentira, ya debe estarlo, pero su deseo es no dejar de ser cordial, porque es claro que entiende cómo son las ruedas de prensa.

Con el celular en la mano y mientras escribe no puede evitar pronunciar en voz alta: “¿Cerca o lejos?.. cerca”. Alguien ya lo estaba esperando. Deja el teléfono y me dice: “Listo, ya estamos”. No puedo evitar sonreír al recordar que una gran amiga me dijo minutos antes de la entrevista, dile que soy una chica Padomi (solo los que lo siguen entenderán). Obvio, no se lo mencioné.

Fernando, cómo te sentiste en el primer programa de ‘Arriba Mi Gente’...

Estaba muy nervioso, de verdad…

No pareció, incluso te pusiste a bailar….

Porque me dijeron energía arriba y sé tú mismo. Me preguntaron qué canción te pongo, dije ‘El ritmo de mi corazón’, es el tema que les encanta a mis hijas. La pusieron y me encantó…

Qué tal la química con tus compañeros..

Bonita, yo trato siempre de tener una buena vibra con la gente y, por suerte, ya nos habían presentado. Si bien es como un colegio nuevo, ya nos habíamos visto. La tele es un medio pequeño donde estamos saltando de un lado a otro, por suerte, la química ha fluido.

Santi Lesmes intentó ser pesado contigo...

(Risas) Es parte de, siempre va a ser el pincha globos, el tumba la fiesta. A todos nos gusta algo, pero a él no. Su humor directo es parte de su personaje. Tiene su personalidad lógicamente, a mí me gusta su humor.

Ese es el aporte de Santi, ¿y el tuyo?

El lado periodístico, sin duda, las noticias no se detienen, pero también esa faceta que no se ha mostrado mucho todavía, de papá, de que me gusta la cocina, de que me gusta entrevistar también temas médicos, hacer temas ligeros…

¿Te estás sintiendo como pez en el agua?

Sí, como pez en el agua, me encanta, porque a mí me gusta conectarme con la gente, comunicar. No sé si lo he estado esperando desde hace mucho tiempo, pero alguien me dijo: “¿Por qué creen que te han llamado? Por qué les gusta tu trabajo, pues”. Yo soy mucho de meterme cabe, soy así. Mi papá desde muy chiquito me enseñó el valor de la humildad. Estoy aprendiendo hasta cierto punto, pero me cuesta. Andrea Llosa, a lo Málaga, me dijo, “desahue…tienes que creértela, hasta cuándo”.

¿Tú le diste el ok a Andre Llosa para que anuncie tu paso a Latina? Porque fue la primera que lo confirmo en redes…

Noo, yo no le dije que lo pusiera en redes. Le dije, ¿ya lo pusiste? Me dijo, sí. Ya me quemaste, le dije (risas). No me dijeron nada en Latina.

Nuevos integrantes y salidas anunciadas

Sin dejar de mostrar seguridad, Fernando intenta ser muy cauteloso. Tratando de decir lo que puede, según instrucciones del canal. Ya es un hecho que Maju Mantilla ingresará a ‘Arriba Mi Gente’ y que Mathías Brivio se va del programa, él nos dice que no sabe, y yo solo le sigo el juego. Entiendo los parámetros que está cumpliendo y se respetan.

Dice que tiene gran respeto por la exreina de belleza y será un gran aporte, mientras que por Mathías, no duda en hacer un alto para contarme cómo lo conoció, desde hace cuántos años y hasta mostrarme feliz una foto que siempre lleva en su celular de todos sus amigos de Día D, cuando todos eran jóvenes y seguro yo aún estudiaba la carrera. Ahí puedo ver a Mathías Brivio, Andrea Llosa, Fernando Díaz, Mabel Huertas y Augusto Thorndike, todos junto al conductor Nicolás Lúcar.

Me acerco y me sigue contado sobre aquellos tiempos. Sin duda alguna, una época que lo hizo feliz. “¿Me compartes la foto?”, le pregunto. “Sí, claro”.

Equipo de Día D | Fernando Díaz

Se suma Maju Mantilla a ‘Arriba Mi Gente’...

Ahí está la incógnita, ahí está la promoción. Ya todo el mundo sacó sus conclusiones (sonríe). Es una mujer guapísima, tiene más experiencia en programas de este tipo. A mí me encanta, no somos amigos, hay un cariño y un respeto. Hemos viajado juntos por trabajo, yo como periodista y ella cómo imagen de una marca. Acababa de ser Miss Mundo, nos reencontramos hace un tiempo, sigue siendo la misma chica de siempre.

Mathías Brivio se va..

Hasta ahí esa información no lo manejo, no lo sé. Me lo preguntan, pero no tengo idea.

Te gustaría seguir los pasos de él, abrirte camino en los reality...

Reality, sí, pero en otro corte. Yo no tengo la chispa y la velocidad de Mathi, él tiene otra forma de comunicar, para otro público. Sí me gustaría otro tipo de programa, un reality diferente. Mi velocidad es otra, hay perfiles.

