Precio del dólar en Colombia vuelve a ponerse barato en medio de la guerra entre EE. UU. e Irán, así cerró el 24 de marzo

El dólar en Colombia alcanzó una cotización mínima de $3.677,00 en la jornada del 24 de marzo - crédito Colprensa

El dólar estadounidense cerró la jornada del 24 de marzo de 2026 en Colombia en un promedio de $3.700,60, lo que representó una caída de $4,27 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.704,87. Según informó la plataforma Set-FX, durante el día se negociaron más de USD1.361 millones en 1.830 transacciones, con un precio de apertura de $3.725,00, un mínimo de $3.677,00 y un máximo de $3.725,00.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense registra una disminución de 0,08%, de manera que desde hace un año acumula aún una disminución del 7,66%.

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Con respecto a los días previos, mantuvo resultados fluctuantes que no nos posibilitan determinar una dirección clara. En los pasados siete días la volatilidad es claramente superior a los datos conseguidos para el último año (14,64%), por lo que presenta mayores alteraciones que la tendencia general del valor.

Al cierre de la jornada del 24 de marzo, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio era de $3.637,78, mientras que el de venta se ubicaba en $3.743,33 - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Guerra en Irán

Dicho movimiento, según Bancolombia, se dio debido a que, en el frente internacional, Donald Trump afirmó que EE. UU. e Irán sostienen conversaciones orientadas a una eventual negociación del conflicto, lo que presionó a la baja los precios del petróleo el lunes. Sin embargo, autoridades de Teherán desmintieron la existencia de diálogos en curso, hecho que elevó de nuevo la prima de riesgo geopolítico incorporada en el precio del crudo durante la jornada de hoy.

Ante esto, el barril de Brent, de referencia para Colombia, cerró en USD103 por barril, mientras que el índice DXY avanzó 0,47% en la sesión.

Recursos del FAE

A nivel local, el Gobierno anunció el retiro de aproximadamente de $2,9 billones del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE), como instrumento de política fiscal diseñado para enfrentar caídas en los ingresos públicos. En el escenario actual, los ingresos presentan una caída cercana al 40%, lo que habilita legalmente la realización de estos retiros.

Proyecciones sobre el dólar en Colombia

Precisamente, sobre lo que pasa con el dólar en Colombia, se conocieron los resultados de la Gran Encuesta de Activos Financieros de Marzo de 2026 que hizo Visión Davivienda. Dentro de los resultados se encuentra que el 60% de los institucionales cree que la tasa de cambio para el cierre de 2026 se ubicará entre $3.800 y $4.000. Y la mediana de la tasa de cambio esperada por los encuestados es de $3.800, manteniéndose estable frente a la edición anterior.

El 60% de los institucionales cree que la tasa de cambio para cierre de 2026 se ubicará en entre $3.800 y $4.000 - crédito Visión Davivienda

De igual manera, con el 53% de las respuestas, los encuestados piensan que el dólar en Colombia está barato, mientras que el 27% cree que está en un precio justo, y el 20% restante cree que está caro. Por su parte, el 53% de los encuestados cree que el dólar, medido por el índice DXY, se fortalecerá en los próximos seis meses. Entretanto, el 40% considera que el dólar a nivel global se debilitará.

Reacción del petróleo

Por otra parte, en la jornada del 24 de marzo, los mercados internacionales registraron una fuerte caída en los precios del petróleo tras el anuncio del presidente de EE. UU., Donald Trump, de aplazar por cinco días cualquier ataque militar contra centrales eléctricas iraníes. Para el estratega de Divisas y Derivados de Corficolombia, Mauricio Acevedo, la decisión provocó que el crudo Brent, de referencia para Colombia, haya descendido cerca de 11%, mientras que los futuros del crudo perdieron casi un 15% en el inicio de la sesión previa.

La subida del precio del petróleo beneficia las finanzas del Estado colombiano - crédito EuropaPress/TotalEnergies

Acevedo explicó que la noticia surgió en medio de una jornada festiva en Colombia, aunque los mercados globales operaron con normalidad. El presidente estadounidense aseguró que existen “conversaciones constructivas para resolver las hostilidades en Medio Oriente”, y anticipó que pronto “podrían llegar a un acuerdo general para resolver la guerra”. No obstante, las afirmaciones fueron desmentidas por el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Ghalibaf, que negó la existencia de negociaciones y acusó a Trump de buscar calmar la volatilidad de los mercados financieros. Al mismo tiempo, Irán anunció nuevos ataques contra Israel y otros puntos de la región.

“Seguimos muy atentos a cualquier noticia referente a la guerra, que es el combustible en estos momentos para la volatilidad de los mercados”, resaltó el experto. Recordó que, en el mercado cambiario colombiano, la semana pasada predominó una volatilidad moderada. El dólar fluctuó entre un mínimo de $3.665 y un máximo de $3.720, que también fue el valor de cierre semanal.

Niveles relevantes del dólar

Acevedo indicó que los niveles relevantes ahora se ubican en $3.721, $3.732 y $3.750 como resistencias, y en $3.710, $3.690 y $3.680 como soportes. “El dólar continúa a nivel general moviéndose en lateral entre niveles de $3.650 y $3.721. El viernes cerró en el límite superior de este canal. Por ahora, los mercados se ven tranquilos”, afirmó el estratega de Divisas y Derivados de Corficolombia.