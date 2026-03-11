Chivas vs América Femenil EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido pendiente del Clásico Nacional de la Liga MX Femenil

El duelo, esperado por las aficiones de ambos equipos, reúne a dos de las principales protagonistas del torneo en un partido clave para la lucha por los primeros puestos de la clasificación.

El Clásico Nacional Femenil entre Chivas y América , correspondiente a la jornada 10 de la Liga MX Femenil , finalmente se disputará este día tras haber sido reprogramado por la crisis de seguridad vivida en Jalisco en días recientes.

Chivas y América se enfrentan este martes 10 de marzo en punto de las 19:05 horas (tiempo del centro de México) en una nueva edición del Clásico de México en la Liga Mx Femenil .

Tras los hechos de violencia registrados en Jalisco y otros estados, ocurridos el 22 de febrero , la Liga MX Femenil se vio obligada a suspender el esperado Clásico Nacional entre Chivas y América .

Las jugadoras del América ya se encuentran en el Estadio Akron para disputar el encuentro.

Este será el once titular de Chivas Femenil para el encuentro en el Akron :

América presentó el uniforme conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer con el que disputará este partido:

