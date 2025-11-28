México Deportes

Reportan que Sergio Ramos saldría de Rayados de Monterrey al término del Apertura 2025

El experimentado zaguero español estaría viviendo sus últimos minutos como capitán del conjunto regiomontano

Guardar
Reportan que Sergio Ramos dejaría
Reportan que Sergio Ramos dejaría Monterrey FC (REUTERS/Cristian De Marchena)

Luego de que el equipo de Monterrey venció 2 - 0 al club América en el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2025, surgió el reporte de que el conjunto de Rayados perdería a una de sus grandes figuras en la defensa, pues desde España reportaron que Sergio Ramos estaría por concluir su etapa en el futbol mexicano.

La noche del jueves 27 de noviembre trascendió que Sergio Ramos habría decidido salir de Rayados de Monterrey y la Liga MX según con lo que compartió El Chiringuito TV en plena disputa de la Liguilla. El defensor español, que llegó al club con la expectativa de conquistar un título, habría optado por cerrar su etapa en México, a pesar del aprecio que ha manifestado por la ciudad y la afición regiomontana.

Desde el programa español, el periodista Juanfe Sanz detalló el contexto de la salida: “Bueno, del futbolista que hablo es Sergio Ramos. Tato Noriega, que es el presidente deportivo de Rayados de Monterrey, dijo hace unos días que estaba habiendo conversaciones con Sergio Ramos, pero que esperarían a que finalizasen los playoff o esta liguilla que hay en México”.

¿Sergio Ramos se va de Rayados y de México?

¿Sergio Ramos se va de
¿Sergio Ramos se va de Rayados y de México? ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

Según con El Chiringuito TV explicaron que Rayados se encuentra en plena lucha por el campeonato. Juanfe Sanz añadió: “Bueno, pues Sergio Ramos ha tomado una decisión... ha decidido poner fin a su etapa en Rayados de Monterrey”.

Tato Noriega, presidente deportivo de la institución, había señalado que cualquier anuncio sobre el futuro de Ramos se realizaría una vez concluyera la fase final: “Estaba habiendo conversaciones con Sergio Ramos, pero que esperarían a que finalizasen los playoff o esta liguilla que hay en México”.

Sobre los motivos que llevaron al futbolista a tomar esta determinación, Sanz explicó: “Sergio Ramos ha tomado la decisión de marcharse de México. Lo que me dicen es que está enamorado de la ciudad, que está enamorado de la afición y que México es un país que le encanta y que tiene como objetivo claro acabar levantando un título, motivo por el que fichó por Rayados y que están peleando en estos playoff, esta fase final de playoff, para ganar el título”.

El paso de Sergio Ramos
El paso de Sergio Ramos por Rayados de Monterrey, aunque breve, ha dejado una impresión positiva tanto en el club como en la afición (X/ @Rayados)

En cuanto a su estado físico y sus planes profesionales, la información difundida por El Chiringuito TV subraya que Sergio Ramos no contempla el retiro y se siente en plenitud: “Quiere emprender una nueva etapa deportiva. Se ve físicamente bien. Es absolutamente indiscutible que en el último Mundial de Clubes hizo un gran papel y que no piensa en retirarse”.

El paso de Sergio Ramos por Rayados de Monterrey, aunque breve, ha dejado una impresión positiva tanto en el club como en la afición, según las fuentes consultadas por el medio español. Su salida marca el cierre de un ciclo en la Liga MX, mientras el jugador se prepara para afrontar nuevos retos en su carrera.

Temas Relacionados

Sergio RamosRayados de MonterreyLiga MXMonterreymexico-deportes

Más Noticias

Chivas y Cruz Azul empatan y dejan todo para la vuelta en el Olímpico Universitario

La Máquina y el Rebaño se verán las caras el fin de semana en busca de su pase a las Semifinales del Apertura} 2025

Chivas y Cruz Azul empatan

Pitbull Cruz revela qué boxeadores quieren su cabeza: “Mi trabajo es el que habla por mí”

El campeón de las 140 libras es uno de los peleadores favoritos del público mexicano

Pitbull Cruz revela qué boxeadores

Miguel Herrera se defiende tras dejar a Costa Rica sin Mundial 2026: “Juzgan como si fueras un criminal”

El “Piojo” aceptó que regresó triste por dejar a un país y a una afición sin la Copa Mundial, pero lamentó las críticas personales

Miguel Herrera se defiende tras

Por qué el partido México vs Portugal para inaugurar el Estadio Azteca con Cristiano Ronaldo tendría problemas

la expectativa internacional crece ante la posible presencia del astro luso y la reapertura del estadio icónico

Por qué el partido México

David Faitelson se rinde ante Sebastián Abreu tras la victoria contundente de Tijuana sobre Tigres

El cuadro fronterizo se impuso 3 goles por 0 en la ida de los Cuartos de Final

David Faitelson se rinde ante
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estalla artefacto explosivo en instalaciones

Estalla artefacto explosivo en instalaciones del Centro de Seguridad Ciudadana de Mazatlán, Sinaloa

Procesan a 4 detenidos tras enfrentamiento con elementos de seguridad en Sinaloa que dejó 13 abatidos

Dos hombres transportaban 53 mil pastillas de fentanilo en Tijuana y esta fue la sentencia que recibieron

Ataque armado a elementos de seguridad en Nuevo León deja un agresor abatido

Procesan al “Gimy”, sexto regidor de Chalco y líder del Sindicato 22 de Octubre en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Karla Díaz responde a las

Karla Díaz responde a las críticas sobre su restaurante en CDMX y califica de crueles los comentarios

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 27 de noviembre: Sergio Mayer Mori quiere unir fuerzas con ‘El Patrón’

Hermana de Sergio Mayer Mori explota contra Natália Subtil por no dejar que su hija visite al habitante de La Granja VIP

Vadhir comparte cómo afronta Aislinn Derbez la muerte de su mamá, Gabriela Michel, y pide empatía

Así se vivió el concierto de ‘Los Bunkers’ en la CDMX

DEPORTES

Chivas y Cruz Azul empatan

Chivas y Cruz Azul empatan y dejan todo para la vuelta en el Olímpico Universitario

Pitbull Cruz revela qué boxeadores quieren su cabeza: “Mi trabajo es el que habla por mí”

Miguel Herrera se defiende tras dejar a Costa Rica sin Mundial 2026: “Juzgan como si fueras un criminal”

Por qué el partido México vs Portugal para inaugurar el Estadio Azteca con Cristiano Ronaldo tendría problemas

David Faitelson se rinde ante Sebastián Abreu tras la victoria contundente de Tijuana sobre Tigres