Marco Verde vs Alexander Moreno EN VIVO: dónde y a qué hora ver la pelea en México

El medallista olímpico mexicano suma cuatro victorias desde que dio el salto al profesionalismo y buscará extender su racha

Foto: (Alexander Ortiz)

El boxeador mexicano Marco Verde volverá al ring para enfrentar al colombiano Alexander Moreno en un combate programado para el próximo sábado 14 de marzo en el Domo Code.

La pelea marcará el quinto combate profesional para el pugilista originario de Mazatlán y el primero que disputará en territorio tapatío.

Verde alcanzó notoriedad internacional durante los Juegos Olímpicos de París 2024, donde obtuvo la medalla de plata en boxeo. Ese resultado puso fin a una racha de cuatro décadas sin que un púgil mexicano llegara a una final olímpica en esta disciplina y posteriormente le abrió la puerta para iniciar su carrera en el profesionalismo.

Dónde ver la pelea de Marco Verde vs Alexander Moreno

El colombiano llega a México para desafiar el estilo competitivo del peleador azteca. (IG Marco Verde)

El combate entre el mexicano y el colombiano podrá seguirse a través de la señal de Azteca 7. También estará disponible en el sitio web de Azteca Deportes y mediante la aplicación de TV Azteca.

La transmisión en televisión está programada para iniciar a las 23:00 horas en México. Verde compite en la división de peso medio y busca mantener su actividad dentro del boxeo profesional.

Moreno será el segundo rival colombiano al que enfrente el mexicano desde que dio el salto al profesionalismo. El primero fue Cristian Montero.

Los resultados de Marco Verde en el boxeo profesional

(X / @MarcoAGreen)

Desde su debut profesional, Marco Verde mantiene una marca invicta con cuatro combates disputados. Su primer triunfo fue ante Michel Polina el 3 de mayo de 2025, cuando se impuso por nocaut en el primer episodio.

Posteriormente venció por decisión unánime a Cristian Montero el 7 de julio de 2025. El 13 de septiembre de ese mismo año obtuvo una victoria en el cuarto asalto frente a Sona Akale.

Su combate más reciente fue el 13 de diciembre de 2025 ante Raphael Igbokwe, pelea que también ganó por decisión unánime, resultado con el que mantuvo su récord invicto en el boxeo profesional.

