Pitbull Cruz vs Lamont Roach: dónde y a qué hora ver la pelea en vivo este 6 de diciembre

El pugilista mexicano defenderá por primera vez su campeonato mundial interino del CMB de peso superligero

Pitbull Cruz y Lamont Roach
Pitbull Cruz y Lamont Roach se enfrentarán este fin de semana por el campeonato mundial interino del CMB (X@bxstrs)

Este sábado 6 de diciembre el mundo del boxeo internacional centrará su atención en el combate entre Isaac “Pitbull” Cruz y Lamont Roach por el campeonato interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de peso superligero en el Frost Bank Center.

El pugilista de la Magdalena Contreras expondrá el cetro de las 140 libras ante un estadounidense que subió dos divisiones más. El día de hoy ambos peleadores cumplieron su primer compromiso en la báscula, Cruz marcó 138.6 libras, mientras que Roach pesó 139.6 libras.

¿Dónde y a qué hora ver la pelea en vivo del Pitbull Cruz vs Lamont Roach?

La pelea entre Isaac “Pitbull” Cruz y Lamont Roach en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas se podrá ver por televisión abierta en Azteca 7 y en TV de paga a través ESPN. Además, para quienes prefieran plataformas digitales, la transmisión por streaming estará disponible en Disney+.

La programación del combate establece que la señal del Ajusco comenzará la función a las 23:00 horas (tiempo del centro de México), mientras que la cadena estadounidense ofrecerá la cobertura completa de la velada. El combate estelar entre Cruz y Roach se espera para las 22:00 horas.

A pesar de la menor frecuencia de grandes carteleras en México en los últimos tiempos, los aficionados al boxeo tendrán diversas opciones para seguir la función, tanto en televisión abierta como en señal restringida.

  • Día: sábado 6 de diciembre de 2025
  • Hora: 23:00 horas aproximadamente (tiempo del centro de México)
  • Sede: Frost Bank Center de San Antonio, Texas
  • Transmisión: Azteca 7, ESPN y Disney +.
TV Azteca transmitirá la pelea
TV Azteca transmitirá la pelea entre Pitbull Cruz y Lamont Roach (X@BoxAzteca7)

Cartelera completa de la pelea Pitbull Cruz vs Lamont Roach

Aparte del combate entre Pitbull Cruz y Lamont Roach, la velada contará con la pelea coestelar de Erislandy Lara vs Janibek Alimkhanuly por los títulos mundiales peso mediano de la OMB, FIB y AMB.

  • Pitbull Cruz vs Lamont Roach Jr – Título interino superligero CMB
  • Erislandy Lara vs Janibek Alimkhanuly – Títulos mundiales peso mediano (FIB, OMB y AMB)
  • Stephen Fulton vs O’Shaquie Foster – Título superpluma CMB
  • Jesus Ramos Jr vs Shane Mosley Jr – Título interino peso mediano CMB
El boxeador puso en alto el nombre de México en la categoría de los superligeros Crédito:Twitter @rdsdcamp

¿Cómo llegan el Pitbull Cruz y Lamont Roach a la pelea del 6 de diciembre?

Isaac Cruz llega fortalecido tras haber obtenido el campeonato interino del CMB el 19 de julio en la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, donde superó a Omar Salcido en 10 asaltos. Los jueces respaldaron su desempeño al dictar tarjetas de 99-89, 99-89 y 100-88 a su favor.

Por su parte, el duelo más reciente de Lamont Roach se disputó el 1 de marzo en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, donde enfrentó a Gervonta Davis por el título mundial de peso ligero de la AMB. Ese combate terminó con empate mayoritario, ya que dos jueces marcaron 114-114.

