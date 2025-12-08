El podcast de Ricardo Lorenzetti: reparar el mundo, soluciones para la crisis ambiental

En el Episodio 19 de El Podcast de Ricardo Lorenzetti, el juez de la Corte Suprema reflexiona sobre un desafío decisivo de esta época y se pregunta cómo pasar del análisis de los problemas ambientales a la búsqueda real de soluciones. “Cuando se habla de crisis ambiental, siempre se describen los problemas y se habla muy poco de las soluciones”, señala al abrir una conversación que entrelaza marcos legales, experiencias judiciales y mecanismos institucionales que ya muestran resultados.

El episodio comienza con un panorama amplio de organismos que trabajan en la agenda ecológica global. “Hay muchísimos organismos internacionales trabajando en soluciones”, explica al mencionar el rol de ONU Ambiente, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y el Global Judicial Institute on the Environment. Pero el análisis se vuelve más preciso cuando pasa a la experiencia argentina y a la necesidad de que las instituciones se adapten a los problemas reales. “Debemos diseñar las instituciones en función de los problemas, y no dividir los problemas en función de las instituciones”, dice.

El caso Riachuelo aparece como ejemplo concreto de ese enfoque. Después de un siglo de deterioro, la Corte impulsó un plan integral y creó la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), una institución diseñada para gobernar la cuenca como un ecosistema completo. “Las soluciones requieren muchos años y continuidad”, recuerda Lorenzetti, y subraya que lo fundamental fue abandonar el enfoque fragmentado que había impedido avanzar durante décadas.

El manejo del agua muestra la misma lógica. Fallos como Mendoza vs. La Pampa y La Picasa consolidaron la idea de que una cuenca debe analizarse como una unidad indivisible. Ocurrió algo similar con la protección de glaciares y periglaciares, donde la Corte priorizó la preservación de reservas estratégicas en un escenario mundial de creciente escasez.

El episodio repasa principios jurídicos que hoy funcionan como verdaderas herramientas de acción. El principio precautorio ocupa un lugar destacado. “Aun cuando hay dudas, hay que tratar de prevenir”, sostiene Lorenzetti, una regla que obliga a tomar decisiones sin esperar daños irreversibles. Se suma otro criterio que redefine la relación jurídica con la naturaleza. “In dubio pro natura”, señala, y explica que frente a la incertidumbre debe prevalecer la protección ambiental. Este estándar, incorporado en la jurisprudencia argentina, ya influye en decisiones de otros países.

La deforestación permite comprender la importancia de evaluar el impacto acumulado. “Si se autoriza una hectárea no pasa nada, pero cuando son cien o quinientas el efecto es devastador”, afirma al recordar el caso Salas en Salta, donde la Corte introdujo una mirada que considera la suma de intervenciones y no cada acto por separado. Los incendios en los humedales del Paraná muestran el mismo problema. El humo que llegó a Rosario expuso la falta de coordinación institucional y obligó a repensar el manejo de territorios que funcionan como sistemas integrados.

El episodio vincula estos temas con la estabilidad social y política. Lorenzetti recupera reflexiones históricas y diagnósticos contemporáneos para mostrar que las crisis ambientales no solo afectan a la naturaleza. “El desequilibrio ambiental produce la anarquía”, recuerda a partir de Tucídides. Y suma una lectura de Joseph Tainter. “Cuanto más compleja es una sociedad, más costoso es mantenerla”. En un mundo que exige más energía, más bienes y más infraestructura, la sustentabilidad se convierte en una condición básica para que las democracias sigan funcionando.

La respuesta estatal también ocupa un lugar clave en el episodio. Lorenzetti sostiene que los gobiernos deben abandonar la lógica de prohibir sin criterio o autorizar sin control. “No se trata de prohibir irracionalmente, sino de autorizar inteligentemente”, explica. Para eso hacen falta estudios de impacto rigurosos, controles efectivos y decisiones que no se diluyan en declaraciones formales. Sin embargo, advierte que estas discusiones casi no aparecen en las campañas electorales. “Los dirigentes se ocupan de otras cosas, sobre todo de peleas de poder”, señala, mientras los problemas ambientales avanzan con rapidez.

La reflexión también alcanza a la ciudadanía. Lorenzetti observa que las comunidades, en muchos casos, aceptan actividades riesgosas cuando reciben beneficios inmediatos. “Estamos dispuestos a ceder a un nivel de precio determinado”, dice, y expone un dilema más profundo. Las decisiones ambientales no dependen solo del Estado. También expresan valores colectivos y prioridades sociales.

Lorenzetti señala, a modo de cierre, que solemos atender únicamente aquello que nos afecta de manera directa. El propósito, entonces, es volver la crisis ecológica un tema comprendido y debatido en la vida cotidiana, no un asunto distante y reservado a especialistas. Solo cuando el problema se vuelve inteligible para la sociedad entera puede ocupar un lugar real en la conversación pública. Reparar el mundo, sugiere el juez, exige reconstruir el vínculo entre instituciones, ecosistemas y las generaciones que todavía no llegaron.

