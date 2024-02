Glosario de tecnología: qué significa Autoplay

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Jesús Avilés/Infobae)

La tecnología es parte fundamental de nuestras vidas y en los años venideros seguirá aumentando su influencia en las actividades que realizamos a diario, por lo que es estrictamente necesario seguir creciendo con ella y no quedarse atrás.

Te puede interesar: Cómo hacer que Google Chrome funcione más rápido ahorrando memoria RAM

La pandemia de COVID-19 dejó en claro que había personas que no estaban preparadas para el internet de las cosas, ya que a muchas les parecían ajenas. Rápidamente tuvieron que ponerse al corriente para mantener el contacto con las personas que dejaron de ver físicamente, así como continuar sus actividades escolares o laborales.

La tecnología seguirá influenciando nuestra rutina, por lo que es importante no bajar la guardia y seguir ampliando nuestro conocimiento en términos como espacio en la nube, metaverso, USB, criptomonedas, entre otros.

Qué significa Autoplay

Autoplay es una función que permite a los usuarios reproducir contenido de audio o vídeo automáticamente sin tener que presionar un botón para iniciar la reproducción. Esta función es comúnmente usada en sitios web y aplicaciones para proporcionar una experiencia de usuario más fluida.

Te puede interesar: Sigue estos trucos para liberar espacio en Google Drive, son gratis

¿Alguna vez has visitado un sitio web que automáticamente reproduce vídeo o audio cuando llegas a él? Si es así, entonces has experimentado el Autoplay.

Esta función permite a los usuarios reproducir contenido de audio o video sin tener que presionar ningún botón. El Autoplay se usa comúnmente en sitios web y aplicaciones para proporcionar una mejor experiencia de usuario al instante.

El Autoplay ayuda a seguir viendo contenido de un mismo tipo. (Archivo)

Cómo funciona el Autoplay

La función de reproducción automática, presente en gran parte de los sitios web, facilita la interacción de los usuarios con el contenido sin requerir acciones de su parte. Esta característica dinamiza el contenido y simplifica la navegación por el sitio.

Te puede interesar: Microsoft anuncia despidos masivos en Activision Blizzard y Xbox

A continuación, se presentan aspectos relevantes sobre la reproducción automática:

¿Qué es el Autoplay? El Autoplay es una función del reproductor de audio/vídeo en la que se reproduce automáticamente el contenido de un sitio web sin requerir ninguna acción del usuario. Lo que indica que, cuando los usuarios entran en tu sitio, el contenido se inicia automáticamente sin tener que hacer clic en algún botón o enlace.

¿Cómo funciona el Autoplay? El Autoplay depende del tipo de contenido multimedia y del dispositivo utilizado para visualizarlo. Por ejemplo, si estás reproduciendo un video desde YouTube, el video comenzará automáticamente cuando ingreses a la página. Si estás escuchando música desde SoundCloud, la música comenzará a tocar tan pronto como ingreses a la página sin tener que presionar ningún botón.

¿Por qué utilizar Autoplay? Utilizar el Autoplay tiene muchos beneficios para tus visitantes ya que les permite interactuar con tu contenido sin realizar ninguna acción manual. Lo que reduce el tiempo para llegar al contenido principal y mejora su experiencia de usuario. Además, te ayuda a destacarte entre los demás sitios web ya que ofrece un elemento único e interesante al contenido multimedia de tu sitio web.

¿Cómo puedo habilitar el Autoplay? Habilitar el autoplay no es difícil ya que muchos servicios multimedia ofrecen esta opción directamente desde sus paneles de administración o herramientas integradas en sus plataformas web. Si no encuentras dicha opción dentro de las configuraciones del servicio multimedia, tendrás que agregarlos manualmente utilizando etiquetas HTML o JavaScript adecuados para cada caso particular para habilitarlos correctamente en tu sitio web.

