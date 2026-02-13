México Deportes

Alejandro Zendejas sería baja del América para el Clásico Nacional ante Chivas

El Club América tendrá que afrontar el encuentro sin uno de sus hombres clave

Guardar
Zendejas no se recuperó a
Zendejas no se recuperó a tiempo para el Clásico Nacional. REUTERS/Eloisa Sanchez

La ausencia de Alejandro Zendejas se produce en un momento especialmente delicado para el Club América, justo después de una serie de partidos donde la gestión de la plantilla se volvió crucial y ahora con el Clásico Nacional ante Chivas en puerta.

En el reciente duelo frente a Olimpia por la Concacaf Champions Cup, el equipo americanista ya tuvo que prescindir de Zendejas, quien no se recuperó a tiempo de las molestias musculares sufridas ante Rayados de Monterrey en el duelo de la jornada 5 de la Liga MX.

Esta baja obligaría al cuerpo técnico a modificar el planteamiento ofensivo y explorar variantes que no estaban en los planes iniciales del técnico americanista André Jardine.

Sin Zendejas, el conjunto azulcrema careció de ese elemento de sorpresa por la banda derecha, un factor que había sido determinante en compromisos recientes.

Ahora, en el Clásico Nacional contra Chivas, la situación preocupa dentro del entorno americanista a un día del juego.

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - America v Guadalajara - Estadio Ciudad de los Deportes, Mexico City, Mexico - September 13, 2025 America's Alejandro Zendejas celebrates after scoring their first goal REUTERS/Eloisa Sanchez

América tampoco contará con Alan Cervantes para el Clásico Nacional

La baja de Zendejas se suma a la de Alan Cervantes, quien también fue descartado por un desgarro muscular.

Aunque la ausencia de Cervantes no implica una alteración significativa en el esquema de Jardine, sí obliga a apostar por nuevas combinaciones en el mediocampo, donde Vinicius Lima y los habituales titulares asumirán mayor protagonismo.

El propio Lima, quien ya ha entrenado con normalidad, ha sido inscrito para cubrir las funciones ofensivas que hasta hace poco desempeñaba Álvaro Fidalgo, quien se marchó este mismo semestre al futbol de España.

Esta situación abrió un debate interno sobre cómo suplir su presencia en la ofensiva. Las alternativas más firmes son Víctor Dávila e Isaías Violante, que han demostrado solvencia en esa posición.

Cervantes tampoco estará y se
Cervantes tampoco estará y se rumora que Brian Rodríguez está negociando su salida también. REUTERS/Eloisa Sanchez

Además, la opción de incluir al nuevo jugador americanista, Raphael Veiga, uno de los refuerzos brasileños, añade una cuota de incertidumbre y expectativa entre la afición.

El América llegó a este torneo Clausura 2026 con la expectativa de contar con un plantel robusto y competitivo, pero las lesiones han obligado a modificar ese panorama, además de la corta gestión azulcrema para fichar jugadores.

Zendejas, que ya había sufrido molestias durante la pretemporada y apenas suma 76 minutos en el campeonato, resulta ser una ausencia de peso, justo cuando el calendario y la posición en la tabla obliga al Club América a ganar partidos de máxima exigencia.

La reconfiguración del once inicial para el Clásico Nacional no solo pone a prueba la profundidad de la plantilla, sino también la capacidad de adaptación táctica del cuerpo técnico azulcrema.

Nombres como Veiga y Lima tendrán la oportunidad de demostrar su valía en uno de los escenarios más exigentes del fútbol mexicano como lo es el Clásico de México, mientras Jardine busca mantener la racha positiva y sortear el desafío de las lesiones en el momento más álgido del torneo.

América estrenará refuerzos ante Chivas.
América estrenará refuerzos ante Chivas. (Club América)

Temas Relacionados

AméricaChivasClásico NacionalAlejandro ZendejasLiga MXClausura 2026mexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

El Satánico anuncia su retiro y confirma su última lucha en la Arena México

La leyenda del CMLL pondrá fin a más de 50 años de carrera en el Homenaje a Dos Leyendas

El Satánico anuncia su retiro

Figo y Raúl jugarán en Guadalajara el partido de leyendas Real Madrid vs Barcelona

La Copa de Leyendas confirmó la presencia de dos históricos del futbol europeo en el Estadio Akron

Figo y Raúl jugarán en

“Gracias, México”, el mensaje de Donovan Carrillo tras competir en la final de Milán-Cortina 2026

El patinador mexicano cerró su presentación en la final olímpica; el resultado definitivo aún está por definirse

“Gracias, México”, el mensaje de

Ramón Ramírez calienta el clásico e insinúa que América tiene grandeza gracias a una televisora

El exdelantero de Chivas lanzó un comentario que encendió la previa del Clásico Nacional

Ramón Ramírez calienta el clásico

Al puro estilo del Super Bowl, banda La Adictiva encabezará el show de medio tiempo del Clásico Nacional

El Clásico no solo se jugará en la cancha: La Adictiva pondrá ritmo al medio tiempo

Al puro estilo del Super
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a Blanca Esthela Álvarez,

Asesinan a Blanca Esthela Álvarez, regidora de Movimiento Ciudadano en Manzanilla de la Paz, Jalisco

Ataque armado en Villanueva, Zacatecas: detienen a varios tras agresión a Fuerza de Reacción Inmediata

Por qué los drones de los cárteles no son una amenaza para EEUU pero sí para México, según un exagente de la DEA

Vincularon a proceso a la colombiana de los “Golden Roma”, célula ligada a “La Chokiza” en Ecatepec

Alcalde de Elota queda en medio de balacera en Sinaloa: “Nos tocó estar en el lugar y momento incorrecto”

ENTRETENIMIENTO

Belinda, Alemán, J Balvin y

Belinda, Alemán, J Balvin y demás artistas mexicanos e internacionales lamentan la muerte de Milkman

Doña Alegría, mamá de Poncho de Nigris, niega haber recibido propuesta económica de La Casa de los Famosos México

Los mejores memes para esperar los conciertos de My Chemical Romance en la CDMX este San Valentín

Exatlón México: quién gana el Juego de la Salvación hoy 13 de febrero

Elaine Haro entonará el Himno Nacional en el Ring Royale: “El nervio existe”

DEPORTES

El Satánico anuncia su retiro

El Satánico anuncia su retiro y confirma su última lucha en la Arena México

Figo y Raúl jugarán en Guadalajara el partido de leyendas Real Madrid vs Barcelona

“Gracias, México”, el mensaje de Donovan Carrillo tras competir en la final de Milán-Cortina 2026

Ramón Ramírez calienta el clásico e insinúa que América tiene grandeza gracias a una televisora

Al puro estilo del Super Bowl, banda La Adictiva encabezará el show de medio tiempo del Clásico Nacional