Infobae presenta el podcast de Ricardo Lorenzetti

“Puede parecer disruptivo que un juez de la Corte Suprema se dirija a la población mediante un podcast, pero no lo es”, dice Ricardo Lorenzetti. “En la Conferencia Judicial que convocamos en 2006, se afirmó que la transparencia, el lenguaje claro y el diálogo con quienes reclaman justicia debían constituirse como una política de Estado. Han pasado veinte años, y hoy sabemos que ya no es suficiente con hablar de derecho: es urgente hablar del Estado de Derecho. No es suficiente hablar del poder judicial: debemos hablar, fundamentalmente, de los problemas concretos que atraviesa nuestro pueblo”.

A lo largo de diez episodios, El podcast de Ricardo Lorenzetti en Infobae explora los desafíos de la gobernabilidad en el siglo XXI. En la búsqueda de “pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo”, como anuncia en su introducción, Lorenzetti recorre la agenda de principio a fin: “estamos viviendo un fin de ciclo de la modernidad que revela el agotamiento del modelo vigente”. La cooperación social ha sido reemplazada por individuos conectados pero aislados, las desigualdades se han profundizado, el colapso ambiental es una amenaza real, la inteligencia artificial y el ecosistema tecnológico pueden llevar a la irrelevancia de lo típicamente humano, los cambios económicos son vertiginosos, y su impacto sobre la vida cotidiana es múltiple. Son transformaciones profundas, veloces, sin control ni dirección clara”, explica.

La serie propone, además, un recorrido por una biblioteca diversa, densa, cargada de referencias teóricas y culturales. Cita a las estrellas del pensamiento contemporáneo –Byung-Chul Han, Niall Ferguson, Yuval Noah Harari–, pero también dialoga, en el plano teórico, con Umberto Eco, Michel Foucault y Eric Hobsbawm; o con William Shakespeare, Herman Melville y W.B. Yeats desde la ficción. Más de cuarenta y cinco libros y, en sus palabras, “cuarenta años en la investigación científica y veinte como juez”, componen un marco para entender los síntomas del presente y, a la vez, sentar las bases para una nueva lógica de futuro.

Además de condensar, simplificar una multiplicidad de lecturas y miradas, esta primera temporada tiene un objetivo central: proponer un nuevo modelo de liderazgo para el siglo XXI. Frente a la ineficacia de las estructuras jerárquicas y la parálisis de la representación tradicional, Lorenzetti introduce el concepto de “liderazgo del caos”, una forma de conducción que no parte del control, sino de la comprensión y adaptación frente a sistemas descentralizados, atravesados por actores diversos, demandas contradictorias y dinámicas imprevisibles. Liderar el caos no implica, entonces, administrar el desorden, sino articular diferencias para recuperar una idea de lo común que se basa en un “humanismo sistémico”, donde lo humano, vinculado a la naturaleza y a la vida colectiva, vuelva a ocupar el centro frente al avance del algoritmo, la lógica de mercado y la fragmentación social.

Lorenzetti recuerda que un encuentro con la jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, Sonia Sotomayor, fue un disparador clave para la creación de este podcast: “Organizó una reunión con jóvenes de entre diez y veinte años y les dijo: ‘El mundo actual es un desastre, y mi generación es la responsable. Debemos dialogar mucho con ustedes para ver qué podemos hacer’. El mensaje es claro: hay que hablarle a la sociedad”. Y agrega: “Muchas personas llegan a cargos importantes y se limitan a disfrutar de la comodidad, en silencio y sin comprometerse demasiado. Pero hay otras que creen que la democracia es del pueblo, que los cargos son instrumentos para servir –y no para servirse–, y que siempre debe mantenerse encendida la llama de la pasión por el cambio, aunque eso genere incomodidad o implique riesgos. No tengo la necesidad de hablar ni de asumir riesgos, pero, como muchos, estoy preocupado por lo que le pasa a los demás. Hoy, la sensación de que los hijos vivirán peor que sus padres, de que todo puede perderse en un instante, no es una exageración. Esta propuesta nace del diagnóstico de un mundo roto, pero también de una desafío urgente: volver a pensar juntos y pensar en grande”.

Desde este lunes, los diez episodios de El podcast de Ricardo Lorenzetti estarán disponibles en Infobae y en Spotify.