Panamá supera los 9.9 millones de TEUs movilizados en un año

Organismos internacional han señalado que es importante que Panamá desarrolle nuevos puertos en ambas entradas del Canal de Panamá para no perder competitividad frente a otros destinos en la región. REUTERS

El movimiento de contenedores en Panamá volvió a crecer en 2025 y cerró el año con 9.91 millones de TEUs, un aumento de 3.6% frente a 2024, cuando se registraron 9.56 millones.

El trasbordo siguió siendo el motor del sistema: totalizó 8.84 millones de TEUs, concentró 89.22% del movimiento total y avanzó 3.8%. La carga local (importaciones y exportaciones) superó el millón de TEUs, con un alza de 2.3%, mientras que las operaciones vinculadas a zonas libres alcanzaron 59,668 TEUs.

Un TEU es una unidad estándar que se usa para medir la carga en los puertos.

Significa “Twenty-foot Equivalent Unit” y equivale a un contenedor de 20 pies de largo. Sirve para unificar las cifras del movimiento portuario: por ejemplo, un contenedor de 40 pies cuenta como 2 TEUs.

Operación portuaria

En el desglose por terminales, Manzanillo International Terminal (MIT), operada por SSA Marine en Colón, lideró con 2.86 millones de TEUs y un crecimiento de 5.5%.

Le siguió Balboa, administrado por Panama Ports Company (PPC), con 2.67 millones de TEUs, un incremento de 1.8%.

En su mayoría el movimiento portuario está relacionado al transbordo de carga, que llega al país, y después se envía a otros mercados. (AP Foto/Matias Delacroix, Archivo)

En el litoral Caribe, la terminal de Cristóbal, también de PPC, movilizó 1.21 millones de TEUs y creció 9.4%, mientras que Colón Container Terminal (CCT), operada por Evergreen, registró 1.73 millones de TEUs, con un alza de 10.2%.

En contraste, PSA Panama International Terminal, en Rodman, contabilizó 1.35 millones de TEUs y retrocedió 2.1%. Bocas Fruit, en Almirante, movilizó 75,419 TEUs, lo que representó una caída de 53% frente a 2024.

La caída es producto de la paralización de las exportaciones de banano, tras la huelga que realizaron los trabajadores de esa provincia, la cual se extendió por más de 2 meses, afectando las plantaciones.

Tensión internacional

El desempeño del sistema portuario coincide con un escenario de tensión política alrededor del control y la operación de terminales estratégicas.

CK Hutchison, conglomerado con sede en Hong Kong, mantiene la concesión de Balboa y Cristóbal y negocia una transacción global para vender activos portuarios a un consorcio liderado por BlackRock y Mediterranean Shipping Co. (MSC), a través de Terminal Investment Limited.

Los puertos de Balboa y Cristóbal forman parte de un paquete internacional que la empresa china ha puesto a la venta por más de 22 mil millones de dólares. REUTERS/Enea Lebrun

Dentro de ese paquete, Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico) son considerados puntos sensibles por su ubicación y por el volumen de contenedores que se mueve en su entorno logístico.

En ese contexto, Estados Unidos ha elevado el tono sobre la presencia china en infraestructura considerada crítica en el hemisferio occidental.

Durante 2025, funcionarios estadounidenses aseguraron que el control o influencia de compañías vinculadas a China en puertos panameños representaba un asunto de seguridad nacional y económica, y han insistido en la necesidad de reducir esa exposición.

El planteamiento se apoya en que una parte relevante del tráfico de contenedores vinculado a Estados Unidos utiliza la ruta panameña para conectar cadenas logísticas entre Asia y la costa este y el Golfo.

Del otro lado, Pekín también ha marcado su posición. Reportes sobre la negociación señalan que China ha condicionado su visto bueno a la operación a que la naviera estatal Cosco Shipping participe con control mayoritario sobre los activos portuarios incluidos en la transacción y con capacidad de veto en la gestión.

La venta de estos puertos se interpreta como un posible punto de fricción entre los intereses de Estados Unidos y China (Foto: Shutterstock)

Ese requisito ha complicado el cierre, porque el consorcio comprador estaría dispuesto a integrar a Cosco como socio, pero no a ceder el control.

El choque de condiciones dejó la negociación en un punto muerto, con un pulso en el que se cruzan intereses corporativos y decisiones políticas.

Planes de la Autoridad del Canal de Panamá: dos nuevos puertos

En paralelo a este debate, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) avanza con un plan propio para ampliar la infraestructura portuaria del país mediante el desarrollo de dos nuevas terminales de contenedores: una en la ribera del Pacífico y otra en la del Atlántico.

La inversión estimada ronda los 2,600 millones de dólares y el objetivo es que ambas instalaciones entren en operación a inicios de 2029.

El Canal de Panamá avanza con el proceso de licitar la construcción de dos nuevas terminales portuarias.

Según el diseño preliminar, el proyecto busca agregar alrededor de 5 millones de TEUs de capacidad adicional, en un esfuerzo por ampliar la oferta para el trasbordo y reforzar el rol de Panamá como centro regional de carga.

La ACP inició acercamientos con la industria para sondear el apetito de los operadores globales y la factibilidad técnica y comercial del plan.

En esas reuniones participaron compañías con experiencia en operación de terminales y redes de transporte marítimo, en una primera ronda destinada a revisar el alcance del proyecto, los cronogramas y los criterios para la futura licitación.

Entre las firmas que han sido mencionadas en el radar del sector aparecen grupos como APM Terminals, CMA CGM, PSA, SSA Marine, Maersk, MSC, Hapag-Lloyd, Evergreen y DP World, entre otros actores con presencia global en terminales o en rutas de contenedores.

La hoja de ruta que se ha explicado en el entorno del proyecto contempla una fase de precalificación, seguida de una etapa de interacción con los preseleccionados y, finalmente, la adjudicación.

La ACP ha indicado que su expectativa es adjudicar las concesiones a finales de 2026, con un periodo de construcción que permitiría poner las terminales en marcha en 2029.

También se ha planteado que la concesión sería por 20 años, con opción de extensión, y que el desarrollo generaría miles de empleos durante la construcción y en la etapa operativa.

La apuesta se inserta, además, en una competencia regional en la que otros hubs del Caribe y de la costa atlántica de América buscan captar tráficos de trasbordo.

Nueva apuesta en Isla Margarita

En paralelo, el Ejecutivo panameño busca reactivar el proyecto de un nuevo puerto en la Isla Margarita, en la provincia de Colón. En octubre de 2025 se ordenó la expropiación de 41 propiedades —más de 27 hectáreas— que estaban bajo concesión de Panama Colón Container Port (PCCP), un grupo de inversionistas chinos que obtuvo la licencia en 2013 pero nunca llegó a construir la terminal.

El presidente José Raúl Mulino ha señalado que este año se licitará la concesión para el desarrollo de una terminal portuaria en el sector de isla Margarita, en Colón. REUTERS/Enea Lebrun

La concesión fue cancelada en 2021 y nuevamente en abril de 2025 por falta de pagos.

El presidente José Raúl Mulino anunció que en los primeros meses de 2026 se abrirá una licitación internacional para desarrollar el puerto de trasbordo en Isla Margarita.

La meta oficial es aprovechar la ubicación estratégica de Colón y atraer inversión privada para incrementar la capacidad de manejo de contenedores en el Atlántico.