¿Cuándo podría debutar Enrique Alfaro como auxiliar del Real Valladolid?

El exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se incorpora al cuerpo técnico del Real Valladolid como parte de su proceso para formarse como director técnico. (IG/ @enriquealfaror)

Enrique Alfaro ya fue presentado como auxiliar técnico del Real Valladolid, un paso que marca el inicio de una nueva etapa en su vida tras dejar la política en México. El exgobernador de Jalisco se integró al cuerpo técnico encabezado por Guillermo Almada y ahora la expectativa gira en torno a cuándo se verá por primera vez en el banquillo.

El calendario de LaLiga Hypermotion ofrece dos escenarios inmediatos: el lunes 24 de noviembre frente a la Real Sociedad B o el sábado 29 contra el Málaga FC. En cualquiera de estas fechas, Alfaro podría aparecer oficialmente en la zona técnica, acompañando al equipo en un partido oficial.

Su llegada al futbol español ha generado curiosidad tanto en México como en España, pues se trata de un giro poco común en la trayectoria de un político. La preparación académica que realizó en instituciones deportivas le abrió la puerta para dar este paso y ahora deberá demostrarlo en la práctica.

Más allá de la presentación, el debut marcará el inicio de un proceso que exige disciplina y constancia, ya que para consolidarse como entrenador en Europa deberá cumplir con los requisitos de la Licencia UEFA A y posteriormente la Licencia Pro, indispensables para dirigir equipos profesionales en las principales ligas.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, respalda la nueva etapa de Alfaro y celebra su nombramiento en un club histórico de España.

Respaldo desde Jalisco

La noticia también generó reacciones en México. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, celebró la decisión de Alfaro en tres planos: primero, reconociendo su nombramiento en un club histórico de España; segundo, recordando que en ese mismo equipo jugó Cuauhtémoc Blanco, lo que refuerza el vínculo con México; y tercero, subrayando que le alegra ver a sus amigos cumplir sueños personales.

El mensaje cerró con un deseo de éxito a largo plazo, proyectando que Alfaro pueda construir una carrera sólida dentro del futbol europeo.

Mexicanos en el Real Valladolid

La llegada de Alfaro también revive la memoria de los futbolistas mexicanos que han pasado por el club. Entre ellos destacan:

Cuauhtémoc Blanco (2000–2002)

Luis García Postigo (1992–1994)

Carlos “Gullit” Peña (2014–2015)

José Juan Macías (2020–2021)

Estos nombres forman parte de la historia de mexicanos en LaLiga y muestran que el vínculo entre el futbol español y México tiene antecedentes sólidos.

La historia de mexicanos en el Real Valladolid incluye a figuras como Cuauhtémoc Blanco, Luis García, Carlos Peña y José Juan Macías. Imagen del Real Valladolid

Los requisitos para consolidarse en Europa

Aunque Alfaro podría debutar en el banquillo en los próximos días, para consolidar su carrera como entrenador deberá obtener la Licencia UEFA A, indispensable para dirigir equipos profesionales en Europa.

Este proceso exige módulos teóricos, prácticas en campo y evaluaciones sobre táctica, gestión de grupo y preparación física. Una vez completado, el siguiente paso será la Licencia Pro, que habilita a dirigir en la primera división de cualquier liga europea.

Su experiencia inicial como auxiliar técnico en el Valladolid será clave para acumular horas de práctica y avanzar en este proceso de certificación.