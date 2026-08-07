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Abandonan a un león africano en jaula deteriorada en casa de Tamaulipas: Profepa ya resguarda al ejemplar

Pese a que el animal no se encontraba en estado de desnutrición severa, la estructura donde fue encontrado sí tenía medidas deficientes que ponían en riesgo su integridad

Abandonan a un león africano en jaula deteriorada en casa de Tamaulipas. (Foto: Profepa)
Abandonan a un león africano en jaula deteriorada en casa de Tamaulipas. (Foto: Profepa)
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La Profepa aseguró el pasado 3 de agosto un león africano macho adulto que permanecía confinado en una jaula con corrosión generalizada y fallas estructurales en el patio de una casa en Matamoros, Tamaulipas. El ejemplar fue trasladado a una Unidad de Manejo del mismo municipio para garantizar su atención especializada y el cumplimiento de las disposiciones en materia de vida silvestre.

León no presentaba desnutrición pero sí confinamiento restrictivo

El reporte llegó a través de la Coordinación de Protección Civil de Matamoros, que notificó a la Profepa sobre la presencia del felino en el patio frontal de una vivienda de dos niveles con apariencia de abandono. Al llegar al sitio, los inspectores confirmaron que el animal no mostraba signos visibles de desnutrición severa.

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La estructura metálica tenía corrosión generalizada y deficiencias que comprometían su integridad. La Profepa determinó que el espacio era insuficiente para que el ejemplar desarrollara sus movimientos naturales y conductas propias, lo que constituyó una condición de confinamiento restrictivo con hacinamiento y maltrato.

El deterioro de la jaula representaba un riesgo para la integridad física del león africano (Panthera leo) y para la seguridad del personal encargado de su manejo y contención.

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Marina, Sedena y Guardia Nacional apoyaron el traslado del felino

Abandonan a un león africano en jaula deteriorada en casa de Tamaulipas. (Foto: Profepa)
Abandonan a un león africano en jaula deteriorada en casa de Tamaulipas. (Foto: Profepa)

Durante las maniobras de identificación y traslado estuvieron presentes unidades de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, que brindaron resguardo y seguridad a lo largo del operativo.

El traslado se realizó con el apoyo de la Unidad de Manejo receptora para garantizar la integridad física del animal y asegurar que el manejo se realizara conforme a criterios de bienestar animal.

El ejemplar quedó bajo resguardo en la Unidad de Manejo ubicada en el municipio de Matamoros para recibir atención adecuada y manejo especializado. La Profepa informó que continuará el seguimiento del caso para verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables en materia de protección ambiental y vida silvestre.

¿Qué dice la Ley sobre tener un león?

La Ley estipula que sí se puede tener en posesión un león, bajo ciertos criterios. (Foto: Profepa)
La Ley estipula que sí se puede tener en posesión un león, bajo ciertos criterios. (Foto: Profepa)

La Ley General de Vida Silvestre contempla en su Capítulo V, “Ejemplares y poblaciones exóticas”, las condiciones en que deberá estar un animal exótico en caso de poseer alguno:

“Sólo se podrá llevar a cabo en condiciones de confinamiento que garanticen la seguridad de la sociedad civil y trato digno y respetuoso hacia los ejemplares, de acuerdo con un plan de manejo que deberá ser previamente aprobado por la Secretaría y el que deberá contener lo dispuesto por el artículo 78 Bis, precisa el Artículo 27.

Además, menciona que toda persona “que posean algún o algunos ejemplares como mascota o animal de compañía, deberán de contar con autorización expresa de la Secretaría”.

En el Artículo 123 se prevén distintas sanciones para quién viole lo estipulado en la legislación:

  • Amonestación escrita.
  • Multa.
  • Suspensión temporal, parcial o total, de las autorizaciones, licencias o permisos que corresponda.
  • Revocación de las autorizaciones, licencias o permisos correspondientes.
  • Clausura temporal o definitiva, parcial o total, de las instalaciones o sitios donde se desarrollen las actividades que den lugar a la infracción respectiva.
  • Arresto administrativo hasta por 36 horas.
  • Decomiso de los ejemplares, partes o derivados de la vida silvestre, así como de los instrumentos directamente relacionados con infracciones a la presente Ley.
  • Pago de gastos al depositario de ejemplares o bienes que con motivo de un procedimiento administrativo se hubieren erogado.

Algunas de las medidas mencionadas pueden ser cubiertas con trabajo comunitario, según lo dice la propia ley.

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