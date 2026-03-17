Leyenda de Pumas explota por homenaje al Kun Agüero en CU: “A los que dimos títulos no nos hicieron nada”

El homenaje al argentino desató críticas entre figuras históricas del club.

La presencia de Sergio ‘Kun’ Agüero durante el encuentro entre Pumas UNAM y Cruz Azul en la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX no pasó desapercibida. Lo que parecía ser un gesto de cortesía institucional terminó desatando una fuerte polémica por las reacciones que provocó, particularmente en voces históricas del club universitario.

El club auriazul destacó la visita del exdelantero argentino, reconocido por su trayectoria internacional, y le entregó un jersey conmemorativo durante su estancia en el Estadio Olímpico Universitario. Sin embargo, el homenaje generó inconformidad entre algunos exjugadores, quienes cuestionaron el trato que reciben las figuras que sí formaron parte de la institución.

El exfutbolista señaló que la directiva ignora a quienes hicieron historia con Pumas.

Uno de los más críticos fue Juan Carlos Vera, campeón con Pumas en la temporada 1990/91, quien expresó su molestia a través de redes sociales. El exmediocampista retomó una imagen del presidente del club, Luis Raúl González, junto al exjugador argentino, para señalar lo que considera una falta de reconocimiento hacia quienes hicieron historia con el equipo.

“Es una pena lo que hace Pumas. Que bien por el Kun, pero él nunca ha jugado en Pumas. A los jugadores que hemos dado campeonatos no le reconocen nada. Hace un mes estuve en CU, quise ir para que mi hijo conociera y viera el partido de la Concacaf (agradezco la gestión de Sancho) , pero me mandaron unos boletos que, un poco más, y quedó arriba del marcador. Cero recibimiento sabiendo que uno está ahí”, comentó Vera.

Juan Carlos Vera denunció el trato que recibió y criticó las decisiones del club.

El exfutbolista también narró su experiencia reciente al asistir al inmueble universitario, donde aseguró no haber recibido atención por parte de la directiva. A pesar de ello, destacó el trato de la afición organizada.

“Una falta de respeto, menos mal y estaban todos los chicos de La Rebel, gracias a ellos fue diferente. Pumas lo único que hace es esperar a que sus jugadores mueran para subir un post a las redes. Una verdadera pena”, sentenció Vera.

La postura del exjugador generó eco entre aficionados, quienes abrieron el debate sobre el reconocimiento a las leyendas del club. Mientras tanto, la institución defendió su decisión mediante una publicación en redes sociales en la que resaltó la visita del exjugador sudamericano.

El reconocimiento al argentino provocó reacciones encontradas entre aficionados y exjugadores.

“El Kun Agüero presenció nuestro partido ayer en el Estadio Olímpico Universitario, conoció de cerca la garra de Pumas y la pasión de nuestra afición. La directiva del Club Universidad Nacional le obsequió una playera del primer equipo con su nombre y el legendario número 10, un recuerdo de esta gran experiencia para el astro argentino del futbol mundial”, comentaron los auriazules en su cuenta de X.

El empate en el terreno de juego quedó relegado a segundo plano, mientras la discusión sobre el trato a figuras históricas del club continúa creciendo en el entorno universitario.