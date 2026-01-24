México Deportes

Hubertus von Hohenlohe, el exesquiador azteca celebra su vida olímpica con ‘Sky México’

El histórico representante mexicano en Juegos Olímpicos de Invierno revive su legado deportivo a través de la música

El exesquiador mexicano transforma décadas de historia olímpica en un homenaje musical. (Captura de pantalla)

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 comenzarán oficialmente el próximo viernes 6 de febrero y contarán con la participación de cinco atletas que integran la Delegación Mexicana.

Donovan Carrillo, Regina Martínez, Allan Mora, Sarah Schleper y Lasse Gaxiola serán los encargados de representar al país en distintas disciplinas, en una justa que vuelve a colocar a México en el escenario invernal internacional.

Previo al inicio de las competencias, la historia olímpica mexicana en invierno vuelve a tener como referente obligado a Hubertus von Hohenlohe, uno de los máximos exponentes del país en este tipo de eventos. El esquiador alpino participó en seis ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno defendiendo los colores nacionales: Sarajevo 1984, Calgary 1988, Albertville 1992, Lillehammer 1994, Vancouver 2010 y Sochi 2014, una trayectoria sin precedentes para México en estas justas.

Aunque actualmente se encuentra retirado de la competencia deportiva, Von Hohenlohe continúa vinculado al olimpismo mexicano desde otras expresiones. Recientemente presentó la canción titulada ‘Sky México’, una pieza musical con la que busca rendir homenaje a su carrera y a la relación que forjó con el país que representó durante tres décadas en escenarios olímpicos.

“La idea fue de dejar en tres minutos un legado sobre toda una vida olímpica mexicana desde 1984 hasta el 2014 y no hay mejor manera que usar una canción mexicana ranchera clásica, pero darle la vuelta a un estilo mío, a un estilo urbano, a un estilo pop, usando los mariachis y festejar la vida, que el deporte al fin es festejar la vida y encontrar mis palabras para contar lo que yo sentí, porque no fue todo fácil, al principio nadie me hizo mucho caso y después ya con el traje mariachi la gente se fijó en mí, después ya fue todo un triunfo en el sentido que la gente amaba ver a México participando en los Juegos, ganamos muchas veces mejor outfit de los juegos con NBC que fue el official broadcast de los Juegos, la verdad que tuve mucha suerte de primeramente nacer en México y segundo representarlo y sentirme tan a gusto”, comentó para el diario MedioTiempo.com.
Alpine Skiing - FIS Alpine World Ski Championships - Cortina d'Ampezzo, Italy - February 19, 2021 Mexico's Hubertus von Hohenlohe reacts after his first run in the men's giant slalom REUTERS/Leonhard Foeger

Mientras Milano-Cortina 2026 se pone en marcha, la nueva generación de atletas mexicanos compite con la responsabilidad de continuar una historia que figuras como Hubertus ayudaron a construir, consolidando la presencia de México en el deporte olímpico de invierno.

Allan Corona, Srah Schleper, Regina Martínez y Donovan Carrillo buscarán la primera medalla en los Juegos de Invierno 2026. (Ilustración: Jesús Aviles)

Calendario de competencia de mexicanos en Milano-Cortina 2026

(Horarios del centro de México)

Patinaje Artístico

  • Donovan Carrillo
    • 10 de febrero | Programa corto – 11:30 a.m.
    • 13 de febrero | Programa libre – 12:00 p.m. (si avanza)

Esquí de Fondo

  • Regina Martínez
    • 12 de febrero | 10 km salida por intervalos – 6:00 a.m.
  • Allan Mora
    • 13 de febrero | 10 km salida por intervalos – 4:45 a.m.

Esquí Alpino

  • Sarah Schleper
    • 12 de febrero | Súper G – 4:30 a.m.
    • 15 de febrero | Slalom gigante – 3:00 a.m. y 6:30 a.m.
  • Lasse Gaxiola
    • 14 de febrero | Slalom gigante – 3:00 a.m. y 6:30 a.m.

