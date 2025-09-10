Liga MX Jornada 8: dónde ver El Clásico Nacional y todos los partidos de este fin de semana

Los equipos mexicanos han realizado en las últimas temporadas una fuerte inversión para atraer a estrellas que destacaron en su momento en Europa, esto provocó que el nivel de la liga nacional aumentará de forma considerable y generalmente los equipos que pelean constante por el campeonato cuentan con grandes figuras en su plantilla.

En el balompié nacional también destacan algunos equipos que se atreven a hacer algo diferente y consolidan proyectos a corto plazo que muestran futbol a lo largo de la jornada como el Puebla de Nicolás Larcamon (actual director técnico del Necaxa), Atlético de San Luis dirigido por André Jardine, Atlas bicampeón de Diego Cocca, por mencionar algunos.

Cada jornada se registran demasiadas sorpresas en la Liga MX, desde la sorpresiva victoria de un equipo que navega en la zona baja de la tabla de clasificación hasta encuentros donde los gritos de gol se cantan en varias ocasiones.

Sigue de cerca las acciones que se van a registrar este fin de semana en la liga mexicana de futbol (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Necaxa - Juárez

Fecha: 12/09/2025

Hora: 19:00

Estadio: Victoria

Transmisión: Claro Sports y Vix Premium

Mazatlán - Pumas UNAM

Fecha: 12/09/2025

Hora: 21:00

Estadio: El Encanto

Transmisión: Azteca 7, Caliente TV y Tubi

Pachuca - Cruz Azul FC

Fecha: 13/09/2025

Hora: 17:00

Estadio: Hidalgo

Transmisión: Fox en Caliente TV

Tigres vs León

Fecha: 13/09/2025

Hora: 19:00

Estadio: Universitario

Transmisión: Azteca 7, Fox y Caliente TV

Atlas FC - Santos Laguna

Fecha: 13/09/2025

Hora: 19:00

Estadio: Jalisco

Transmisión: Vix Premium

CF América - Guadalajara

Fecha: 12/09/2025

Hora: 19:00

Estadio: Ciudad de los Deportes

Transmisión: Canal 5 y TUDN

Toluca - Puebla FC

Fecha: 13/09/2025

Hora: 21:00

Estadio: Nemesio Diez

Transmisión: Fox en Caliente TV

Querétaro FC - CF Monterrey

Fecha: 14/09/2025

Hora: 17:00

Estadio: La Corregidora

Transmisión: Fox en Caliente TV

Atlético San Luis - Club Tijuana

Fecha: 14/09/2025

Hora: 19:00

Estadio: Alfonso Lastras

Transmisión: ESPN y Disney+

El delantero mexicano Alan Pulido regresó al Club Deportivo Guadalajara después de su paso por la Major League Soccer (X @Chivas)

Qué es el play in

El repechaje o play in, como popularmente se le conoce en el torneo mexicano, es un formato de reclasificación que permite a los equipos que se quedaron al borde para entrar a la fiesta grande del futbol mexicano a tener una “segunda oportunidad” de clasificarse.

Este formato se retomó en la Liga MX durante la pandemia de coronavirus y, con las últimas modificaciones en los torneos recientes, los equipos del lugar 7 al 10 tienen que enfrentarse: el séptimo contra el octavo por un boleto directo a liguilla y el noveno contra el décimo por la posibilidad de una nueva serie contra el perdedor de la otra llave por el último puesto de clasificación.

Los partidos de este formato se realizan una semana antes de que inicie la liguilla como tal, sin embargo, esto generó controversia entre los aficionados. Durante el Apertura 2024 los que clasificaron directamente a la “fiesta grande del futbol mexicano” estuvieron inactivos por más tiempo de lo prevista, pues el play in se juntó en semanas consecutivas por un parón de Fecha FIFA.

La posible eliminación de este formato de competencia es uno de los temas que se aborda en cada junta de dueños y aunque existen rumores de que para el próximo torneo se regresará al antiguo formato de liguilla, aún no hay un posicionamiento oficial por parte de los directivos.