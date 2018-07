"Yo me sentí muy mal por el odio visceral que hay contra los trabajadores. Hay muchas cosas que me hicieron mal personalmente. Injustamente fui preso, la discriminación por ser gordo, las cargadas por si me como la z o no… Soy muy cristiano, expliqué lo que me pasó y me fui a la Iglesia a pedir por mi vida", detalló Segovia en diálogo con Luis Novaresio en radio La Red.