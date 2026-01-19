FIFA confía y descarta riesgo de seguridad para el Mundial 2026: “La percepción que hay”

Por primera vez, la Copa del Mundo tendrá como sede tres países: México, Estados Unidos y Canadá (Infobae Colombia)

La Copa Mundial de la FIFA 2025 está cada vez más cerca de comenzar a disputarse y una de las inquietudes más grandes entre los aficionados y expertos ha sido el tema de la seguridad.

Sin embargo, desde la organización rectora del fútbol mundial, la postura oficial descarta riesgos considerables y transmite tranquilidad a los equipos, aficionados y patrocinadores. Hasta enero de 2026, la FIFA no ha emitido advertencias sobre amenazas específicas, respaldando la robustez de los operativos que se implementarán.

FIFA descarta riesgo de seguridad para al Mundial 2026

En entrevista con Cambios, Jurgen Mainka, director de la Oficina de FIFA en México, quien lleva 25 años residiendo en el extranjero, señaló que la imagen de México en el exterior suele estar marcada por el sensacionalismo mediático. Explicó que, desde fuera, la información que predomina sobre el país está relacionada con hechos negativos y noticias de tono “amarillista”.

“Como país, la percepción que hay (de) afuera hacia adentro, yo lo puedo decir de viva voz, porque yo llevo 25 años viviendo fuera. Yo soy ese consumidor de noticias que solamente, pues, es el amarillismo. Si llegas a México y dices, hay otro 95 por ciento de realidad”, afirmó.

Soccer Football - FIFA World Cup - Official Presentation of the 2026 FIFA World Cup - Complejo Cultural de Los Pinos, Mexico City, Mexico - November 10, 2025 Jurgen Mainka Ruiz, director FIFA in Mexico speaks during the official presentation of the 2026 FIFA World Cup at the Los Pinos Cultural Complex REUTERS/Henry Romero

Mainka enfatizó que la realidad en México es mucho más amplia de lo que reflejan los medios internacionales. El directivo manifestó que existe un 95 por ciento de situaciones cotidianas y positivas que rara vez aparecen en la cobertura informativa dirigida al público extranjero.

Durante la misma charla, el director destacó que la coordinación entre la FIFA y el Gobierno federal ha sido clave en la planeación de temas como seguridad, protección civil y atención al público de cara a los eventos internacionales, y añadió que desde hace más de dos años y medio, los trabajos han sido liderados por el Centro Nacional de Inteligencia, según fuentes oficiales. Ambas partes han alineado sus estrategias para garantizar que los planes operativos de la FIFA se integren plenamente con los protocolos gubernamentales.

Soccer Football - FIFA World Cup - Official Presentation of the 2026 FIFA World Cup - Complejo Cultural de Los Pinos, Mexico City, Mexico - November 10, 2025 Mexican President Claudia Sheinbaum, Secretary of the Interior Rosa Icela Rodriguez, Jurgen Mainka Ruiz, director FIFA in Mexico and Gabriela Cuevas Barron, coordinator of the Federal Government's work for the 2026 World Cup attend the official presentation ceremony at the Los Pinos Cultural Complex REUTERS/Henry Romero

Una Copa del Mundo diferente

El calendario del próximo torneo internacional de fútbol masculino ya tiene fechas confirmadas. El certamen reunirá a 48 equipos y se desplegará en tres naciones: México, Estados Unidos y Canadá.

Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, el evento abarcará tres países anfitriones de manera simultánea. Este cambio no solo implica un reto logístico, sino que marcará el inicio de una nueva era en la organización del torneo.

El partido inaugural se jugará en México el 11 de junio, abriendo así la fase de grupos. Durante algo más de un mes, selecciones de diferentes continentes buscarán avanzar en las distintas sedes repartidas entre los tres países.

La emoción llegará a su punto máximo con la final, programada para el 19 de julio, cuando los dos mejores equipos chocarán en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, un escenario que espera recibir a decenas de miles de aficionados.

La imagen muestra el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA en el centro, iluminado por un foco dorado. A su alrededor, una partitura musical con notas y fechas emblemáticas de los mundiales, desde 1962 hasta 2026, simboliza la unión entre la música y la historia del fútbol. El fondo dorado resalta la majestuosidad y el legado del torneo más importante del deporte rey. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo es el camino de México en la justa mundialista?

México iniciará su participación en el Mundial el 11 de junio en el recinto previamente conocido como Estadio Azteca, donde se enfrentará a Sudáfrica. Tras este compromiso, la Selección Nacional viajará a Guadalajara para disputar el 18 de junio su segundo juego de la fase de grupos frente a Corea del Sur en el Estadio Akron.

El 24 de junio, el equipo que dirige Javier Aguirre regresará a la capital para jugar nuevamente en el Estadio CDMX contra el vencedor del Repechaje UEFA D. Según los resultados, existe la opción de que México vuelva a presentarse en ese mismo estadio en rondas posteriores.