Así son las instalaciones de Chivas donde se quedaría la Selección de Corea del Sur para el Mundial 2026

Corea del Sur habría elegido Guadalajara como su sede de campamento. Créditos: Infobae México.

Quedan 125 días para que arranque la Copa del Mundo 2026 y ya con los grupos definidos, también se habrían confirmado las sedes de campamento donde concentrarán algunas selecciones que visiten tierras aztecas.

Tal es el caso de la Selección de Corea del Sur, rival directo de México en el grupo A, dónde se enfrentarán el 18 de junio en el Estadio Akron, en Guadalajara.

Pero antes, el debut de Corea del Sur en el Mundial 2026 será ante un contrincante europeo aún por determinar entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República de Irlanda o República Checa.

Finalmente, cerrarán su participación de fase de grupos el 24 de junio ante Sudáfrica en el Estadio BBVA, donde juega el conjunto de los Rayados de Monterrey.

Por tal motivo, es que la Selección de Corea del Sur habría elegido las instalaciones de Verde Valle en la Perla Tapatía, lugar donde entrena el equipo de las Chivas.

La decisión respondería al consenso alcanzado tras varias reuniones en las que participaron expertos nacionales e internacionales en fisiología del ejercicio, entrenamiento en altura y el Comité Médico de la KFA.

Todos ellos consideraron imprescindible disponer de una etapa previa de adaptación a la altitud elevada.

Así son las instalaciones de Verde Valle

Desde su apertura en 1979, las instalaciones de Verde Valle han representado un pilar en la trayectoria y la identidad del Club Deportivo Guadalajara.

Concebido como el epicentro para el desarrollo de las fuerzas básicas, este complejo situado en la zona de Jocotán dentro de Guadalajara se consolidó con el tiempo como el lugar emblemático donde los jóvenes inician su camino hacia el primer equipo de Chivas.

Chivas entrenamiento. Foto: x/@Chivas

En distintas etapas, Verde Valle ha recibido renovaciones para garantizar que el césped conserve características equiparables a las del Estadio Akron, con el fin de que el equipo entrene bajo los más altos estándares, especialmente los que solicitó la FIFA para la justa mundialista.

El complejo alberga vestidores, oficinas administrativas, gimnasio, espacios de rehabilitación y dormitorios, facilitando que los jugadores permanezcan concentrados sin abandonar las instalaciones.

Cabe destacar que integrantes de la Selección de Corea del Sur viajaron a finales del 2025 a Puebla para conocer el estado de la cancha del Estadio Cuauhtémoc y analizar su establecimiento en dicho lugar.

Carla López-Malo, secretaria de Desarrollo Turístico de Puebla, destacó la visita de los representantes del equipo coreano.

La selección de Corea del Sur también contempla de forma autónoma la ubicación de su campamento previo en Estados Unidos, eligiendo entre alternativas como Denver y Salt Lake City, ambas a gran altitud, para realizar su preparación antes de desplazarse a México.

La decisión definitiva sobre las sedes de campamento base quedará en manos de FIFA, que comunicará su resolución a las asociaciones nacionales el 16 de febrero, siguiendo los criterios previamente establecidos.