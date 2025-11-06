Revelan que Memo Ochoa no será convocado por Javier Aguirre con el Tri para la fecha FIFA de noviembre

Memo Ochoa no será convocado al Tri en noviembre (Gary A. Vasquez-Imagn Images via REUTERS)

El presente de Guillermo Memo Ochoa ha estado marcado por cambios recientes. Tras su salida del AVS Futebol SAD de Portugal, el guardameta de 40 años firmó con el AEL Limassol de Chipre. A pesar de que su llegada al fútbol chipriota generó expectativas sobre un posible regreso a la Selección Mexicana, su desempeño inicial caracterizado por la cantidad de goles recibidos no convenció al cuerpo técnico.

De cara a la última fecha FIFA del Tri de Javier Aguirre este 2025, se filtró que Paco Memo no será convocado, por lo que quedará fuera una vez más de la concentración del equipo azteca.

Según Gibrán Araige de TUDN, el histórico portero no aparecerá en la lista que el Vasco Aguirre dará a conocer en los próximos días para los partidos amistosos ante Uruguay y Paraguay, que se disputarán en Torreón, Coahuila, y San Antonio, Texas. Esta decisión marca un nuevo capítulo en la carrera de Ochoa, quien aspiraba a disputar su sexto Mundial, una hazaña sin precedentes para un futbolista mexicano.

¿Por qué Memo Ochoa no será convocado con el Tri en la fecha FIFA de noviembre?

Guillermo Ochoa enfrenta presión tras dos derrotas y cambio de técnico en el AEL Limassol. Imagen cuenta de X @aelfc_official

La ausencia de Guillermo Ochoa en la próxima convocatoria de la selección mexicana para la Fecha FIFA de noviembre ha generado una serie de debates sobre el presente deportivo del experimentado arquero.

Gibrán Araige de TUDN señaló que la decisión de Ochoa de irse a la Primera División de Chipre no resultó determinante para mejorar su posición en la selección: “Por lo que me dicen no va a haber sexto Mundial, que al ‘Vasco’ Aguirre esto que esté jugando en Chipre no lo impresionó y que no le ayudó, digamos. Hablamos mucho que necesita jugar, pero también dónde”, explicó para un programa de Televisa-TUDN.

Desde la final de la Concacaf Nations League 2024, donde México cayó ante Estados Unidos, Ochoa no ha tenido actividad con la selección. En la Copa Oro 2025, su rol se limitó al de tercer portero, y posteriormente quedó fuera de los amistosos de septiembre y octubre.

Javier Aguirre acepta que la portería le genera dudas rumbo al Mundial 2026

Javier Aguirre acepta que la portería le genera dudas rumbo al Mundial 2026 (REUTERS/Eloisa Sanchez)

En conferencia de prensa previa al amistoso contra Ecuador, el entrenador reconoció que aún no ha definido quién será el guardameta titular y subrayó la complejidad de esta elección.

“Es difícil, salvo el portero que es especialista, en los demás puedes hacer muchas cosas, puedes poner tres, cuatro volantes, pero solo hay uno y le hemos dado la vuelta a esa posición. Defensas, puedes jugar con cuatro o cinco, o reforzando laterales. Centros delanteros especialistas, puedes jugar con dos o tres, con uno. Salvo el portero los demás son jugadores de campo, sí hemos probado a seis o siete y todavía no lo tengo claro”, declaró Aguirre ante los medios.

El técnico también abordó el caso específico de Ochoa en una entrevista con TUDN, donde fue enfático al señalar que la convocatoria del arquero dependerá estrictamente de su rendimiento deportivo. Aguirre explicó que no ha conversado con Ochoa sobre la posibilidad de alcanzar el récord de seis mundiales, pero dejó claro que no le otorgará un lugar en la selección por su trayectoria.

Luis Malagón se perfila a ser el portero de la selección mexicana para el Mundial 2026 (Especial)

“Memo ahora está bien... ni Memo ni yo hemos hablado (del sexto mundial) en lo absoluto. Hemos hablado de que, si él está jugando y está en buen nivel competirá, yo no regalo nada y Memo lo sabe y lo prefiere”, afirmó el estratega. Además, destacó que la experiencia, el aplomo y la serenidad que aporta Ochoa son cualidades únicas, aunque insistió en que el acceso a la convocatoria debe ganarse en la cancha.

Mientras tanto, otros arqueros han ocupado la portería nacional. Los últimos convocados por Aguirre han sido Luis Malagón, Raúl “Tala” Rangel y Carlos Acevedo, quienes se perfilan para repetir en la lista de noviembre.