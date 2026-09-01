Desaparecieron tres sobrinas del fisicoculturista que mató a sus padres en Puebla

El hombre de 30 años habría sido encerrado por sus padres debido a que se habría puesto muy agresivo debido a que habría consumido sustancias químicas que lo hacían desvariar Foto: Instagram Ángel R.

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La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla activó la búsqueda de Pamela, Kimberly y Jade Morales Galarza después de que una media hermana acudió al ministerio público para preguntar por ellas, convencida de que estaban bajo resguardo oficial tras el ataque ocurrido en San Pedro Cholula. El caso quedó ligado al asesinato de Ricardo, de 17 años, y al proceso penal contra su tío Ángel Rodríguez, de 30, porque las tres niñas fueron reportadas como desaparecidas en la misma ruta temporal en la que se descubrió el crimen familiar.

Las menores tienen 13 años, 10 años y 8 años. La autoridad indicó que fueron vistas por última vez el 26 de julio de 2026 en Santiago Momoxpan, una fecha que coincidió con el periodo en que se conocieron los hechos violentos dentro del inmueble familiar.

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La búsqueda comenzó cuando los familiares acudieron a solicitar los restos de Ricardo, el adolescente de 17 años que murió días después de haber sido golpeado por su tío. Fue entonces cuando expusieron que durante todo ese tiempo pensaron que las niñas ya estaban protegidas por la Fiscalía, pero el ministerio público dijo no tener información sobre su ubicación.

Ese dato cambió el sentido de la investigación. Lo que la familia entendía como un resguardo institucional terminó por convertirse en una desaparición formalmente investigada por las autoridades estatales.

La desaparición de las niñas coincidió con el ataque en San Pedro Cholula

La Fiscalía abrió las indagatorias para establecer qué ocurrió con las menores y activó los protocolos de búsqueda correspondientes. Hasta ahora, el dato confirmado era que Pamela, Kimberly y Jade Morales Galarza habían sido vistas por última vez en Santiago Momoxpan.

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La coincidencia de lugar y fecha con el ataque atribuido a Ángel Rodríguez colocó a las tres hermanas en el centro de un expediente que ya investigaba la muerte de dos adultos mayores y de un adolescente lesionado que después falleció. La autoridad no tenía conocimiento previo de la presencia de las niñas en la vivienda el día de los hechos, por lo que seguía sin esclarecerse si pudieron haber sido víctimas del agresor o si salieron del lugar antes.

El antecedente inmediato del caso se ubicó la noche del 25 de julio de 2026, cuando se registró el ataque del fisicoculturista en San Pedro Cholula. Después, el 26 de julio, elementos de la Policía Municipal localizaron dentro del inmueble a dos adultos mayores sin vida y a un menor lesionado.

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Ángel, fisicoculturista que mató a sus padres en Cholula, Puebla, dijo que Dios lo había elegido para limpiar el área y que sdus papás no lo entendían ya que lo habían encerrado por presunto consumo de drogas. (RRSS)

Ese menor era Ricardo, quien posteriormente murió a causa de las heridas. A partir de su fallecimiento, la familia inició diligencias para recuperar sus restos y, en ese trayecto, apareció la ausencia de sus tres hermanas menores.

El DIF ya había intervenido por la custodia de los hermanos

La información preliminar indicó que los padres de las menores desaparecidas y del joven asesinado habrían enfrentado problemas de salud mental durante varios años. Por esa razón, el Sistema DIF intervino y retiró la custodia de los hijos.

Después de esa medida, los hermanos quedaron bajo el cuidado de su tía paterna, Luz María Morales González. Tras el fallecimiento de la mujer, la familia volvió a perder contacto con las niñas.

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Ese antecedente explicó por qué los familiares no tuvieron claridad inmediata sobre el paradero de las menores. La ausencia se conoció públicamente en medio de una investigación penal que ya involucraba a otros integrantes de la misma familia.

La preocupación aumentó porque el principal sospechoso del ataque era un familiar directo de las víctimas y fue detenido en flagrancia. Actualmente enfrentaba un proceso penal para definir su situación jurídica por los hechos ocurridos en la vivienda.

Las autoridades también señalaron que Ángel Rodríguez habría atacado a Ricardo de forma violenta en un episodio de psicosis presuntamente provocado por consumo de narcóticos. Esa línea formó parte del contexto en el que la familia buscó reconstruir lo ocurrido con todos los integrantes que se encontraban alrededor del domicilio de San Pedro Cholula.

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La investigación debía resolver dos preguntas al mismo tiempo

La indagatoria quedó obligada a responder, por un lado, cómo ocurrieron los homicidios y lesiones dentro del inmueble. Por otro, debía establecer dónde estaban Pamela, Kimberly y Jade, cuya ausencia no había sido aclarada al momento en que la media hermana preguntó por ellas ante la autoridad.

El expediente tomó una dimensión mayor porque la desaparición de las niñas no surgió a partir de un reporte inmediato de localización, sino de una suposición equivocada de la propia familia: creyeron que la Fiscalía ya las tenía bajo protección. Cuando supieron que eso no era así, se abrió una nueva línea de investigación.

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La búsqueda de las tres hermanas también obligó a revisar el periodo posterior a la muerte de su tía paterna, momento en que se perdió nuevamente el rastro de ellas. Desde entonces, la familia no tuvo noticias confirmadas sobre su situación.

La FGE mantenía activos los protocolos para localizar a las menores y esclarecer las circunstancias exactas de su desaparición. Al mismo tiempo, seguía la investigación sobre el ataque que dejó sin vida a dos adultos mayores y a Ricardo, el adolescente cuya muerte destapó la ausencia de sus hermanas.

• La FGE buscó a Pamela, Kimberly y Jade Morales Galarza, de 13, 10 y 8 años, después de que su familia descubrió que no estaban bajo resguardo oficial.

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• Las niñas fueron vistas por última vez el 26 de julio de 2026 en Santiago Momoxpan, en coincidencia temporal con el ataque familiar en San Pedro Cholula.

• El caso quedó vinculado al proceso penal contra Ángel Rodríguez, detenido en flagrancia tras el crimen en el que murieron dos adultos mayores y Ricardo, de 17 años.