Episodio 11. Por qué nos asusta el ecosistema tecnológico

La inteligencia artificial nació de una larga historia de ideas, inventos y deseos, desde Descartes y Turing hasta las redes neuronales y la ingeniería genética. Pero el salto actual es distinto: máquinas que aprenden, sistemas que crean y tecnologías capaces de programar la vida misma. Este episodio explora las raíces filosóficas, científicas y biológicas de la IA para entender por qué su expansión provoca fascinación y temor a la vez, al modificar no solo lo que hacemos sino también lo que somos.

Episodio 12. El algoritmo en el aula y en el trabajo

La revolución tecnológica atraviesa la educación y el empleo con efectos contradictorios. Promesas de salud, productividad y bienestar conviven con ansiedad, vigilancia y precarización. Este episodio analiza cómo la inteligencia artificial impacta en la formación de las nuevas generaciones, en la salud mental de los adolescentes y en la calidad del trabajo humano. Entre la eficiencia y el control se define un nuevo contrato social para la infancia y el empleo.

Episodio 13. El algoritmo autoritario. Poder, conflicto y vigilancia

Las plataformas no solo intermedian información, también moldean la política, amplifican conflictos y reconfiguran la democracia. Este episodio aborda el impacto de la IA en la esfera pública: desinformación, manipulación emocional, crisis de identidad, nuevas formas de vigilancia y riesgos autoritarios. Desde la fragilidad de las instituciones democráticas hasta la posibilidad de que las máquinas juzguen, emerge un desafío histórico: sostener libertades en una civilización tecnológica vulnerable.

Episodio 14. Algorética: los marcos políticos de la IA

Frente a un poder tecnológico sin precedentes surge la necesidad de reglas comunes. Este episodio examina los debates internacionales sobre regulación, innovación, riesgo sistémico, cooperación entre países, principios éticos y gobernanza global. Inspirado en discusiones históricas sobre energía nuclear y cambio climático, propone pensar una “algorética” que oriente el desarrollo tecnológico hacia fines humanos y democráticos.

Episodio 15. Responsabilidad individual en la era tecnológica

Más allá de los Estados y las empresas, cada ciudadano enfrenta decisiones éticas y jurídicas frente a la tecnología. Este episodio analiza los derechos a la transparencia, la prevención de daños y la responsabilidad en la cadena de producción digital. Explora cómo defender la competencia informativa, identificar a los autores y evitar la discriminación automatizada. La acción individual vuelve a ser central en un entorno dominado por sistemas opacos.

Episodio 16. Arquitectura del poder: IA y gobernabilidad

La inteligencia artificial altera las estructuras de poder a escala global. Este episodio examina su rol en la geopolítica, la economía y la gobernabilidad democrática, desde Silicon Valley hasta China. Analiza el surgimiento de superinteligencias, el problema del control y las tensiones entre Estados y corporaciones tecnológicas. La pregunta central es quién gobierna a quienes gobiernan mediante algoritmos.

Episodio 17. El precio del futuro: derecho a un ambiente sano

La crisis ambiental ya no es abstracta. Se manifiesta en la pérdida de biodiversidad, la contaminación, el urbanismo desbordado y la cultura del descarte. Este episodio analiza el costo ecológico de la tecnología y de nuestras decisiones cotidianas, desde el celular que cambiamos hasta el agua que vendemos, y plantea el derecho a un ambiente sano como principio intergeneracional. Lo que está en juego no es solo la naturaleza sino el horizonte vital de quienes vienen.

Episodio 18. Sed de agua y sed de justicia

El agua es el recurso más disputado del siglo XXI. Este episodio aborda la tendencia hacia la escasez, la deforestación, el retroceso de glaciares y la contaminación de mares y aguas subterráneas. Examina el surgimiento de conflictos sociales y políticos en torno a su uso, la privatización y las llamadas guerras del agua. Detrás de cada disputa hídrica late una cuestión jurídica y moral: cómo garantizar justicia en un bien común amenazado.

Episodio 19. Reparar el mundo: soluciones para la crisis ambiental

La crisis ecológica exige más que diagnósticos. Requiere acción jurídica, política y social coordinada. Este episodio explora mecanismos legales como el principio precautorio o el in dubio pro natura, así como políticas públicas y acuerdos internacionales orientados a proteger bienes comunes, energía y biodiversidad. Entre el fracaso distributivo y las nuevas formas de cooperación se delinean caminos posibles para reconstruir el vínculo entre humanidad y naturaleza.

Episodio 20. El derecho a la educación pública igualitaria

La educación pública es un pilar de la democracia pero enfrenta desafíos de calidad, financiamiento y actualización. Este episodio reafirma su centralidad como derecho en todos los niveles, primario, secundario y universitario, y examina las correcciones necesarias para garantizar igualdad real. Defender la educación pública es sostener el horizonte compartido de una sociedad que no renuncia a formar ciudadanos libres, críticos y diversos.