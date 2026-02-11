Guillermo Martínez respalda a Efraín Juárez tras eliminación de Pumas en la Concacaf Champions Cup 2026

Feb 3, 2026; San Diego, California, USA; Pumas UNAM forward Guillermo Martinez (9) and San Diego FC defender Jeppe Tverskov (6) compete for the ball during the second half at Snapdragon Stadium. Mandatory Credit: Chadd Cady-Imagn Images

Luego de la eliminación de Pumas en la Concacaf Champions Cup frente al San Diego FC, con un marcador global de 2-4, Guillermo Martínez habló sobre el momento que atraviesa el equipo y dejó en claro que el vestidor mantiene cohesión y respaldo hacia el entrenador Efraín Juárez.

En medio de cuestionamientos sobre la continuidad del estratega tras el resultado adverso, el atacante subrayó que el plantel se mantiene concentrado en su labor y en la fortaleza interna del grupo. Para Martínez, cualquier determinación institucional no corresponde a los jugadores.

“Nosotros realmente estamos enfocados en lo nuestro, lo que es la unión de grupo, el hecho del respeto también por el entrenador, el respeto también por los directivos y todos los que estamos en ese entorno. Creo que ese tipo de decisiones solamente les corresponde a ellos, a nosotros como jugadores siempre darle el máximo en cada partido porque nos debemos a una institución muy importante como lo es Pumas”, dijo Martínez.

Al ser consultado directamente sobre su apoyo hacia Juárez, el delantero insistió en que el compromiso colectivo ha sido una constante desde el inicio de la preparación del torneo. Destacó la responsabilidad individual y el trabajo realizado en la etapa previa a la competencia oficial.

“No sé cómo explicarlo, pero eso va con la esencia de cada persona, el hecho de ser respetuoso, ser responsable ante el cargo que también en este caso tiene Efraín con nosotros. Nosotros nos matamos en el día a día, la pretemporada también que tuvimos que creo que ya ha salido mencionada en varias ocasiones fue algo muy interesante, muy intenso y sobre todo donde hubo mucha unión”, explicó. “El equipo vamos caminando bien, sabemos que tenemos que estar unidos porque en todas las situaciones creo que la unión siempre va a salir por delante porque estamos en una institución que necesitamos conseguir cosas importantes y creo que el equipo, tanto el entrenador como los jugadores y la directiva, estamos conscientes de eso”.

Respecto al impacto anímico de la eliminación internacional, Martínez reconoció que el resultado representó un golpe significativo, aunque señaló que el enfoque debe trasladarse de inmediato al torneo local.

“Sí, la verdad que sí, es un golpe algo duro porque el equipo sabe lo que esta institución representa a nivel nacional y mundial, y sabemos que tenemos que competir para campeonar en cualquier torneo. Creo que el hecho de que ahorita no se consiguiera el objetivo es algo doloroso, pero tenemos que cambiar el chip rápidamente porque se viene la liga que también este equipo estoy muy seguro que lo podemos conseguir”, comentó.

“Físicamente me siento muy bien, gracias a Dios, ya de un tiempo para acá ya muy recuperado de esa lesión que la verdad sí me tuvo un tiempo medio intranquilo, pero gracias a Dios salimos adelante y ahorita estamos para lo que se necesita”.

También admitió que la falta de contundencia genera inquietud dentro del plantel.

“Puede ser algo inquietante el hecho de que intentas, pero bueno así es el futbol, muchas veces puedes tener menos opciones y meter más y a lo mejor ahora tocó de lo contrario, pero así es el futbol, sobre todo tenemos que ser muy conscientes que esto es parte de la vida, parte del aprendizaje, porque aunque tengamos ya partidos que nos han llevado a tener experiencia creo que siempre hay algo que aprender y dentro de todo el terremoto que ocurrió el día de hoy por la eliminación creo que tenemos que sacar también la parte positiva porque así es como nos vamos a construir para un mejor Pumas”, admitió.

Finalmente, anticipó que el próximo compromiso ante Puebla será exigente.

“Sí, la verdad es que va a ser un partido muy importante para nosotros, pero sobre todo no va a ser nada fácil, el hecho de jugar en Puebla es una plaza muy complicada, más complicada de lo que la gente lo quiera hacer ver. Es un equipo muy sólido también, que tiene sus virtudes y sobre todo siempre es pesado ir para allá a jugar. Si mostramos la actitud de este partido creo que podemos hacer cosas importantes no solamente contra Puebla sino con todos los equipos de la liga porque el equipo se vio bien y también estamos muy conscientes que la llave se perdió allá en San Diego”.