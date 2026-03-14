El mexicano Obed Vargas debuta como titular con el Atlético de Madrid ante Getafe

(Europa Press)

El mexicano Obed Vargas apareció por primera vez en el once inicial del Atlético de Madrid para el partido de este sábado ante Getafe CF, correspondiente a la Jornada 28 de LaLiga, disputado en el Estadio Metropolitano.

El mediocampista llegó al club rojiblanco el 2 de febrero procedente del Seattle Sounders FC, equipo de la Major League Soccer (MLS).

El once inicial del Atlético de Madrid ante Getafe

(REUTERS/Ana Beltran)

El conjunto dirigido por Diego Simeone afronta el encuentro con 54 puntos y busca recuperar la tercera posición del campeonato, actualmente a un punto del Villarreal CF.

La alineación del Atlético de Madrid es: Juan Musso; José María Giménez, Marc Pubill, Clément Lenglet, Nahuel Molina; Obed Vargas, Koke, Nicolás González, Thiago Almada; Alexander Sørloth y Álex Baena.

¿Dónde ver el Atlético de Madrid vs Getafe en México?

(REUTERS/Violeta Santos Moura)

El partido entre el Atlético de Madrid y el Getafe CF se disputará este sábado 14 de marzo de 2026. El encuentro comenzará a las 09:15 horas, tiempo del centro de México.

El compromiso se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano, ubicado en Madrid, España, como parte de la actividad de LaLiga.

La transmisión del encuentro podrá seguirse en televisión a través de Sky Sports.

Además, el partido estará disponible por internet mediante las plataformas Izzi Go y Sky+.