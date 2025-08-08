Ranking Prime Video: estas son las películas más populares entre el público español

Los usuarios de Prime Video tienen acceso a más de cuatro mil títulos producidos por Amazon. (Infobae)

Cada semana, millones de cinéfilos determinan con sus reproducciones el rumbo del ranking de popularidad de Prime Video. Este listado destaca las películas que hoy están conquistando a las audiencias en plataformas digitales de España.

Desde comedias románticas y de acción, pasando por animadas y de suspenso, hasta documentales y trabajos independientes, aquí encontrarás todo tipo de filmografía que no te puedes perder.

Este listado se ha vuelto un buen termómetro del tipo de películas que impactan en el consumidor nacional.

Ranking de películas más vistas en Prime Video en España

1. El último encargo (The Pickup)

Una rutinaria recogida de dinero da un giro salvaje cuando dos incompatibles conductores de camión, Russell y Travis, son asaltados por despiadados criminales a las órdenes de la hábil mente maestra Zoe, cuyos planes van mucho más allá del cargamento de dinero en efectivo. Mientras el caos se desata a su alrededor, este improbable dúo tiene que enfrentarse en situaciones de alto riesgo, con personalidades que chocan continuamente y un muy mal día que no deja de empeorar.

2. Un funeral de locos

Los miembros de una familia acuden a despedir al patriarca, recién fallecido. Pero lo que debería ser un sentido velatorio se convierte en una reunión enloquecida cuando uno de los asistentes saca a la luz el secreto mejor guardado del difunto. El chantaje, las alucinaciones y las relaciones desquiciadas se dan cita en este funeral de locos, donde el caos está servido.

3. Legado de sangre

Un exagente de las Fuerzas Especiales se mete en el inframundo criminal para evitar que le quiten a su único hijo.

4. Ahora o nunca (Fino alla fine)

Sophie es una veinteañera estadounidense que ha vivido aislada del mundo. De vacaciones en Palermo con su hermana, conoce a Giulio y a su grupo de amigos sicilianos en su último día antes de regresar a California. Deseosa de liberarse de un pasado siempre protegida, Sophie se embarca en un romance relámpago con Giulio, pero su aventura no tarda en adentrarse en la peligrosa clandestinidad criminal de Palermo. Atrapada entre el amor y la supervivencia, Sophie se enfrenta a decisiones que cambiarán su vida.

5. Beekeeper: El protector

La brutal campaña de venganza de Adam Clay (Jason Statham) adquiere tintes nacionales tras revelarse que es un antiguo agente de una poderosa organización clandestina conocida como "Beekeeper".

6. Invitación a un asesinato (Invitation to a Murder)

1934. Sur de Inglaterra. Sin motivo aparente y al igual que otras cinco personas que no se conocen entre sí, Miranda, una florista de 28 años, es invitada a pasar el fin de semana en la mansión del multimillonario Lewis Findley.

7. Presencia (Presence)

Rebekah (Lucy Liu), su marido (Chris Sullivan) y sus dos hijos, Chloe y Tyler, comienzan a sentir una extraña presencia tras mudarse a una nueva casa. Estos sucesos los llevarán a cuestionarse la naturaleza de la misteriosa entidad. Desde la perspectiva del espectro observamos cómo la dinámica familiar se ve perturbada por un pasado que los acecha.

8. 65

La película '65' se está rodando actualmente. Aún no hay ninguna sinopsis disponible.

9. Culpa mía

Noah debe dejar su ciudad, novio y amigos para mudarse a la mansión del nuevo marido de su madre. Allí conoce a su nuevo hermanastro Nick y sus personalidades chocan desde el primer momento. Pero la atracción que sienten les llevará a vivir una relación prohibida, donde el carácter rebelde y atormentado de cada uno de ellos pondrá del revés sus mundos haciendo que acaben perdidamente enamorados. Adaptación del primer libro de la trilogía "Culpables" de Mercedes Ron.

10. Jefes de Estado (Heads of State)

El primer ministro del Reino Unido y el presidente de EE. UU. tienen una rivalidad pública que pone en riesgo la alianza entre sus países. Pero cuando se convierten en el blanco de un poderoso enemigo, se ven obligados a confiar el uno en el otro. Aliados con Noel, una agente del MI6, intenta frustrar una conspiración que amenaza al mundo libre.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué más saber sobre Prime Video

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (REUTERS/Dado Ruvic)

Prime Video es uno de los servicios de streaming más populares del mundo, está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Amazon Prime.

La ventaja de esta plataforma es que, además de ofrecerte series y películas, también proporcionan al usuario envios gratis y el uso de sus plataformas Prime Music, con música y podcast y Prime Gaming, donde hay juegos exclusivos así como una suscripción mensual a un canal de Twitch.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes plataformas del mercado como Netflix y Disney+.

Algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios. Entre otros títulos que se pueden disfrutar está Maradona: Sueño Bendito, La Rueda del Tiempo y Los Anillos de Poder, basado en la saga de J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos.