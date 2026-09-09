Este video documenta la llegada de M. López San Martín al foro del programa Ventaneando.

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Pati Chapoy presentó a Manuel López San Martín el pasado martes 8 de septiembre en Ventaneando, donde respaldó su llegada a Hechos AM y lo describió como un periodista serio y comprometido.

La aparición funciona, de acuerdo a los televidentes, como una señal pública de cercanía dentro de TV Azteca, una empresa en la que la conductora suele recibir en su foro a figuras que buscan afianzar su presencia ante la audiencia de Azteca Uno.

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La conversación ocurrió después de que López San Martín asumió la conducción titular del noticiero matutino, que se transmite de lunes a viernes de 07:00 a 09:00 horas por Azteca Uno. El periodista llega a una barra que atraviesa ajustes tras las salidas de Vaitiare Mateos, Otoniel Martínez y Leonardo Arriaga.

Chapoy utilizó la emisión de Ventaneando para informar a su audiencia sobre el nuevo espacio. “A partir de hace unos días, todas las mañanas nos despertamos con el señor Manuel López San Martín, porque tiene un nuevo espacio en Azteca”, dijo.

La conductora planteó que el nuevo horario coloca al periodista frente a una audiencia distinta. En lugar de cerrar la jornada con los hechos del día, López San Martín debe acompañar a los televidentes desde el arranque de la mañana.

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Pati Chapoy respalda a Manuel López San Martín en Ventaneando

Pati Chapoy y Manuel López San Martín juntos: por qué su aprobación “es clave” para los noticieros de TV Azteca (Ventaneando)

La presencia de López San Martín en el foro de Pati Chapoy rebasa una entrevista de promoción. La periodista de espectáculos mantiene desde hace décadas un espacio cotidiano en Azteca Uno y conserva una interlocución frecuente con conductores, actores, músicos y figuras de la propia televisora.

Su aprobación pública suele interpretarse como una muestra de respaldo para quienes llegan a un nuevo proyecto dentro de TV Azteca. No existe un indicador que pruebe que una visita a Ventaneando determine el éxito de un programa, pero el foro permite mostrar cercanía entre áreas que suelen dirigirse a públicos distintos.

En la televisión abierta, una aparición de este tipo también acerca un noticiero político a los seguidores de programas de espectáculos. Chapoy presenta a López San Martín ante una audiencia que quizá no lo siguió durante sus años al frente de emisiones nocturnas en ADN Noticias.

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“Nos informas, nos entretienes, nos haces pasar una buena mañana o una mañana media incómoda”, comentó Chapoy antes de preguntarle por la transición de las noches a las mañanas.

El conductor respondió que el cambio obliga a modificar su rutina personal y profesional. “Estoy adaptándome a esta nueva dinámica de horarios, de la casa, la familia, el trabajo, por supuesto, porque fueron muchos años, poquito más de seis, casi siete años, en las noches, en ADN Noticias”.

La declaración expone una de las diferencias entre ambos formatos. Un espacio nocturno permite revisar los hechos que ocurrieron durante el día, preparar entrevistas y ordenar una agenda cerrada. Un noticiero matutino enfrenta información en desarrollo desde las primeras horas.

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Pati Chapoy respalda a Manuel López San Martín en Ventaneando (Captura de pantalla: Instagram/ventaneandouno)

Hechos AM cambia de horario con Manuel López San Martín

Hechos AM concentra la oferta informativa de TV Azteca durante las primeras horas del día. El programa se transmite en vivo de lunes a viernes, de 07:00 a 09:00 horas, por Azteca Uno, además de las plataformas digitales y el portal de Azteca Noticias.

López San Martín explicó que el cambio no se limita a la hora de entrada. “En la noche uno presenta la información del día, puedes curar y das exclusivas, entrevistas, investigaciones. Acá en la mañana vas arrancando con la gente su día”.

