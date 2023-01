‘JB en ATV’ prepara parodia de la boda de Brunella Horna y Richard Acuña

JB en ATV alista parodia de boda de Brunella Horna y Richard Acuña. ATV

La boda de Brunella Horna y Richard Acuña se realizó el pasado sábado 7 de enero en La Molina y generó muchos comentarios de parte de los expertos en moda que opinaron acerca de la vestimenta de los invitados y también de los novios. Además, el público en las redes sociales también dio su opinión con respecto a la pareja de recién de casados y todo lo que ocurrió en su matrimonio.

Pero la boda que acaparó portadas en los diarios y en portales web tuvo varios detalles que llamaron la atención y grandes invitados como el cantante Mike Bahía y la cantante peruana Marisol. El actor de comedia Jorge Benavides ha preparado una parodia de lo que fue el sonado matrimonio, junto a todo su equipo de ‘JB en ATV’.

El sketch se podrá ver este sábado 14 de enero por la señal de ATV. El hermano de Alfredo Benavides ha promocionado la parodia en su cuenta de Instagram y ha publicado varios videos, en ellos se puede ver que la actriz transgénero Dayanita será la que le dará vida a Brunella mientras que un actor de talla baja interpretará a Richard.

Parodia de la boda de Brunella y Richard. JB en ATV

El equipo de comedia ha preparado todos los detalles desde cuando inicia al matrimonio, la ceremonia y la fiesta donde por su puesto no faltaron Mike Bahía, Marisol, Cuevita, Lucho Barrunto, César ‘Plata como cancha’ Acuña, Christian Domínguez, ‘Robotina’ y ‘Robotín’.

Parodia de la boda de Brunella y Richard. JB en ATV.

Jorge Benavides, fiel a su estilo, hará mofa de la diferencia de estatura entre los novios, ya que fue bastante notorio en la recepción de la boda, que Richard usó un calzado con plataforma. Además de la fiesta que armó Christian Cueva en el escenario de la recepción, entre otras anécdotas.

Parodia de la boda de Brunella y Richard. JB en ATV.

Te puede interesar: Tula Rodríguez comparte foto con Jorge Benavides y aviva rumores de su paso a ATV

Alfredo Benavides regresa a ‘JB en ATV’

Alfredo Benavides formará parte del elenco ‘JB en ATV’ y aparecerá desde este sábado 14 de enero a las 20:30 horas por ATV. Luego de que Carlos Vílchez decidiera dar un paso al costado para conducir junto a María Pía Copello un nuevo proyecto en América TV.

Mediante una promoción, la casa televisora hizo la presentación oficial del humorista, quien pasará a las filas de ‘JB en ATV’. “Regresa a casa”, señala el video.

Cabe indicar que Alfredo Benavides no trabaja con su hermano desde el 2018, cuando decidió retirarse de ‘El wasap de JB’, para irse a ‘El reventonazo de la Chola’, en América TV. En aquel entonces, el humorista señaló que no había tenido ningún enfrentamiento con Jorge Benavides, y su decisión se debió a que quería iniciar una nueva etapa en su carrera.

“¿Por qué dejé Latina? A mediados del año pasado ya había tomado la decisión de salir del canal, pero aclaro que no hubo ningún problema ni con el canal ni con nadie. Fue una decisión personal, he estado acostumbrado a trabajar solo. Mi hermano no se ha molestado (por estar ahora en ‘El reventonazo de la chola’)”, dijo.

Te puede interesar: Carlos Vílchez sobre su salida de ‘JB en ATV’: “Es difícil dejar a tu compañero de tantos años”

Investigación por lavado de activos

En noviembre del 2021, la Fiscalía pidió 36 meses de prisión preventiva contra Alfredo Benavides por sus presuntos vínculos con una organización criminal liderada por el exalcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, y otros delitos como lavado de activos, Esto, luego de que no se pudiera justificar sus ingresos económicos.

Durante su declaración, el cómico señaló que decidió retirarse del programa de su hermano porque él y su cuñada Karin Marengo fueron involucrados en esta denuncia.

Alfredo Benavides es investigado por el presunto delito de lavado de activos.

SEGUIR LEYENDO