La fotografía ilustra cómo la tecnología puede ser una fuente de entretenimiento y aprendizaje, independientemente de la edad, fomentando la inclusión digital en la vida cotidiana de los ancianos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Ventajas del Autoplay:

Mejora la experiencia de usuario al ofrecer contenido multimedia instantáneamente. Permite a los usuarios obtener información más rápido sin tener que realizar ninguna acción adicional. Aumenta el compromiso del usuario al permitirle interactuar directamente con el contenido multimedia. Ayuda a los sitios web a mejorar su posicionamiento en motores de búsqueda al reducir los tiempos de carga y mejorar la experiencia general del usuario.

Desventajas del Autoplay:

Puede generar distracciones para el usuario si no se controlan adecuadamente los niveles de volumen del contenido reproducido automáticamente. Si se activan varias instancias simultáneamente puede provocar problemas de rendimiento en los dispositivos del usuario debido a la sobrecarga causada por numerosos procesos ejecutados simultáneamente. El autoplay puede ser malinterpretado por parte de algunos usuarios como un intento invasivo por parte del sitio web, restando confianza e interés hacia éste. En conclusión, el autoplay puede resultar beneficioso para determinados tipos de sitios web siempre y cuando se utilice con moderación y se configure correctamente para evitar problemas relacionados con distracciones, rendimiento o privacidad del usuario.

Cómo activar o desactivar el Autoplay en diferentes navegadores:

Logo del navegador Google Chrome en una app para dispositivos móviles. (Fabian Sommer/dpa/EP)

Chrome. Autoplay está habilitado por defecto en Chrome. Si desea deshabilitarlo, puede hacerlo desde la configuración avanzada del navegador y buscar la opción «Activar/deshabilitar el contenido multimedia automático».

Internet Explorer. Para activar Autoplay, primero abra el menú Herramientas y luego seleccione Opciones Internet. Después abra la ficha Contenido y verifique si hay una marca de verificación junto a «Permitir contenido multimedia automático». Si no hay marca de verificación, actívela para activar Autoplay.

Firefox. Firefox tiene su propia configuración dedicada al contenido multimedia automático. Para encontrarla, vaya al menú Herramientas y luego seleccione Opciones. En la ventana emergente, abra la ficha Contenido Multimedia Automático y active o desactive las opciones que desee según sus preferencias.

Safari. En Safari también hay soporte para Autoplay pero está deshabilitado por defecto. Para activarlo, primero abra el menú Preferencias y luego seleccione Seguridad, allí podrá encontrar la opción «Permitir que los sitios web reproduzcan vídeos automáticamente». Una vez hecho esto, Autoplay estará activado para todos los sitios web que visite con Safari.

En resumen, Autoplay es una herramienta útil para proporcionar un mejor rendimiento al interactuar con contenido multimedia en línea e incluso puede ayudarnos a ahorrar tiempo al navegar por internet gracias a sus facilidades de reproducción automatizadas. Sin embargo, es importante tener cuidado con su uso ya que algunos sitios web lo utilizan con fines publicitarios o malintencionados, por ello siempre es recomendable revisar las opciones relacionadas con este tema antes de habilitarlas en nuestros navegadores preferidos

Todos los sitios que incorporen contenido multimedia con autoplay en sus páginas web deben tener en cuenta estas consideraciones éticas antes de hacerlo. Al adoptarlas como principios básicos, se garantiza una mejor experiencia para los visitantes, protegiendo su privacidad y respetando sus preferencias personales.

La tecnología en la vida

La tecnología, omnipresente en cada aspecto de la vida cotidiana, puede generar inseguridad o desconcierto en algunas personas ante ciertas situaciones. No obstante, adquirir conocimientos y habilidades en este ámbito se presenta como la estrategia más efectiva para enfrentar estos desafíos.

Por caso, el estar familiarizado con técnicas como el phishing es crucial para prevenir el fraude. Esto no solo protege al individuo, sino que también le permite advertir a otros si detecta comportamientos sospechosos en los sitios web que visita.