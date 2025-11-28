Reportan que Sergio Ramos saldría de Rayados de Monterrey al término del Apertura 2025

Reportan que Sergio Ramos dejaría Monterrey FC (REUTERS/Cristian De Marchena)

Luego de que el equipo de Monterrey venció 2 - 0 al club América en el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2025, surgió el reporte de que el conjunto de Rayados perdería a una de sus grandes figuras en la defensa, pues desde España reportaron que Sergio Ramos estaría por concluir su etapa en el futbol mexicano.

La noche del jueves 27 de noviembre trascendió que Sergio Ramos habría decidido salir de Rayados de Monterrey y la Liga MX según con lo que compartió El Chiringuito TV en plena disputa de la Liguilla. El defensor español, que llegó al club con la expectativa de conquistar un título, habría optado por cerrar su etapa en México, a pesar del aprecio que ha manifestado por la ciudad y la afición regiomontana.

Desde el programa español, el periodista Juanfe Sanz detalló el contexto de la salida: “Bueno, del futbolista que hablo es Sergio Ramos. Tato Noriega, que es el presidente deportivo de Rayados de Monterrey, dijo hace unos días que estaba habiendo conversaciones con Sergio Ramos, pero que esperarían a que finalizasen los playoff o esta liguilla que hay en México”.

¿Sergio Ramos se va de Rayados y de México?

¿Sergio Ramos se va de Rayados y de México? ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

Según con El Chiringuito TV explicaron que Rayados se encuentra en plena lucha por el campeonato. Juanfe Sanz añadió: “Bueno, pues Sergio Ramos ha tomado una decisión... ha decidido poner fin a su etapa en Rayados de Monterrey”.

Tato Noriega, presidente deportivo de la institución, había señalado que cualquier anuncio sobre el futuro de Ramos se realizaría una vez concluyera la fase final: “Estaba habiendo conversaciones con Sergio Ramos, pero que esperarían a que finalizasen los playoff o esta liguilla que hay en México”.

Sobre los motivos que llevaron al futbolista a tomar esta determinación, Sanz explicó: “Sergio Ramos ha tomado la decisión de marcharse de México. Lo que me dicen es que está enamorado de la ciudad, que está enamorado de la afición y que México es un país que le encanta y que tiene como objetivo claro acabar levantando un título, motivo por el que fichó por Rayados y que están peleando en estos playoff, esta fase final de playoff, para ganar el título”.

El paso de Sergio Ramos por Rayados de Monterrey, aunque breve, ha dejado una impresión positiva tanto en el club como en la afición (X/ @Rayados)

En cuanto a su estado físico y sus planes profesionales, la información difundida por El Chiringuito TV subraya que Sergio Ramos no contempla el retiro y se siente en plenitud: “Quiere emprender una nueva etapa deportiva. Se ve físicamente bien. Es absolutamente indiscutible que en el último Mundial de Clubes hizo un gran papel y que no piensa en retirarse”.

El paso de Sergio Ramos por Rayados de Monterrey, aunque breve, ha dejado una impresión positiva tanto en el club como en la afición, según las fuentes consultadas por el medio español. Su salida marca el cierre de un ciclo en la Liga MX, mientras el jugador se prepara para afrontar nuevos retos en su carrera.