Regina Martínez en los juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026: fechas, horarios y pruebas

La Delegación Mexicana se prepara para escribir nuevas páginas en su historia deportiva con la participación de sus atletas en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, programados del 6 al 22 de febrero. En una justa donde cada presencia cuenta, la delegación mexicana buscará destacar no solo por los resultados, sino también por los logros históricos que acompañan su clasificación.

Con la cercanía del arranque olímpico, el interés se centra en conocer a fondo a los representantes nacionales que competirán en Italia. Sus trayectorias, procesos y fechas de participación permiten dimensionar el alcance de una delegación que, aunque reducida, llega con historias inéditas y avances significativos para el deporte mexicano de invierno.

Uno de los casos más relevantes es el de Regina Martínez, quien marcó un antes y un después para México al asegurar la primera cuota olímpica femenina en esquí de fondo en toda la historia del país. Su clasificación fue posible gracias a su desempeño y posición obtenida en el Campeonato Mundial de la Federación Internacional de Esquí (FIS), celebrado en Trondheim, Noruega, resultado que le abrió la puerta a Milano-Cortina 2026.

El camino de Martínez hacia el esquí de fondo resulta poco convencional. Antes de incursionar en esta disciplina, tuvo una etapa como futbolista profesional. Formó parte de fuerzas básicas de los Pumas de la UNAM dentro de la Liga MX y también militó en la primera división del futbol de Costa Rica. Durante esa etapa, su vida deportiva no tenía relación alguna con los deportes de invierno.

Regina Martínez hará historia como la segunda mujer de México en competir en esquí de fondo olímpico. (Instagram / @doctor_regina)

El giro en su carrera llegó tras los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang 2018, donde la actuación de Germán Madrazo y la presencia de la delegación mexicana despertaron en ella el interés por competir en escenarios olímpicos invernales. Inspirada por ese antecedente, Regina Martínez se acercó a Madrazo y comenzó a trabajar en la construcción de una nueva trayectoria deportiva.

Fue en 2020 cuando inició formalmente su carrera profesional en el esquí de fondo, enfrentando el reto de adaptarse a una disciplina completamente distinta y de alta exigencia física. Con el paso del tiempo, su constancia y resultados la llevaron a consolidarse dentro del circuito internacional, hasta alcanzar el objetivo olímpico.

Regina Martínez hará su debut en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 el jueves 12 de febrero, cuando compita en la prueba de 10 kilómetros individual a las 6:00 de la mañana, tiempo del centro de México. La competencia se disputará en estilo libre, con salida a intervalos, y la vencedora será quien registre el mejor tiempo, marcando así un momento histórico para el deporte mexicano.