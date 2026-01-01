Nuestro propio Wrapped: las tendencias que marcaron la comunicación en 2025

Uno de los desafíos para 2026 es integrar la eficiencia de la IA con la profundidad del criterio humano (Imagen ilustrativa Infobae)

Diciembre termina con una costumbre instalada. Entre balances profesionales, cierres de proyectos y proyecciones para el año siguiente, aparece también el ya clásico momento de revisar nuestro Spotify Wrapped. Más allá de la curiosidad por las canciones más escuchadas, hay algo interesante en ese ejercicio. Se trata de una invitación a mirar hacia atrás para identificar patrones, hábitos y señales que pasaron inadvertidos durante el ritmo cotidiano.

En comunicación ocurre algo similar. El 2025 fue un año que dejó aprendizajes claros sobre cómo se comportan las audiencias, cómo circulan los contenidos y qué esperan las personas de las marcas.

La convivencia con la inteligencia artificial se volvió más natural. Incluso quienes creen no utilizarla conviven con ella a través de recomendaciones, búsquedas y procesos automatizados que ya forman parte de la vida diaria.

El año también confirmó una tendencia que veníamos observando. La masividad perdió terreno frente a las comunidades específicas. Los nichos se consolidaron como espacios de pertenencia y conversación. Las marcas que lograron destacarse no fueron necesariamente las que apuntaron a grandes audiencias, sino las que entendieron la importancia de construir mensajes precisos y relevantes para cada grupo de interés.

Otro punto que quedó en evidencia es que la conexión emocional no es una estrategia complementaria, es central. En un ecosistema saturado de estímulos, lo que genera impacto es la autenticidad. Historias reales, testimonios honestos, contenidos que habilitan identificación. La estética importa, pero la emoción sostiene.

Al mismo tiempo, los algoritmos siguieron redefiniendo el modo en que las personas descubren contenidos. Las redes dejaron de ser únicamente plataformas sociales para convertirse también en buscadores. Esto exige un enfoque más analítico y estratégico. Estar presentes no garantiza ser encontrados. Y, sin embargo, incluso en un entorno guiado por reglas técnicas, lo que mejor funciona continúa siendo la claridad conceptual y el sentido de cada mensaje.

En este nuevo escenario, el desafío ya no pasa solo por optimizar contenidos para los buscadores tradicionales. Durante años, el SEO fue la clave para ganar visibilidad digital, pero hoy ese trabajo se amplía con la necesidad de ser relevantes también para los motores de inteligencia artificial generativa. El surgimiento del GEO (Generative Engine Optimization) obliga a pensar contenidos que no solo atraigan tráfico, sino que sean comprendidos, jerarquizados y reutilizados por sistemas de IA que median el acceso a la información. Hoy, la reputación de una marca empieza a construirse también frente a algoritmos que evalúan credibilidad, coherencia y utilidad.

De cara al 2026 se abre un desafío que no es tecnológico, sino cultural: integrar la eficiencia de la inteligencia artificial con la profundidad del criterio humano.

Combinar automatización con sensibilidad. Diseñar estrategias que no solo destaquen por impacto, sino por significado.

Por su parte, el 2026 estará atravesado por una agenda global de alto impacto, con eventos únicos como el Mundial de Fútbol, la Cumbre del G20 y las Cumbres de la ONU vinculadas al desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos escenarios concentrarán la atención de gobiernos, empresas, medios y audiencias, y exigirán a las marcas una mirada estratégica para participar de las conversaciones con sentido.

No se tratará solo de sumarse a la agenda, sino de entender el contexto, definir mensajes claros y coherentes, y construir relatos propios que conecten con estos temas desde la autenticidad y el propósito, generando nuevas conversaciones relevantes y sostenibles en el tiempo.

El balance del año deja una conclusión nítida: comunicar ya no es un ejercicio de volumen, sino de relevancia.

Las marcas que logran trascender son aquellas que escuchan, interpretan y construyen vínculos consistentes en el tiempo. En un contexto donde todo avanza con velocidad, la verdadera tendencia que emerge es volver a aquello que sostiene cualquier relación: confianza, claridad y propósito.