¿Tu perfil no es para programas tipo Esto es Guerra?

No, son otras habilidades, o quizás, ya no sé. Uno a veces duda.

¿Quizás un La Voz o un Yo Soy?

Genial, a mí la música me encanta, las artes me gustan. El baile me gusta, la actuación también. Tengo un lado artístico que no he mostrado mucho. Es más, en un momento de mi vida quise ser actor. Me metí a un taller de actuación con Roberto Ángeles para soltarme, porque era muy rígido. Hacía el noticiero y me iba al taller, recuerdo que estudiaba con actrices. Me gustó, es más, terminé el taller, los pasé todos, yo pensé que me iban a botar (risas). Roberto Ángeles me enseñó muchas técnicas, pero él te dice si sirves o no.

¿Qué te recomendó?

Un día me dijo, nunca vas a ser el galán, vas a ser el amigo, del amigo del protagonista (risas). Él me aconsejó seguir con el periodismo (risas), él sabía que yo iba a los talleres para soltarme. Me recomendó el clown para manejar más la improvisación, porque me dijo que tengo un lado divertido que falta explotar, no llegué a tomar el curso, pero con el tiempo me di cuenta de que sí puedo serlo.

Las cosas claras

El ingreso de Alicia Retto a Latina hizo suponer que Fernando Díaz tuvo que ver en este proceso, sobre todo porque él fue el primero en ser anunciado. Sin embargo, el periodista aclara que no fue así. Respecto a la competencia, trata de no preocuparse. Se enfrenta con unos polémicos Melissa Paredes, Karla Tarazona y Kurt Villavicencio en ‘Préndete’, y pronto al regreso de ‘América Hoy’, que suele abarcar notas de espectáculos. “El menú es variado”, alega Fernando, sin dejar de hacer alarde de su propuesta. De pronto, concluye con una pregunta que engloba lo que piensa: “¿Tú buscas un ceviche en un chifa?”.

Alicia Retto llega a Latina...

Me encanta porque la sigo viendo, yo la quiero mucho. ¿Si tuve algo que ver? Para nada. A mí me llamaron y también a ella. En algún momento pensamos que nos iban a juntar, pero cuando fueron avanzando las conversaciones de cada uno, nos dimos cuenta de que no. Me dijo ‘a mí me llaman para el noticiero’ y yo le dije que a mí me llamaban para Arriba Mi Gente.

Fernando Díaz y Alicia Retto.

Ahora tu competencia será más fuerte, ¿lo sabes? Está Préndete y luego ‘América Hoy’...

Sí, y lo asumo con respeto porque ellos llevan tiempo en este rubro, tienen una audiencia, tienen un público, tienen un contenido. La gente se va a ir dando cuenta qué tipo de contenidos son, que estemos en el mismo horario, no quiere decir que tengamos que ofrecer lo mismo. El menú es variado

¿Cuál será el plus de tu programa?

Acá vamos a ver información, periodismo, denuncia vecinal también, y a la hora de manejar los contenidos, la gente saca sus conclusiones, dónde verlos. ¿Tú buscas un ceviche en un chifa?, no. Con eso no quiero desmerecer la opinión que puedan tener ellos (cuando abarcan temas actuales), como cualquier ciudadano tienen su opinión, pero habrá momentos en que el abordaje de la noticia será uno solo, qué pasará ahí. No desmerezco el trabajo, pero zapatero a su zapato, el público va a tener que elegir dónde quedarse.

¿A ti te gusta abordar temas de espectáculos?

No mucho porque no me creo dueño de la verdad, y a veces nos ponemos más papistas que el Papa, y a veces tiramos piedras. A ver, no cuestiono la vida de nadie, creo mucho en la libertad, defiendo la libertad de todo tipo y lo que cada quien haga con su vida.

Como persona pública estás expuesto a ser criticado, ¿eres consciente de ello?

No sé si estoy preparado o no, porque nunca he estado expuesto tanto, pero ya suficiente crítica con mi mamá y mi hermana, que me destruyen todo el tiempo (risas). También tengo críticas en casa, con mi esposa y mis hijas, que son tenaces. Las críticas las asumo siempre porque es parte del negocio. No me araño ni me resiento, si es dura la procesaré. He tratado de tener una carrera limpia, no me he metido en escándalo nunca. He tratado de, periodísticamente hablando, no arruinarle la vida a nadie, de no desinformar, de siempre cruzar información, de no fregarle la vida a alguien con un reporte o una nota, siempre he sido muy cuidado de eso. Si me critican es parte de...

¿Magaly Medina le destruye la vida a la gente con sus notas?

Ya depende de cómo lo toma la gente, pero hay que ser responsable de tus actos. La gente que Magaly Medina ha expuesto, se la ha buscado también. Si eres un personaje público, y tienes estas conductas— que es tu vida, claro— también cuídate, eres un personaje público.

¿Tendrás cuidado?

Bueno, lo mucho que van a ver es haciendo compras en el mercado, sacando a mi perro y con mis hijas (risas).