El nuevo conductor llega en medio de una reestructuración de la barra matutina. La salida de Vaitiare Mateos, Otoniel Martínez y Leonardo Arriaga abrió una nueva etapa para el noticiero, que ahora apuesta por una conducción centrada en el análisis político y los hechos de la agenda nacional.

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Chapoy llevó la charla a un terreno más personal. “A mí me encanta de Manuel porque es un hombre muy serio, comprometido con su trabajo, pero cuando se quita el traje, le gusta jugar pádel”, dijo.

El comentario permite presentar otra faceta del conductor ante los televidentes de Ventaneando. La fórmula es habitual en ese programa: la conductora mezcla datos de actualidad con aspectos personales de sus invitados para construir una conversación fuera de los formatos rígidos de una entrevista noticiosa.

La cercanía pública entre Chapoy y López San Martín coloca al periodista dentro de una red de figuras reconocibles de la televisora. Javier Alatorre, Christian Lara y Alejandro Villalvazo han pasado antes por el foro de la conductora en momentos ligados a proyectos, coberturas o movimientos dentro de la programación.

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TV Azteca busca una mañana informativa con crítica y sátira

Durante la entrevista, Manuel López San Martín señaló que el sello de TV Azteca permite explicar la información desde formatos distintos. El conductor mencionó que el noticiero incorpora crítica y sátira como parte de su propuesta.

“TV Azteca permite que se comprenda la información desde otro lugar, desde la crítica, la sátira, eso que también molesta tanto al gobierno”, sostuvo el periodista.

López San Martín citó como ejemplo una sección realizada con The Times. “Hacemos una sección muy divertida con el Times, por ejemplo”, explicó. Chapoy respondió de inmediato: “Ay, eso me encanta”.

Hechos AM cambia de horario con Manuel López San Martín (ADN40)

El intercambio deja ver el tono que el conductor pretende imprimir a la emisión: información política y social acompañada por segmentos que busquen una lectura menos solemne de los temas públicos. Esa apuesta también conecta con la identidad de Ventaneando, donde Chapoy ha sostenido una conducción basada en comentario, controversia y conversación directa.

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La aprobación de la conductora adquiere peso por la exposición que ofrece su programa. Ventaneando lleva años como una de las ventanas de entretenimiento de la señal y su conductora es una de las voces con mayor reconocimiento dentro de la empresa del Ajusco.

Para TV Azteca, la conversación también sirve para cruzar audiencias. Chapoy presenta a un periodista de la barra informativa ante espectadores que siguen contenidos de espectáculos, mientras López San Martín habla de su método de trabajo ante una audiencia acostumbrada a la conversación sobre televisión y figuras públicas.

Manuel López San Martín suma prensa, radio y televisión

Manuel López San Martín es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana. Su trayectoria incluye trabajo en prensa escrita, radio y televisión, además de espacios de análisis político.

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El conductor ha colaborado con MVS Noticias, ADN Noticias y TV Azteca. Su perfil se ha construido alrededor de la entrevista, la opinión y el seguimiento de la agenda pública nacional.

Nació el 28 de mayo de 1989 en Ciudad de México y tiene 37 años. Ha publicado textos sobre política local y nacional, además de mantener presencia en formatos de radio, televisión y columnas de opinión.

En 2024, el INE lo designó como moderador del primer debate presidencial. Esa participación lo colocó frente a una de las transmisiones políticas de mayor audiencia de ese proceso electoral.

Su postura crítica hacia decisiones del gobierno y de Morena también lo ha llevado a ser mencionado en conferencias matutinas del Gobierno Federal. Ahora traslada esa experiencia a la emisión que abre las mañanas informativas de Azteca Uno.

La entrevista con Chapoy funciona como la presentación de esa nueva etapa ante un público amplio. La conductora cerró el segmento con una respuesta breve sobre la sección satírica que López San Martín prepara para el noticiero: “Ay, eso me encanta”.