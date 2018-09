"Esto hace a la solvencia del país, porque los dineros quizás entraron, todavía no se ha demostrado. De la Argentina no ha venido ninguna denuncia. Si entraron dada la solidez del sistema financiero y las medidas que hemos tomado contra el lavado de activos, no lo pudieron lavar. Y eso demuestra la solidez que tiene el país", dijo el jefe de Estado, aunque aclaró que el tema le "preocupa".