México Deportes

Chivas vs América Femenil EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido pendiente del Clásico Nacional de la Liga MX Femenil

El Estadio Akron será la sede del esperado Clásico Nacional entre el Rebaño Sagrado y las Águilas en la Jornada 10

Chivas buscará imponer condiciones ante
Chivas buscará imponer condiciones ante el América para consolidarse en la parte alta de la tabla. (Jovani Pérez / Infobae)
00:40 hsHoy

América presentó el uniforme conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer con el que disputará este partido:

(X/ @AmericaFemenil)
(X/ @AmericaFemenil)
00:30 hsHoy

Este será el once titular de Chivas Femenil para el encuentro en el Akron:

  • 12 FÉLIX
  • 3 GODÍNEZ
  • 5 FERRAL
  • 21 S. LÓPEZ
  • 9 VALENZUELA
  • 7 MONTERO
  • 16 E. GONZÁLEZ
  • 11 FRANCO
  • 8 JARAMILLO
  • 23 CASAREZ
  • 24 CERVANTES
00:26 hsHoy

Así llegaron la jugadoras de Chivas Femenil al Estadio Akron:

(X/ @ChivasFemenil)
(X/ @ChivasFemenil)
00:23 hsHoy

Las jugadoras del América ya se encuentran en el Estadio Akron para disputar el encuentro.

(X/ @AmericaFemenil)
(X/ @AmericaFemenil)
00:21 hsHoy

¿Por qué se pospuso el Clásico Nacional Femenil?

Esta es la nueva fecha del Clásico Nacional femenil entre Chivas y América

Tras una semana de incertidumbre causada por los hechos de violencia, la Liga BBVA MX Femenil confirmó el esperado duelo entre Chivas y América en el Estadio Akron

Quedó definida la fecha para
Quedó definida la fecha para el Clásico Nacional Femenil (X/ @ChivasFemenil)

Tras los hechos de violencia registrados en Jalisco y otros estados, ocurridos el 22 de febrero, la Liga MX Femenil se vio obligada a suspender el esperado Clásico Nacional entre Chivas y América.

Leer la nota completa
00:19 hsHoy

¿Dónde ver el Chivas vs América Femenil?

Chivas vs América: cuándo y dónde ver en vivo el Clásico de México en la Liga Mx Femenil

Después de lo ocurrido con el Mencho hace un par de semanas, el encuentro tuvo que reprogramarse para este martes 10 de marzo

Después de lo ocurrido con
Después de lo ocurrido con el Mencho hace un par de semanas, el encuentro tuvo que reprogramarse para este martes 10 de marzo. (Foto: Diego Cedrix / Jesús Beltrán)

Chivas y América se enfrentan este martes 10 de marzo en punto de las 19:05 horas (tiempo del centro de México) en una nueva edición del Clásico de México en la Liga Mx Femenil.

Leer la nota completa
00:15 hsHoy

El Clásico Nacional Femenil entre Chivas y América, correspondiente a la jornada 10 de la Liga MX Femenil, finalmente se disputará este día tras haber sido reprogramado por la crisis de seguridad vivida en Jalisco en días recientes.

El duelo, esperado por las aficiones de ambos equipos, reúne a dos de las principales protagonistas del torneo en un partido clave para la lucha por los primeros puestos de la clasificación.

