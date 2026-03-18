Panamá

Panamá impulsa su primera carretera ecológica en Colón en medio de dudas de ambientalistas

La obra registra 40% de avance y aplica medidas inéditas en el país como pasos de fauna y restricciones de uso para reducir impactos.

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El Corredor del Caribe conecta
El Corredor del Caribe conecta Quebrada Ancha con María Chiquita a lo largo de 28 kilómetros en la provincia de Colón. Tomada de MiAmbiente

La construcción del Corredor del Caribe, considerada la primera carretera ecológica de Panamá, avanza en medio de una combinación de expectativas económicas y exigencias ambientales que han marcado su desarrollo desde el inicio.

El proyecto, que conecta Quebrada Ancha con María Chiquita en la provincia de Colón, registra un avance cercano al 40% y se ha convertido en una de las obras de infraestructura más observadas del país por su ubicación dentro de un corredor biológico estratégico.

La iniciativa busca equilibrar desarrollo y conservación, aunque ese mismo objetivo ha sido el centro de una controversia que obligó a rediseñar su ejecución.

Desde su concepción, la obra fue planteada como una vía de 28 kilómetros destinada a mejorar la conectividad hacia la Costa Arriba de Colón, una región históricamente rezagada en términos de acceso vial.

El proyecto apunta a dinamizar el turismo, la agricultura y el comercio, facilitando el traslado de personas y productos en una zona con alto potencial económico.

Además, se estima que beneficiará directamente a más de 150,000 personas, lo que refuerza su importancia dentro de la estrategia de desarrollo regional impulsada por el Estado.

Sin embargo, el elemento que distingue al Corredor del Caribe es su enfoque ambiental. La carretera ha sido rediseñada bajo un modelo ecológico, incorporando criterios que no formaban parte del contrato original.

La obra incorpora más de
La obra incorpora más de 30 pasos de fauna diseñados para proteger especies como jaguares, pumas y monos. Tomada de MiAmbiente

Entre las medidas más relevantes destacan la construcción de al menos 35 pasos de fauna —aéreos, terrestres y pluviales—, diseñados para permitir el desplazamiento seguro de especies como jaguares, pumas, ocelotes y monos.

A esto se suman restricciones operativas como límites de velocidad de 40 km/h, control de acceso mediante garitas y la prohibición de circulación de vehículos pesados en ciertos tramos.

El componente ecológico también se articula con la creación del Parque Nacional Sierra Llorona, una nueva área protegida de más de 16,700 hectáreas. Esta zona cumple una función clave dentro del Corredor Biológico Mesoamericano, al conectar ecosistemas entre el Parque Nacional Chagres y el Parque Nacional Portobelo.

La coexistencia entre la vía y el parque ha sido presentada por el Gobierno como un modelo de integración entre infraestructura y conservación, aunque expertos advierten que este equilibrio dependerá de la ejecución efectiva de las medidas de mitigación.

José Luis Andrade y Juan
José Luis Andrade y Juan Carlos Navarro, ministros del MOP y de Ambiente, presentaron el proyecto como un modelo de desarrollo que intenta conciliar movilidad, turismo y conservación. Tomada de MiAmbiente

El impacto esperado de la obra trasciende lo económico. El proyecto busca transformar la dinámica social y territorial de la región, mejorando el acceso a servicios básicos, educación y oportunidades de empleo.

Asimismo, se proyecta que impulse el turismo ecológico hacia destinos como Portobelo y María Chiquita, aprovechando la riqueza natural del área. No obstante, estos beneficios están condicionados a que la intervención no degrade los ecosistemas que precisamente constituyen su principal atractivo.

La controversia ambiental ha sido uno de los factores determinantes en el desarrollo del proyecto. Organizaciones ambientalistas cuestionaron desde el inicio el trazado de la carretera, señalando que atraviesa zonas sensibles como la reserva de Sierra Llorona y afecta fuentes hídricas críticas.

Uno de los principales puntos de conflicto fue la categoría del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), ya que sectores técnicos consideraban que el tramo más delicado debía evaluarse bajo categoría III y no II, debido a la magnitud de los posibles impactos.

El Parque Nacional Sierra Llorona
El Parque Nacional Sierra Llorona protege más de 16,700 hectáreas de bosque dentro del corredor biológico. Tomada de MiAmbiente

Estas tensiones derivaron en un proceso legal que frenó temporalmente la obra. En junio de 2024, la Corte Suprema de Justicia ordenó la suspensión provisional del proyecto, lo que obligó a revisar su diseño y enfoque.

La posterior reactivación en enero de 2025 estuvo condicionada a ajustes técnicos y ambientales, marcando un punto de inflexión en la ejecución. Como resultado, el trazado fue dividido en dos obras con estudios de impacto diferenciados, lo que permitió avanzar bajo estándares más estrictos de evaluación.

El debate de fondo ha girado en torno a la disyuntiva entre desarrollo y conservación. Mientras sectores empresariales y comunidades locales respaldan la carretera como motor económico, grupos ambientalistas insisten en que existen alternativas menos invasivas, como la rehabilitación de rutas existentes. Esta discusión refleja una tensión estructural en la planificación territorial del país, donde los proyectos de infraestructura suelen intersectar con áreas de alto valor ecológico.

A pesar de las críticas, las autoridades sostienen que el Corredor del Caribe representa un cambio de paradigma. El proyecto incorpora por primera vez en Panamá un enfoque sistemático de conectividad ecológica, integrando infraestructura vial con conservación de la biodiversidad.

Sin embargo, expertos coinciden en que el verdadero reto no está en el diseño, sino en la ejecución, fiscalización y cumplimiento de las medidas ambientales a lo largo del tiempo.

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