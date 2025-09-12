Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

La escuadra de Veljko Paunovic busca obtener su segunda victoria del torneo pero enfrente tendrán a un rival que comenzó de buena forma la temporada. (REUTERS/Pankra Nieto)

El próximo sábado a las 14:00 hora local se disputará el encuentro de la cuarta jornada de LaLiga, entre Getafe y Real Oviedo en el Estadio Coliseum.

Getafe llega a la cuarta jornada con la ilusión de recuperar puntos después de haber perdido su último partido contra Valencia por un marcador de 3-0.

Desde el inicio de la competencia, los locales han ganado en dos de los tres partidos jugados hasta ahora en LaLiga, donde acumulan una cifra de cuatro tantos en contra y cuatro a favor.

Respecto al equipo visitante, Real Oviedo consiguió imponerse 1-0 a Real Sociedad en su último partido, gracias a un gol de Dendoncker. Este triunfo marcó su primera victoria desde su regreso a la primera división, por lo que esperan que les sirva de motivación para enfrentar el resto de la temporada.

Primer juego en casa para Getafe

Getafe busca retomar el buen paso del comienzo de temporada tras caer ante Valencia (EFE/ Salvador Sas)

Este será el primer partido que el equipo madrileño dispute en casa, luego de haber jugado sus primeros tres encuentros de la temporada fuera de su estadio, tras haber enfrentado a Celta de Vigo, Sevilla y Valencia.

Los azulones comenzaron de buena forma la temporada, logrando dos triunfos de forma consecutivos en campos complicados como Balaídos y el Sánchez Pizjuán.

A pesar de haber caído en su juego más reciente en Mestalla frente a Valencia, Getafe busca recuperar el buen paso con miras a sumar puntos que les permitan a final de temporada, clasificarse a competencias europeas.

Real Oviedo busca su segunda victoria de forma consecutiva

Los dirigidos por Paunovic buscan mantener el buen paso de la jornada anterior, donde consiguieron su primera victoria en primera división, después de 24 años (EFE/Paco Paredes)

El equipo dirigido por Veljko Paunović vive su primera temporada en la máxima categoría del fútbol español tras 24 años de ausencia.

Después de comenzar el torneo con derrota frente a dos rivales difíciles como Villarreal y Real Madrid, el conjunto carbayón logró su primera victoria frente a su afición, imponiéndose por la mínima ante Real Sociedad.

El ex entrenador de Guadalajara y Tigres en la Liga MX ha logrado imprimir una identidad clara al equipo, que ahora muestra un estilo competitivo y ordenado.

Además, la incorporación de jugadores experimentados como Salomón Rondón complementa a la base de futbolistas que consiguieron el ascenso, fortaleciendo la plantilla para afrontar el desafío de la primera división.

Enfrentamientos históricos entre ambos equipos

Por primera vez en la historia, Getafe y Real Oviedo se enfrentarán en primera división. (Europa Press)

El partido de este sábado será el primero en la historia en que Getafe y Real Oviedo se enfrenten en la máxima categoría del fútbol español, La Liga.

Hasta ahora, ambos equipos se han enfrentado en cuatro ocasiones en competiciones oficiales, pero todas ellas en Segunda División, con un saldo favorable para los azulones: dos victorias, un empate y una derrota.

Este encuentro inédito en Primera División representa un nuevo capítulo en la rivalidad entre ambos clubes, que buscarán imponer su superioridad en este enfrentamiento que quedará para la historia.

Tabla de posiciones

Real Oviedo busca seguir sumando puntos para mantenerse en primera. (REUTERS/Pankra Nieto)

Getafe llega al duelo contra Real Oviedo ubicado en la sexta posición de la tabla de La Liga, con un total de seis puntos tras disputar tres partidos, con un balance de cuatro goles a favor y cuatro en contra.

El equipo azulón busca sumar más puntos para mantenerse cerca de los puestos europeos y así asegurar su clasificación a competencias internacionales esta temporada.

Por su parte, el triunfo ante Real Sociedad coloca a Real Oviedo en la posición 15 de la clasificación, con tres puntos sumados en tres partidos jugados.

El equipo asturiano contabiliza una victoria, sin empates y dos derrotas, con un saldo de un gol a favor y cinco en contra. Su principal objetivo es mantenerse en la categoría y evitar la zona de descenso, por lo que cada punto sumado es fundamental para cumplir esta meta.