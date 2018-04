Muchas personas suelen no estar contentas o completamente satisfechas con alguna parte de su cuerpo, pero Amanda Coats fue un poco más lejos. La australiana de 43 años comenzó a sentir que sus cejas no lucían de la forma que quería. De pequeña no le prestaba demasiada importancia, pero ya cuando había cumplido 35, se descubrió maquillándose las cejas diariamente, con tal de darles la forma y apariencia que deseaba. Así pasaron los meses y años, hasta que se cumplió casi una década. Amanda continuaba delineándolas sagradamente todas las mañanas. Era un ritual imprescindible para poder salir de casa. No quería que nadie la viera al natural.