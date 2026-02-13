Alejandro Zendejas sería baja del América para el Clásico Nacional ante Chivas

Zendejas no se recuperó a tiempo para el Clásico Nacional. REUTERS/Eloisa Sanchez

La ausencia de Alejandro Zendejas se produce en un momento especialmente delicado para el Club América, justo después de una serie de partidos donde la gestión de la plantilla se volvió crucial y ahora con el Clásico Nacional ante Chivas en puerta.

En el reciente duelo frente a Olimpia por la Concacaf Champions Cup, el equipo americanista ya tuvo que prescindir de Zendejas, quien no se recuperó a tiempo de las molestias musculares sufridas ante Rayados de Monterrey en el duelo de la jornada 5 de la Liga MX.

Esta baja obligaría al cuerpo técnico a modificar el planteamiento ofensivo y explorar variantes que no estaban en los planes iniciales del técnico americanista André Jardine.

Sin Zendejas, el conjunto azulcrema careció de ese elemento de sorpresa por la banda derecha, un factor que había sido determinante en compromisos recientes.

Ahora, en el Clásico Nacional contra Chivas, la situación preocupa dentro del entorno americanista a un día del juego.

Alejandro Zendejas celebrates after scoring their first goal

América tampoco contará con Alan Cervantes para el Clásico Nacional

La baja de Zendejas se suma a la de Alan Cervantes, quien también fue descartado por un desgarro muscular.

Aunque la ausencia de Cervantes no implica una alteración significativa en el esquema de Jardine, sí obliga a apostar por nuevas combinaciones en el mediocampo, donde Vinicius Lima y los habituales titulares asumirán mayor protagonismo.

El propio Lima, quien ya ha entrenado con normalidad, ha sido inscrito para cubrir las funciones ofensivas que hasta hace poco desempeñaba Álvaro Fidalgo, quien se marchó este mismo semestre al futbol de España.

Esta situación abrió un debate interno sobre cómo suplir su presencia en la ofensiva. Las alternativas más firmes son Víctor Dávila e Isaías Violante, que han demostrado solvencia en esa posición.

Cervantes tampoco estará y se rumora que Brian Rodríguez está negociando su salida también.

Además, la opción de incluir al nuevo jugador americanista, Raphael Veiga, uno de los refuerzos brasileños, añade una cuota de incertidumbre y expectativa entre la afición.

El América llegó a este torneo Clausura 2026 con la expectativa de contar con un plantel robusto y competitivo, pero las lesiones han obligado a modificar ese panorama, además de la corta gestión azulcrema para fichar jugadores.

Zendejas, que ya había sufrido molestias durante la pretemporada y apenas suma 76 minutos en el campeonato, resulta ser una ausencia de peso, justo cuando el calendario y la posición en la tabla obliga al Club América a ganar partidos de máxima exigencia.

La reconfiguración del once inicial para el Clásico Nacional no solo pone a prueba la profundidad de la plantilla, sino también la capacidad de adaptación táctica del cuerpo técnico azulcrema.

Nombres como Veiga y Lima tendrán la oportunidad de demostrar su valía en uno de los escenarios más exigentes del fútbol mexicano como lo es el Clásico de México, mientras Jardine busca mantener la racha positiva y sortear el desafío de las lesiones en el momento más álgido del torneo.

América estrenará refuerzos ante Chivas.