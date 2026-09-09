Madres buscadoras logran triste reconocimiento internacional: ONU proclama un día en su honor

Miles de madres, hermanas e hijas participan en México en la búsqueda de personas desaparecidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el 19 de diciembre como el Día Internacional de Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecidas, una fecha que busca visibilizar y reconocer el trabajo de miles de mujeres que en distintos países han asumido la búsqueda de familiares y otras personas cuyo paradero se desconoce.

La resolución fue adoptada el pasado 31 de agosto por la Asamblea General de Naciones Unidas, luego de aprobar un proyecto promovido por la República Árabe de Siria.

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El anuncio fue celebrado por colectivos integrados por madres y mujeres buscadoras, quienes desde hace años han exigido mayor reconocimiento, protección y participación en las políticas públicas relacionadas con la desaparición de personas.

En el documento, Naciones Unidas destacó el papel que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil, las iniciativas comunitarias y las asociaciones de familias de personas desaparecidas.

“Resaltando del importante papel de las organizaciones de la sociedad civil, las iniciativas comunitarias y las asociaciones de familias de personas desaparecidas, que proporcionan apoyo jurídico, psicológico y material esencial a las mujeres buscadoras de personas desaparecidas y sirven de pilares clave para preservar la memoria histórica”, señala la resolución.

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La ONU proclamó el 19 de diciembre como el Día Internacional de Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecidas. (AP Foto/Ted Shaffrey, Archivo)

El establecimiento de esta fecha internacional busca colocar en el centro del debate global la labor realizada por mujeres que, ante la ausencia o insuficiencia de respuestas institucionales, participan directamente en la búsqueda de personas desaparecidas.

ONU llama a visibilizar y reconocer la labor de las buscadoras

La resolución no solamente establece una nueva fecha en el calendario internacional, sino que incluye una serie de recomendaciones dirigidas a los Estados miembros, organizaciones internacionales, sociedad civil, instituciones académicas, medios de comunicación y sector privado.

Entre los planteamientos se encuentra la promoción de eventos y actividades encaminadas a resaltar la labor que realizan las mujeres buscadoras en diferentes partes del mundo.

El organismo internacional también invitó a impulsar medidas para prevenir y combatir la discriminación y la violencia contra las mujeres que participan en la búsqueda de personas desaparecidas, además de promover y proteger sus derechos humanos.

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La ONU destacó además la importancia de que las propias buscadoras sean tomadas en cuenta en las discusiones y decisiones relacionadas con una problemática que afecta directamente sus vidas.

Colectivos de búsqueda celebraron el reconocimiento internacional a la labor encabezada principalmente por mujeres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Alienta a que se incluya a las mujeres buscadoras de personas desaparecidas en las deliberaciones que se estén manteniendo sobre esta cuestión y en los procesos de adopción de decisiones que las afectan”, añade la resolución.

Este punto representa uno de los principales reclamos de los colectivos de búsqueda: que las familias no sean únicamente receptoras de decisiones tomadas por las autoridades, sino que tengan participación en la construcción de políticas, mecanismos y estrategias para localizar a las personas desaparecidas.

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La búsqueda también tiene un costo económico

Otro de los aspectos que busca hacer visible la resolución de Naciones Unidas es el impacto económico que representa la búsqueda de personas desaparecidas.

Las actividades realizadas por los colectivos y las familias pueden implicar gastos relacionados con traslados, herramientas, investigaciones, alimentación y otras necesidades derivadas de las jornadas de búsqueda.

Por ello, el documento señala la necesidad de reconocer estos costos y plantea que puedan ser sufragados mediante contribuciones voluntarias, así como con la participación del sector privado.

La resolución de Naciones Unidas también llama a prevenir la violencia y discriminación contra las mujeres buscadoras. FOTO: ESTRELLA JOSENTO/CUARTOSCURO.COM

Para miles de familias, la búsqueda se convierte en una actividad que modifica completamente su vida cotidiana y sus condiciones económicas.

Muchas mujeres deben dedicar tiempo y recursos propios a recorrer zonas rurales, campos, carreteras, fosas clandestinas o distintas regiones del país en busca de información sobre sus familiares.

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En México, una lucha encabezada principalmente por mujeres

El reconocimiento de Naciones Unidas adquiere una dimensión particular en México, donde la crisis de desapariciones continúa afectando a miles de familias.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación, actualmente existen 131 mil 974 personas desaparecidas o no localizadas en el país.

En este contexto, integrantes de colectivos han destacado que la lucha por localizar a las víctimas está encabezada principalmente por mujeres.

Grace Fernández, integrante del colectivo Búscame, quien busca a su hermano desaparecido, consideró importante que exista un reconocimiento internacional para quienes han convertido la búsqueda en una lucha permanente.

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“La lucha está encabezada principalmente por mujeres y no es solamente porque muchos de los desaparecidos son hombres, sino porque las mujeres, con independencia del género de la persona desaparecida, son ellas las que buscan”, expresó Fernández.

La integrante del colectivo consideró que los gobiernos deberían impulsar actividades relacionadas con el reconocimiento de esta labor.

El nuevo Día Internacional de Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras busca precisamente dar visibilidad a una realidad que se repite en distintos países: madres, hermanas, hijas, esposas y familiares que se organizan para buscar a quienes desaparecieron.

Para los colectivos, el reconocimiento de la ONU representa un paso importante para hacer visible una labor que durante años ha sido realizada en medio de obstáculos, riesgos, violencia y falta de recursos.

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A partir de ahora, cada 19 de diciembre, la comunidad internacional tendrá una fecha destinada a reconocer a las mujeres que han convertido la búsqueda de personas desaparecidas en una causa de lucha, memoria y exigencia de justicia.