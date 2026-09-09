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Los jugadores de Chivas que brillaron en Toluca y no lograron consolidarse en Guadalajara

En total, cinco futbolistas ya lograron ganar títulos con el conjunto escarlata

Toluca cuenta con varios jugadores que estuvieron en Chivas y nunca pudieron ser campeones (REUTERS)
Toluca se proclamó campeón de la Leagues Cup 2026 al imponerse 2-0 ante Monterrey el fin de semana pasado en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas. (REUTERS)
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Toluca se proclamó campeón de la Leagues Cup 2026 al imponerse 2-0 ante Monterrey el fin de semana pasado en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas.

El trofeo amplió el palmarés del cuadro escarlata y permitió que jugadores con pasado en Chivas superaran los dos títulos obtenidos con el club toluqueño.

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(X/ @TolucaFC)
(X/ @TolucaFC)

Futbolistas que jugaron en Chivas y ya ganaron más de dos títulos con Toluca

Los exjugadores de Chivas Alexis Vega, Jesús Ángulo y Antonio Briseño encontraron en Toluca los títulos que no consiguieron durante su etapa en el club tapatío.

Foto de archivo de aficionados del club Toluca. Estadio Sports Illustrated, Harrison, Nueva Jersey, EEUU. 26 de agosto de 2026. CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/John Jones
Foto de archivo de aficionados del club Toluca. Estadio Sports Illustrated, Harrison, Nueva Jersey, EEUU. 26 de agosto de 2026. CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/John Jones

Cada uno acumula seis conquistas con los Diablos Rojos, una cifra que contrasta con la ausencia de campeonatos mientras vistieron la camiseta rojiblanca.

Víctor Guzmán y Erick Gutiérrez también forman parte de ese grupo de futbolistas que no levantaron trofeos con Chivas y sí celebraron después en el conjunto mexiquense. Ambos registran dos títulos con Toluca, dentro de una lista que refleja el éxito que varios exrojiblancos alcanzaron lejos de Guadalajara.

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  • Alexis Vega | 6 títulos
  • Jesús Ángulo | 6 títulos
  • Antonio Briseño 6 títulos
  • Víctor Guzmán | 2 títulos
  • Erick Gutiérrez | 2 títulos
Soccer Football - Liga MX - Toluca v Juarez - Estadio Nemsio Diez, Toluca, Mexico - August 30, 2026 Toluca's Alexis Vega looks on during the match REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Toluca v Juarez - Estadio Nemsio Diez, Toluca, Mexico - August 30, 2026 Toluca's Alexis Vega looks on during the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Angulo, Briseño y Vega estuvieron en los seis campeonatos que Toluca conquistó con Mohamed como entrenador. Ese registro incluye los torneos Clausura y Apertura de 2025, el Campeón de Campeones de ese año, la Campeones Cup, la Concachampions de 2026 y la Leagues Cup.

Alexis Vega: el caso más claro

El caso de Alexis Vega resume ese contraste: no logró sostener un desempeño regular en Chivas y atravesó episodios extradeportivos que derivaron en sanciones, pero recuperó protagonismo en Toluca. Allí asumió la capitanía, se convirtió en una de las referencias del plantel.

Soccer Football - Leagues Cup - Toluca v FC Dallas - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - August 12, 2026 Toluca's Alexis Vega celebrates scoring their first goal REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Leagues Cup - Toluca v FC Dallas - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - August 12, 2026 Toluca's Alexis Vega celebrates scoring their first goal REUTERS/Eloisa Sanchez

Cabe destacar que Vega tiene en Toluca un entorno competitivo con jugadores como Paulinho, Helinho y Marcel Ruiz, mientras que en Guadalajara no contó con una estructura ofensiva similar.

El delantero regresó al club que lo formó y encontró un lugar central dentro del equipo. Su papel no se limitó a los goles: también tomó responsabilidades en definiciones de alta presión.

Ángulo y Briseño: otros casos similares

Por su parte, Jesús Angulo dejó Chivas sin consolidarse como una figura. En el plantel escarlata encontró una función más estable y se mantuvo como una pieza del grupo campeón.

Pollo Briseño Club Toluca Mundial de Clubes.
Antonio "Pollo" Briseño Club Toluca Mundial de Clubes (especial)

Antonio Briseño sí tuvo momentos de participación relevante en Guadalajara, aunque su presencia no derivó en una regularidad prolongada ni en una cosecha de títulos comparable a la que construyó después con Toluca.

El último trofeo oficial del Rebaño llegó en 2018, cuando obtuvo la Concachampions. Desde entonces, varios futbolistas que no encontraron su mejor versión en Guadalajara pasaron a formar parte de un Toluca que acumuló resultados y campeonatos.

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