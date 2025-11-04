México Deportes

¿Quién fue Carlos Hurtado, el operador que moldeó el fútbol mexicano sin aparecer?

Desde los años 80, construyó una trayectoria discreta pero decisiva en el fútbol nacional, impulsando carreras y decisiones sin ocupar cargos visibles

Carlos Hurtado, figura clave del fútbol mexicano, falleció el 3 de noviembre de 2025, dejando un legado de influencia y misterio. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

Carlos Hurtado fue uno de los personajes más influyentes y enigmáticos del fútbol mexicano. Su muerte, ocurrida el 3 de noviembre de 2025, fue confirmada por el exfutbolista chileno Carlos Reinoso a través de redes sociales.

A pesar de su enorme poder en los despachos del balompié nacional, existen muy pocas fotografías públicas de él, lo que refuerza su leyenda como operador silencioso.

Durante más de cuatro décadas, Hurtado tejió una red de relaciones que lo convirtió en un actor clave en fichajes, despidos, ascensos y decisiones estratégicas en la Federación Mexicana de Futbol y Liga MX.

Su nombre completo era Carlos Martínez Hurtado, aunque solía omitir el apellido paterno. Fue conocido como “El Señor de Miami” por residir en Florida, desde donde operaba con discreción, lejos de los reflectores y sin ocupar cargos oficiales en clubes o federaciones.

Durante más de cuarenta años, Carlos Hurtado tejió una red de relaciones que marcó fichajes y decisiones estratégicas en la Liga MX. REUTERS/Henry Romero

Su carrera comenzó como abogado, pero pronto se convirtió en representante de entrenadores y asesor de alto nivel. Fue cercano a figuras como Guillermo Cañedo y Alejandro Burillo, y su influencia se extendió a clubes como América, Cruz Azul, Necaxa, Atlante, Tigres y Monterrey. En particular, su vínculo con Cruz Azul y con el expresidente del club, Guillermo Álvarez, fue ampliamente documentado y señalado por diversos actores del medio.

Entre los entrenadores que representó o impulsó directamente están Miguel Herrera, Ricardo La Volpe, Víctor Manuel Vucetich, Enrique Meza y Tomás Boy.

Su capacidad para colocar técnicos en distintos equipos del futbol mexicano, influir en decisiones deportivas y negociar contratos millonarios lo convirtió en una figura central del mercado de fichajes. Aunque se le atribuye haber manejado a decenas de futbolistas, no existe una lista pública confirmada de jugadores representados, lo que refuerza el carácter reservado de su operación.

Periodistas como José Ramón Fernández lo señalaron como el operador más poderoso del fútbol mexicano, influyendo en clubes y medios. (FMF)

Periodistas como José Ramón Fernández lo señalaron durante años como el operador más poderoso del fútbol mexicano, capaz de influir en decisiones de clubes, medios de comunicación y hasta federativos.

Su estilo era directo, estratégico y muchas veces polémico, y su nombre aparecía con frecuencia en negociaciones clave, aunque rara vez en entrevistas o conferencias.

A pesar de su retiro parcial en los últimos años, Hurtado nunca dejó del todo el fútbol. Su legado sigue presente en estructuras, relaciones y decisiones que aún marcan el rumbo de la Liga MX. Su figura, casi sin imágenes públicas, permanece como símbolo de una era en la que el verdadero poder no siempre estaba frente a las cámaras.

