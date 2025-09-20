Opinión

Un Presupuesto para un país en recuperación

Defender el equilibrio fiscal es mucho más que un objetivo contable. Es la condición para terminar con el populismo que nos empobreció durante décadas

Javier Sánchez Wrba

Por Javier Sánchez Wrba

Guardar
El presidente Milei presentó el
El presidente Milei presentó el Presupuesto 2026 por cadena nacional

Milton Friedman, Premio Nobel de Economía, decía que la inflación se parece al alcoholismo; cuando se imprime demasiado dinero, como cuando se empieza a beber, los efectos positivos llegan primero y los negativos más tarde. Por eso, la tentación a exagerar es enorme. La cura, en cambio, exige lo opuesto -dejar de beber o de emitir- implica un esfuerzo que antecede a los beneficios. Friedman, concluía que esa era la razón por la cual resulta tan difícil persistir en la cura.

En la presentación del Presupuesto Nacional 2026, el presidente Javier Milei fue categórico: “El equilibrio fiscal es la piedra angular de nuestro plan de gobierno y un principio no negociable. Hoy el futuro de la Argentina depende de que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal”. Con esa definición, reafirmó que la baja de la inflación y el crecimiento sostenido dependen de una sola condición: el déficit cero.

La Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso 8, establece que el Congreso debe sancionar un presupuesto anual que refleje el programa general de gobierno y el plan de inversiones públicas. El problema es que, en cuatro de los últimos seis años —2020, 2022, 2024 y el actual— la Argentina funcionó sin una ley de presupuesto.

Lo que pasó esta semana en el Congreso también tiene que ver con esta cuestión. Cada vez que se aprueban iniciativas sin financiamiento genuino no se hace justicia, sino que se repite la lógica del populismo. No se trata de discutir objetivos. Todos queremos jubilaciones dignas, salarios justos y más recursos para educación y salud, sino de entender que sin recursos no hay derechos sostenibles. Por eso, la Argentina necesita un presupuesto equilibrado que ordene la discusión y devuelva certidumbre.

Carlos Nino, en su libro Un país al margen de la ley, hablaba de “anomia boba” para referirse a esa propensión argentina de trasgredir las reglas para obtener una ventaja inmediata que, a la larga, termina perjudicando a toda la sociedad. Es así, que las normas, en lugar de ordenar la vida democrática, se perciben como obstáculos a sortear y terminan vaciándose de sentido.

La imposibilidad recurrente de aprobar un presupuesto y la persistencia en aprobar leyes que aumentan el gasto público sin respaldo real, son síntomas de una patología institucional que erosiona nuestras instituciones. Y como señalan Daron Acemoglu y James Robinson en Por qué fracasan los países, el desarrollo depende de la calidad de las instituciones. Cuando las reglas son claras, previsibles y respetadas, se generan incentivos para invertir, innovar y crecer. En cambio, cuando se las usa para beneficios de unos pocos, el resultado es el subdesarrollo.

Aprobar el presupuesto y defender el déficit cero no es una obsesión contable, es la condición para terminar con el populismo que nos empobreció y nos sumergió en una profunda decadencia. Solo así podremos dejar atrás la inflación y abrir, de una vez por todas, el camino hacia una economía sana y próspera.

Temas Relacionados

Javier MileiPresupuesto 2026

Últimas Noticias

En plena crisis social, la reforma judicial de Santa Cruz costará $4.500 millones

Hace un mes, la Legislatura provincial aprobó una ampliación del Tribunal Superior de Justicia, que pasará de tener cinco a nueve miembros

En plena crisis social, la

Gestionar el talento en la era de la digitalización y la IA

El principal desafío para las empresas en la actualidad es instalar una cultura de aprendizaje continuo y adaptación al cambio

Gestionar el talento en la

Cuando el relato absuelve y el rumor condena: CFK y Milei

La doble vara del debido proceso es hoy una de las expresiones más claras del uso político de la Justicia y de los medios en Argentina

Cuando el relato absuelve y

Trata de personas, una herida sangrante en nuestra sociedad

El crimen organizado arrebata la infancia y los sueños de miles de menores, aprovechando la vulnerabilidad y la falta de oportunidades

Trata de personas, una herida

Despliegue naval de EEUU: disuasión geopolítica y presión sobre Maduro

La flota estadounidense ejecuta maniobras en el Caribe con el doble objetivo de combatir el narcotráfico y limitar la influencia venezolana en la región

Infobae
ÚLTIMAS NOTICIAS
Día Mundial de la Paella:

Día Mundial de la Paella: 5 recetas para descubrir el clásico español

Simularon ser policías y organizaron un robo millonario a una fábrica de Santa Fe: se llevaron 18 millones de pesos

Cómo hacer un barrilete en casa, paso a paso

La ciudad con encanto rural y arroyos a menos de 70 km de CABA para conocer en primavera

Más de diez provincias estarán bajo alerta por lluvias y tormentas en la víspera de primavera

INFOBAE AMÉRICA
Cinco escándalos que marcaron la

Cinco escándalos que marcaron la vida y la caída de María Antonieta, la reina más polémica de Francia

Botrading: el caso que podría llevar a Luis Arce a un juicio de responsabilidades por presunta corrupción en Bolivia

Thomas Greven, politólogo alemán: “El cortafuegos contra la extrema derecha en Europa ya se ha roto”

Rusia lanzó un ataque masivo con 580 drones y 40 misiles contra Ucrania: hay al menos tres muertos y decenas de heridos

“Hoy todo mi núcleo familiar sufre”, la incansable lucha de la madre del médico detenido por la dictadura de Ortega en Nicaragua

TELESHOW
Valentino Rossi y el sueño

Valentino Rossi y el sueño cumplido en La Voz Argentina: “El escenario siempre me hizo sentir valioso”

Connie Isla y su experiencia en TikTok: “Me casé y pensaron que era un videoclip”

Roque Narvaja, un creador de hits: “No creo en la transpiración, creo en la inspiración más profunda”

Torta decorada, ramo de flores y mucho amor: Las Trillizas de Oro festejaron el cumpleaños de su madre

Lali brilló con un look sofisticado en la inauguración del Festival de Cine San Sebastián