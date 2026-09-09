Paco Ignacio Taibo II tras escribir en primera persona femenina: “No te estoy ofreciendo la imagen de tu generación”

EFE

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Construir una periodista veinteañera en primera persona, siendo un hombre que hoy ronda los 77, obligó a Paco Ignacio Taibo II a trazar un límite desde el principio: su personaje no representaría a nadie más que a sí misma.

La frase resume el método detrás de Olga Lavanderos, protagonista de tres novelas publicadas entre 1989 y 2026, y condensa una tensión que atraviesa toda la obra del escritor y director del Fondo de Cultura Económica.

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La sentencia aparece en entrevista con Infobae México con motivo de Te lo juro por la Virgen de Guadalupe y el osito B, la más reciente entrega de la serie.

Taibo la pronuncia para explicar por qué renunció, desde la primera novela, a que Olga funcionara como espejo de una generación de jóvenes periodistas. “No creo que sea verdaderamente representativo. Creo que Olga es Olga”, dice.

El personaje se construyó con preguntas, no con certezas previas

Detrás de esa frase hay un proceso de trabajo específico. Taibo relata que consultó a motociclistas para entender cómo perciben la Ciudad de México, y que interrogó al propio personaje sobre sus lecturas y afectos, aun sabiendo que muchas de esas respuestas terminaban siendo “más mías que tuyas”.

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Una mujer en motocicleta avanza por una avenida hacia el Palacio de Bellas Artes en la portada del libro Te lo juro por la Virgen de Guadalupe y el Osito B. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado es un personaje que no envejece: Olga se mantiene en sus veintes en las tres novelas, aunque entre la primera y la última medien más de treinta años de escritura.

“Tus personajes tienen la fuerza que les das a ellos mismos y la coherencia que tienen interna”, sostiene el autor, y rechaza que deban cargar con la responsabilidad de representar oficios o generaciones completas.

El cuidado con Olga contrasta con la polémica que Taibo protagonizó en 2025

Esa misma disposición a matizar y no generalizar sobre lo femenino se puso a prueba fuera de la ficción.

En octubre de 2025, Taibo enfrentó críticas de escritoras y funcionarias tras calificar, durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, un poemario escrito por una mujer como “horriblemente asqueroso de malo”, en el marco de una discusión sobre cuotas de género en las publicaciones del FCE.

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El episodio derivó en un “mitin poético” frente a la sede de la institución, donde un colectivo de escritoras exigió su renuncia. Taibo no dejó el cargo, aunque Sheinbaum respondió con el anuncio de una futura colección dedicada a autoras.

El director del Fondo de Cultura Económica (FCE) de México, Paco Ignacio Taibo II, participa durante una conferencia de prensa este jueves en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán

La novela sitúa a Olga en los últimos años de Peña Nieto

Te lo juro por la Virgen de Guadalupe y el osito B ubica a la periodista en los últimos años del gobierno de Enrique Peña Nieto y de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México, en una trama que cruza el asesinato de una reina de belleza de Colima, mafia coreana en Tepito y corrupción policial.

Taibo eligió ese momento histórico de forma deliberada: quería retratar la imposibilidad de llegar a la justicia en un entorno donde “tirar cortinas de humo una arriba de otra” impedía saber qué había pasado realmente. Olga investiga desde el desempleo, sostenida apenas por su curiosidad y por la presencia de un abuelo cuya edad, según el propio autor, “no cuadra” con su biografía.

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Los primeros comentarios de lectoras

El autor dice haber recibido hasta ahora reacciones positivas de lectoras jóvenes, aunque reconoce que el libro apenas circula. “Logré trascender el ‘no te estoy ofreciendo la imagen de tu generación’”, resume, en referencia a que el personaje generó identificación sin pretender ser un retrato sociológico.

Taibo adelanta que una eventual cuarta novela movería a Olga a la etapa actual de gobierno en la Ciudad de México, aunque aclara que no ha decidido nada todavía. La periodista, dice, seguirá teniendo 23 años, su abuelo seguirá siendo inmortal y su sobrino no crecerá.

Paco Ignacio Taibo indicó que los libros se repartirán a jóvenes de 15 a 30 años. | Presidencia

Paco Ignacio Taibo II (Gijón, 1949) es escritor, historiador y director del Fondo de Cultura Económica desde 2018.

Autor de la serie policiaca protagonizada por el detective Héctor Belascoarán Shayne, sumó a Olga Lavanderos como su segunda voz narrativa recurrente, construida en primera persona femenina y sostenida durante más de tres décadas de publicaciones intermitentes.

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