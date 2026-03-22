Panamá

Más de 1.500 triatletas desafían el IRONMAN 70.3 Panamá

Atletas provenientes de más de 50 países enfrentan el Canal de Panamá, la Calzada de Amador y la Cinta Costera, buscando una de las cincuenta codiciadas plazas para el Campeonato Mundial de IRONMAN 70.3 en la ciudad francesa de Niza

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Más de 1.500 triatletas de
Más de 1.500 triatletas de 50 países compiten en el Ironman 70.3 Panamá Latin America TriClub Championship por cupos al Mundial de Niza. (Foto: cortesía)

Triatletas de más de 50 países compiten hoy en Ciudad de Panamá en el Ironman 70.3 Panamá Latin America TriClub Championship, una prueba que reúne a más de 1.500 deportistas con la meta de alcanzar un lugar en el próximo Campeonato Mundial de Ironman 70.3, programado en Niza.

La competencia desafió a los participantes con 1,9 kilómetros de natación en el Canal de Panamá, seguidos por 90 kilómetros de ciclismo en un circuito que atraviesa la Calzada de Amador, la Cinta Costera, Vía Israel y Panamá Viejo. El recorrido finaliza con 21,1 kilómetros de carrera a pie en la Calzada de Amador, donde se definirán los clasificados al certamen mundial.

La directora de carrera, Rina Aguirre, señaló: “Alcanzar más de 1.500 atletas marca un hito para Panamá y establece un récord desde que se celebra la competencia en el país”. Según datos de los organizadores citados por EFE, el evento se consolida como referencia para el triatlón latinoamericano y ofrece una oportunidad única a quienes buscan su clasificación mundialista.

El campeonato otorga 50 plazas, distribuidas en partes iguales entre hombres y mujeres. Para Panamá, el evento representa mucho más que una cita deportiva: en los últimos cinco años, los organizadores estimaron un impacto superior a USD 20 millones en sectores como hostelería, transporte, gastronomía y comercio local.

Solo 25 hombres y 25
Solo 25 hombres y 25 mujeres calsificarán para el Mundial de Niza, posicionando la competencia como filtro de élite en el triatlón global. (Cortesía: Astrid Salazar)

El Ironman 70.3 Panamá Latin America TriClub Championship se transforma en una plataforma internacional que potencia la imagen de la ciudad como sede de grandes eventos deportivos. La llegada de triatletas de más de 50 países confirma el atractivo global de la prueba y la proyección de la región como destino privilegiado para el triatlón.

Cada edición requiere un despliegue logístico que incluye seguridad, cierres de vías y atención a miles de visitantes. La combinación de alto nivel competitivo, organización y entorno natural ha hecho de la competencia una cita esperada por la comunidad internacional del triatlón.

Este año, solo 25 hombres y 25 mujeres asegurarán su lugar en el Mundial de Niza, haciendo de la jornada un auténtico filtro hacia la élite global del triatlón. Para quienes logren la clasificación, el desafío panameño será el primer paso hacia la máxima cita del año.

IRONMAN 70.3 San Salvador

El 22 de febrero de 2026, El Salvador se transformó en el escenario de una de las competencias más exigentes del triatlón internacional. El Ironman 70.3 San Salvador reunió a 1.200 triatletas provenientes de 28 países, quienes afrontaron un circuito que exigió al máximo su resistencia, capacidad física y mental.

La jornada arrancó en el Parque Recreativo de Apulo, donde los participantes completaron 1,9 kilómetros de natación en las aguas del Lago de Ilopango. Una vez fuera del agua, los atletas se enfrentaron a 90 kilómetros de ciclismo, atravesando paisajes y carreteras desafiantes. El tramo final consistió en 21,1 kilómetros de carrera a pie por el Centro Histórico de San Salvador, con llegada frente al Palacio Nacional.

Raúl Tejada gana el IRONMAN
Raúl Tejada gana el IRONMAN 70.3 San Salvador y consolida su liderazgo en el triatlón internacional al cruzar la meta frente al Palacio Nacional. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

El primer puesto fue para el guatemalteco Raúl Tejada, quien logró cruzar la meta con un tiempo oficial de 4:12:58. Tras su victoria, Tejada expresó la emoción de regresar a la alta competencia: “Para mí es una bendición haber podido ganar y haber podido participar, ya que había estado casi cinco años fuera del deporte y es algo que me encanta, algo que se puede compartir en familia, que es lo más importante”.

La cita estuvo marcada por un ambiente de exigencia y superación, con atletas y público celebrando el esfuerzo colectivo y el espíritu competitivo.

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