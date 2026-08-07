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Clima en Ecatepec: temperatura y probabilidad de lluvia para este viernes 7 de agosto

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Cuál será la temperatura máxima (Wikimedia Commons)
Cuál será la temperatura máxima (Wikimedia Commons)
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¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío hoy?, aquí está el estado del tiempo para las siguientes horas en Ecatepec.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 23.9 grados, la previsión de lluvia será del 75%, con una nubosidad del 59%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 13.0 kilómetros por hora.

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En cuanto a los rayos UV se espera que alcancen un nivel de hasta 14.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 13.5 grados, mientras que la nubosidad del 61%, mientras que las ráfagas de viento serán de {"Value":9.3,"Unit":"km/h","UnitType":7} kilómetros por hora en la noche.

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El pronóstico del estado del tiempo en Ecatepec (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del estado del tiempo en Ecatepec (Imagen ilustrativa Infobae)

Así es el clima en Ecatepec

Ecatepec de Morelos es uno de los 125 municipios que conforman el Estado de México (Edomex) y se caracteriza por ser una región en donde la mitad de su territorio tiene clima seco y lluvioso y templado subhúmedo en la restante.

En Ecatepec la temperatura promedio al año es de 23 grados centígrados, mientras que su rango de precipitación promedio es de 500 a 700 mm. La temporada más húmeda es de mayo a octubre, mientras que la más seca va de noviembre a abril.

Al estar ubicado dentro de la zona conocida como Valle de México, Ecatepec enfrenta problemas ambientales debido a la contaminación, la sobrepoblación y sus actividades industriales, lo que lo convierte en uno de los municipios con la peor calidad del aire.

Este municipio mexiquense tiene una temperatura promedio de 23 grados. (CUARTOSCURO)
Este municipio mexiquense tiene una temperatura promedio de 23 grados. (CUARTOSCURO)

¿Cuál es el clima en México?

México es un país afortunado, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este escenario, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son extremadamente altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el cambio climático y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a hacerse notorios con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un aumento en la cantidad de contingencias ambientales en las principales metrópolis, como es el caso de Cancún.

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