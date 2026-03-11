Chivas vs América Femenil EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido pendiente del Clásico Nacional de la Liga MX Femenil

América presentó el uniforme conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer con el que disputará este partido:
Este será el once titular de Chivas Femenil para el encuentro en el Akron:
Así llegaron la jugadoras de Chivas Femenil al Estadio Akron:
Las jugadoras del América ya se encuentran en el Estadio Akron para disputar el encuentro.
Tras los hechos de violencia registrados en Jalisco y otros estados, ocurridos el 22 de febrero, la Liga MX Femenil se vio obligada a suspender el esperado Clásico Nacional entre Chivas y América.
Chivas y América se enfrentan este martes 10 de marzo en punto de las 19:05 horas (tiempo del centro de México) en una nueva edición del Clásico de México en la Liga Mx Femenil.
El Clásico Nacional Femenil entre Chivas y América, correspondiente a la jornada 10 de la Liga MX Femenil, finalmente se disputará este día tras haber sido reprogramado por la crisis de seguridad vivida en Jalisco en días recientes.
El duelo, esperado por las aficiones de ambos equipos, reúne a dos de las principales protagonistas del torneo en un partido clave para la lucha por los primeros puestos de la clasificación.